3 базовых упражнения, для тех, кто хочет научиться любить себя

Как научиться любить себя? Частый вопрос. Можно ответить общими красивыми словами о правильном отношении к себе. Но человеку, который никогда не любил себя, сложно понять смысл этих слов. Предлагаем 3 базовых упражнения, которые помогут вам научиться любить себя.

Сразу хочу предупредить, что выполнять эти упражнения желательно каждый день. Потому что научиться любить себя, если никогда этого не делал- сложно. Это не волшебная палочка. Это процесс постепенный. Но очень вдохновляющий и приятный.

Как научиться любить себя - 3 упражнения от психолога

1. Благодарить себя каждый день (не менее 5 благодарностей). Каждый день находите возможность поблагодарить себя. Поблагодарите себя за все - прошлое, настоящее и будущее. Не упускайте из виду мелочи. Кто-то думает, что благодарить себя нужно только за глобальное достижение. Дом построить, роман написать, машину времени сконструировать…Уверена, что в будущем вы и за это себя тоже поблагодарите.

При этом мелочи тоже важны.

Утренняя пробежка была - спасибо себе! Забочусь о здоровье!

Прочитала 4 страницы книги-спасибо себе! Интеллект развиваю!

Не стала вступать в скандал с продавщицей- отлично! Спасибище! Нервы себе сберегла.

Сразу захочется дать себе пряник или медаль.

Кто-то подумает, что благодарить ему себя не за что, настолько сильна нелюбовь и непринятие себя. Нет понимания, за что себе сказать спасибо. Хотя если подумать, по большому счету, если вы все еще живы, вам есть где жить и что есть, у вас в руках гаджет, и вы не ходите в лаптях, то значит вы не совершили ни одной серьезной ошибки. Благодарите себя за то, что вы сохранили себе жизнь и у вас впереди есть возможность менять эту жизнь по своему усмотрению. Если у вас были сложные времена, благодарите себя за то, что смогли их пережить

Помните, что на чем вы фокусируете свое внимание, то и умножается. Если вы делаете сознательное усилие, чтобы поблагодарить себя, у вас развивается глубокое чувство признательности себе. И конечно любовь.

2. Видеть в себе хорошее. И постоянно напоминать себе об этом. Привычка акцентировать свое внимание на недостатках (как своих, так и чужих) похожа на вредные привычки, типа курения. Только никотин отравляет тело, а выискивание недостатков отравляет душу, и основательно портит нервную систему.

Лучше иметь привычку видеть в людях хорошее. Особенно в самом близком человеке - в себе. Напишите список 100 своих хороших качеств и достижений. Дополняйте каждый день. И обязательно перечитывайте. У вас непременно поднимется и настроение, и самооценка.

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3. Правильно поддерживать себя, когда совершаете ошибку. Вы умеете себя поддерживать? Когда ошиблись, когда проблемы в жизни. Недавно клиентка рассказала, что когда делает ошибки, то безжалостно ругает себя. Потому что хочет, больше не совершать ошибки. Как в детстве- провинилась-встань в угол или ремнем по попе. Постой в углу и пойми свои ошибки и что так делать нельзя.

Скажите честно, те кто стоял в углу в детстве - вы о чем думали, когда вас туда ставили? О том что вы выйдите обновлённые и безошибочные, и послушные? Лично я, злилась и обижалась на несправедливость происходящего. Ведь когда я отрезала от занавесок полоску, я просто хотела сделать для мамы цветок, а когда пришла домой вся грязная и мокрая, то это исключительно потому, что, когда пускаешь кораблики в луже можно поскользнуться. А меня в угол! И что после этого можно прочувствовать стоя в углу, кроме как обиды и чувства что тебя не понимают.

Если хотите - проведите эксперимент. Как только почувствуете себя виноватым и захочется себя ругать-в угол встаньте и постойте. И обязательно в комментариях напишите о результатах эксперимента.

Но это не то упражнение, что я хочу вам дать. Что в действительности нужно делать, когда вы ошиблись? Когда у вас все не клеится. Ответ - поддерживать себя. Нежно и с любовью.

Как маленького ребенка. Знаете, когда эти торопыжки учатся ходить, то постоянно падают. Иногда больно падают и громко плачут. И любящие родители его обнимают и успокаивают, и говорят: Всё хорошо. Это бывает, падаешь.

Никто не говорит ему: Ну ты что за чучело! Ходить не умеешь, когда все умеют! Вечно у тебя все не так! Наоборот, его успокаивают и поддерживают, и говорят: Всё у тебя получится. Ты молодец! Ты умница! И ребенок погрустит и опять встаёт. И опять ножки топают. Потому что, во-первых, очень хочется научиться ходить, а во-вторых, он чувствует, что родители верят в него и подбадривают. А если родители верят и знают, что у него получится, то не может не получиться!

Вот именно таким образом и нужно себя поддерживать. По-доброму. Нежно. С любовью. С верой в себя. С посылом, что все получится. В моменты, когда выясняется, что вы оплошали крупно или мелко, не нужно уходить в самобичевание, а нужно поддержать себя. Потому что все ошибаются. Или вы знаете человека, который ни разу не ошибся? Познакомьте, плиз!

Итак, это три простых упражнения, для тех кто хочет научиться себя любить. Выполняйте их каждый день в течении 21 дня (это минимум).

И если вы никогда не умели себя любить, то вы начнете чувствовать это доброе и светлое чувство к себе. А если вы умеете себя любить, то это чувство станет еще ярче.

Удачи вам! Любите себя! Это приятно и сделает вашу жизнь ярче!опубликовано econet

Автор Лариса Соловьева

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