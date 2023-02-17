24 мысли, от которых следует избавиться, чтобы стать счастливым 

Ложные, ограничивающие свободу убеждения накрепко встроены в наше подсознание. Это различные установки, программы, сценарные матрицы, которые мешают жить полноценной жизнью, препятствуют в раскрытии внутреннего потенциала, тормозят достижение важных целей. В этой статье предствлены 24 самых распространенных ложных убеждения.

Если вы хотите быть счастливым, вы должны определить вещи, которые делают вас несчастным. Если вам нужно идти вперед, всегда есть мысли, от которых следует избавиться в первую очередь. Это не тот процесс, который происходит один раз в год. Подобную инвентаризацию следует проводить постоянно.

24 ложных убеждения

Пытаться быть кем-то, кем вы не являетесь.

Говорите себе, что слишком поздно.

Стремится быть правым все время.

Говорить о себе плохо.

Пассивность без прогресса.

Вас гложет чувство вины.

Негативность без позитива.

Условное одобрение.

Зависть порождает зависть.

Взрываться под давлением.

Потребность в контроле.

Обвинять других.

Сожаления длятся вечно.

Позволять страху управлять собой.

Потребность в одобрении.

Выражение гнева.

Заурядность как состояние души.

Отмазки.

Зависимость счастья от других.

Привычка все откладывать.

Старый багаж тяжело нести.

Неуверенность в себе мешает вам играть по-крупному.

Поверхностные суждения.

Игра в сравнение.

Чтобы убедиться, что вы двигаетесь в правильном направлении, регулярно задавайте себе вопросы о достигнутых успехах и следите за тем, что задерживает вас на этом пути.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Ниже представлены 24 самых распространенных ложных убеждения. От чего необходимо избавиться вам?

1. Пытаться быть кем-то, кем вы не являетесь.

Если вы вынуждены подражать кому-то, вы никогда не сможете стать им. Стремитесь стать лучше, исходя из того, кто вы есть и что у вас имеется предложить миру.

2. Говорите себе, что слишком поздно.

Жизнь – это поступки и возможности, а не сожаления. Никогда не бывает слишком поздно изменить что-то к лучшему.

3. Стремится быть правым все время.

Вы человек, а люди допускают ошибки и не могут знать всё. Это нормально – ошибаться и не знать, и тем более нормально – прямо заявить об этом.

4. Говорить о себе плохо.

Иногда вы становитесь своим самым худшим врагом. Если вы не позволяете никому говорить подобное о вашем супруге или лучшем друге, не говорите это о себе – даже в собственном сознании.

5. Пассивность без прогресса.

Если вы решите быть сторонним наблюдателем в собственной жизни, как вы можете ожидать, что кое-что важное произойдет? Пассивность не приносит счастья и удовлетворения.

6. Вас гложет чувство вины.

Никакой груз вины не может изменить прошлое или будущее. Делайте все возможное для того, чтобы исправить допущенные ошибки, но не позволяйте грузу вины раздавить вас.

7. Негативность без позитива.

Если вы продолжаете думать, что стакан наполовину пуст, вы всегда останетесь разочарованным и будете желать большего. Развивайте позитивное мышление и невозможное станет возможным.

8. Условное одобрение.

Избавьтесь от людей, которые заставляют вас чувствовать, что вы должны стать кем-то еще, чтобы они приняли или оценили вас.

9. Зависть порождает зависть.

Не завидуйте тому, что другие люди имеют или делают. Помните, счастье не заключается в том, чтобы иметь все, что вы хотите, а в желании обладать тем, что вы имеете.

10. Взрываться под давлением.

Трудно сохранять присутствие духа, когда ваша жизнь похожа на скороварку, готовую взорваться. Учитесь сохранять спокойствие, находясь под давлением, – и сможете сделать больше.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

11. Потребность в контроле.

Иногда вы должны отказаться от контроля, чтобы позволить случиться тому, что должно случиться. Попытка контролировать вещи, которые лежат вне вашей власти – это пустая трата времени и главный источник несчастий.

12. Обвинять других.

Вы сами ответственны за вашу собственную жизнь и ваше счастье. Обвинение других не продуктивно и не приносит пользы. Что бы ни произошло в вашем прошлом, жизнь продолжается - а это означает двигаться дальше и найти свое счастье.

13. Сожаления длятся вечно.

Возьмите за правило избавляться от сожалений и никогда не оглядываться назад. Сожаления – это пустая трата энергии, которая мешает вам двигаться вперед и не оставляет ничего, на чем вы можете построить свое счастье.

14. Позволять страху управлять собой.

Страх никогда не может дать вам то, что вы хотите или то, что сделает вас счастливым. Вместо этого он искажает ваши взгляды на жизнь и препятствует вашему успеху. Ничто не помешает вашему успеху сильнее.

15. Потребность в одобрении.

Единственное разрешение, единственная оценка, единственное одобрение, и единственное мнение, которое должно иметь для вас значение – ваше собственное. Поиск одобрения, подобно поиску счастья, должен начаться внутри вас.

16. Выражение гнева.

Когда гнев растет, не позволяйте ему управлять вами, поняв, как дорого это для вас обойдется. Гнев приносит мало пользы, но забирает энергию, необходимую для позитивного роста.

17. Заурядность как состояние души.

Если вы серьезно настроены на достижение успеха, не позволяйте посредственности войти в вашу жизнь – ни посредственным идеям, ни заурядному бизнесу, ни бездарным друзьям. Разница между мастерством и посредственностью всегда больше, чем затраченные на это усилия.

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

18. Отмазки.

Если вы хотите, чтобы нечто произошло, заставьте это случиться. Если это важно для вас, вы будете искать способ. Если вы готовы довольствоваться оправданиями, признайте, что это не самая верхняя строка в вашем списке приоритетов.

19. Зависимость счастья от других.

Пока вы не можете обрести счастье внутри себя, вы не найдете его в ком-нибудь другом.

20. Привычка все откладывать.

Если вы привыкли выжидать, чтобы сделать что-либо, это никогда не произойдет. Прокрастинация является одной из самых вредных привычек.

21. Старый багаж тяжело нести.

Мы все ошибались, нам делали больно – и мы все несем этот багаж. Но пытаться удержать на своих плечах всё – слишком тяжело. Чем меньше вы несете, тем дальше сможете уйти.

22. Неуверенность в себе мешает вам играть по-крупному.

Она крадет ваше счастье, и мешает вам стать тем, кем вы должны быть.

23. Поверхностные суждения.

Вещи, которые мы жестко осуждаем в других – это то, с чем мы не хотим столкнуться лицом к лицу внутри себя.

24. Игра в сравнение.

Отбросьте сравнения, единственный способ стать счастливым – это сосредоточиться на себе самом.

Сегодня день «генеральной уборки», когда вы избавитесь от вещей, которые делали вас несчастными, оставив все, что приведет вас к успеху. Каждый из нас отвечает за свое собственное счастье.опубликовано econet

by Lolly Daskal

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet