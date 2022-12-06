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20 вещей, которые воруют нашу силу

Источник: gestaltclub.com 06 декабря 2022 5828
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Когда уходят наши жизненные силы, и что надо делать, чтобы чувствоать себя всегда полным энергией - вы узнаете из этой статьи.

20 вещей, которые воруют нашу силу

Куда деваются ваши силы и как правильно их распределить? Ничего сложного, если понимать простые вещи. Я хочу предложить вам далеко не полный список, но достаточный для низкого старта. В ваших руках многое! И если вы не родились камнем у дороги, значит воля Бога и в вас самих. Меняйтесь - ваша жизнь мгновенно откликнется!

Когда уходят наши силы?

Наши силы уходят, когда мы:

  • Живем чужой жизнью и чужим пониманием того, какой она должна быть у нас;
  • Ждем, что кто-то придет (принц, королевишна, чудо, волшебный пендель) и изменит нашу жизнь или в крайнем случае, когда все изменится само собой;
  • Соглашаемся, когда надо отказать;
  • Не отдыхаем полноценно;
  • Уговариваем себя терпеть, боясь честно спросить: "Ради какой светлой цели я это терплю?"
  • Ищем массу веских отговорок своей нерешительности и инертности;
  • Обижаемся, вместо того, чтобы просто сказать, как есть или попросить о том, что нам нужно;
  • Занимаемся не своим делом, чужой жизнью, чужими проблемами;
  • Напрягаемся человеком, но продолжаем с ним общаться, потому что у нас всегда найдется пара-тройка придуманных для этого причин;
  • Люди большую часть времени плодят негатив и мы в этом "варимся";
  • Говорим много о тяжелых временах, о ценах и коммунальных тарифах, о политике, об уродах у власти и прочих тяготах жизни, которые были всегда и во все времена.
  • Сплетничаем и судим, много и эмоционально рассказываем о том, как живут другие - ведь чья- то жизнь всегда так хорошо видна и понятна;

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20 вещей, которые воруют нашу силу

  • Работаем на работе, которую не любим;
  • Боимся, плодим страхи и упорно живем в них;
  • Ругаем себя, считаем себя недостойными, неумелыми, неудачливыми;
  • Постоянно стремимся чему-то и кому-то соответствовать;
  • Ждем одобрения, благодарности, признания; Виним кого-то (что-то) в наших бедах, несчастливости, нереализованности;
  • Нянчим свою депрессию, будто она способна продуктивно изменить нашу жизнь;
  • Ожидаем чего-то от других больше, чем от себя;
  • Живем прошлым.

20 вещей, которые воруют нашу силу

Когда мы набираем силу?

Мы набираем силу когда:

  • Улыбаемся;
  • Знакомимся с новыми, интересными людьми;
  • Позволяем новым событиям войти в нашу жизнь;
  • Узнаем, пробуем или делаем что-то новое;
  • Путешествуем и активно отдыхаем;
  • Преодолеваем свои страхи;
  • Ломаем стереотипы;
  • Берем на себя ответственность за свою жизнь, свои решения и поступки;
  • Не беспокоимся мнением о нас других людей - вы никогда не угодите всем;
  • Гуляем (нет, не пока идем на работу или по делам, а гуляем);
  • Занимаемся творчеством, хобби;
  • Общаемся с позитивными людьми, с людьми, которые нас поддерживают и верят в нас;
  • Отдаем просто так;
  • Обнимаем любимых;
  • Перестаем сравнивать себя с другими, гнаться за модой и ее капризами;
  • Когда мы искренни;

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20 вещей, которые воруют нашу силу

  • Обращаем внимание на свои внутренние импульсы и ощущения, доверяем интуиции;
  • Меняем привычную тактику поведения;
  • Благодарим;
  • Занимаемся своим телом (любые практики для оздоровления тела, баня, бассейн, пробежка, ци-гун, фитнес, - что кому ближе);
  • Очищаем физическое пространство (от генеральной уборки до ремонта, от перебора гардероба до освобождения от ненужных и устаревших вещей);
  • Наводим порядок в эмоциональном теле (избавляйтесь от обид и ущербной идеологии, будто вам все что-то должны, не судите, не понимая мотивов поступков людей или не принимая их в силу особенностей своего характера, прощайте и отпускайте);
  • Мыслим позитивно, в любых уроках жизни есть положительные моменты;
  • Помогаем тем, кто нуждается в нашей помощи (не путать с теми, кто манипулирует нашей жалостью или привык нас использовать, - не без нашего тому попустительства);
  • Говорим "нет", когда нужно сказать "нет" и говорим "да", когда хотим сказать именно "да";
  • Делаем то, что приносит радость;
  • Следуем тому, к чему расположено наше сердце;
  • Живем, не на другой планете, а здесь, сейчас;
  • Любим.

Только нам выбирать! Не стоит корить Бога, что Он не дал нам лучшей жизни. Он дал нам прекрасные инструменты, и если вы предпочли ими не пользоваться - это ваш выбор. Живите, не ждите резкого порыва ветра, который внесет в ваш дом бурный поток жизни и сметет вместе с ним и то, с чем вы можете оказаться не готовы расстаться.опубликовано econet.ru.

Автор Татьяна Варуха

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Источник: https://econet.by/

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татьяна варуха энергия сила мысли жизнь психология

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