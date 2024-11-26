Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Психология
  4. 20 способов помочь себе, когда психолога нет рядом

20 способов помочь себе, когда психолога нет рядом

Источник: b17.ru 26 ноября 2024 6540
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Как привести в порядок свои чувства и растрепанные нервы? Оказывается, самые простые дела обладают успокаивающим действием. Вот что может помочь вам обрести душевное равновесие и безобидно выплеснуть негативные эмоции. Предлагаем 20 вариантов - выберите подходящие для себя.

20 способов помочь себе, когда психолога нет рядом

Вот некоторые идеи, которые помогают нормализовать самочувствие самостоятельно. Среди них вы обязательно найдете те, которые максимально вам подходят. Применяйте их на практике и ваше душевное состояние будет всегда благополучным. 

20 способов самопомощи

Писать вечерние страницы или терапевтический дневник - помогает разобраться с чувствами и осознать их.

Неотправленные письма - написать тому человеку, который причинил боль, в подробностях описать все свои чувства, разорвать и выбросить.

Разобрать шкаф с одеждой и разложить все по полочкам - если не хватает определённости и мучает стресс.

Разобрать документы и квитанции - так же упорядочивание своей жизни. Можно даже на работе.

Разорвать руками старые бумажки, газетки, журналы - с чувством, помогает справиться с гневом.

Поколотить подушки - помогает безопасно выразить гнев.

Нарисовать терапевтическую мандалу, а лучше 10-20 штук за раз: просто рисуете круг и закрашиваете цветными пятнами на свой вкус, вкладывая все негативные эмоции. Потом разорвать и выбросить.

Раскрасить готовую мандалу-раскраску - в книжных интернет-магазинах продают в pdf-формате от 49р. Обычно сделаны по желаемым состояниям. Просто распечатать и наслаждаться.

20 способов помочь себе, когда психолога нет рядом

Налить в пластиковую бутылку из-под газировки воду и трясти ее - помогает справиться с гневом.

Поплакать - доказано, что со слезами выходят не только негативные эмоции, но и вредные токсины.

Покричать (если есть где) или громко попеть под громкую музыку - разблокирует горло и все невысказанное.

Перебрать стакан неочищенной крупы - как Золушка - помогает отделить нужное от ненужного и успокоиться, принять решение. Подойдёт овсянка или гречка.

Вымыть полы водой с солью и любимым эфирным маслом.

Пересадить цветы - контакт с Землёй - ...заземляет! Даёт спокойствие и уверенность.

Выбросить старый хлам и освободить место для нового!

Порисовать - купить альбом и карандаши и рисовать. Можно включить пошаговый урок для начинающих на Ютуб по фэшн-иллюстрации или скетчингу - повышает самооценку, нормализует эмоции и развивает творческие способности.

Принять ванну с солью (если это вам помогает).

Сделать маску и полежать (именно полежать, а не ходить с ней), подняв ноги немного выше головы. Успокаивает и повышает настроение.

Сходить на йогу/цигун/пилатес или включить урок для начинающих на Ютуб. Помогает достичь равновесия.

Посмотреть доброе, светлое кино про любовь.опубликовано econet

Автор Ольга Смирнова 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

психология Смирнова Ольга стресс боль эмоции токсины спокойствие уверенность настроение

Еще от b17.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    В основном, свободу человек проявляет только в выборе зависимости. Герман Гессе
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.