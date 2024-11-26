20 способов помочь себе, когда психолога нет рядом

Как привести в порядок свои чувства и растрепанные нервы? Оказывается, самые простые дела обладают успокаивающим действием. Вот что может помочь вам обрести душевное равновесие и безобидно выплеснуть негативные эмоции. Предлагаем 20 вариантов - выберите подходящие для себя.

Вот некоторые идеи, которые помогают нормализовать самочувствие самостоятельно. Среди них вы обязательно найдете те, которые максимально вам подходят. Применяйте их на практике и ваше душевное состояние будет всегда благополучным.

20 способов самопомощи

Писать вечерние страницы или терапевтический дневник - помогает разобраться с чувствами и осознать их.

Неотправленные письма - написать тому человеку, который причинил боль, в подробностях описать все свои чувства, разорвать и выбросить.

Разобрать шкаф с одеждой и разложить все по полочкам - если не хватает определённости и мучает стресс.

Разобрать документы и квитанции - так же упорядочивание своей жизни. Можно даже на работе.

Разорвать руками старые бумажки, газетки, журналы - с чувством, помогает справиться с гневом.

Поколотить подушки - помогает безопасно выразить гнев.

Нарисовать терапевтическую мандалу, а лучше 10-20 штук за раз: просто рисуете круг и закрашиваете цветными пятнами на свой вкус, вкладывая все негативные эмоции. Потом разорвать и выбросить.

Раскрасить готовую мандалу-раскраску - в книжных интернет-магазинах продают в pdf-формате от 49р. Обычно сделаны по желаемым состояниям. Просто распечатать и наслаждаться.

Налить в пластиковую бутылку из-под газировки воду и трясти ее - помогает справиться с гневом.

Поплакать - доказано, что со слезами выходят не только негативные эмоции, но и вредные токсины.

Покричать (если есть где) или громко попеть под громкую музыку - разблокирует горло и все невысказанное.

Перебрать стакан неочищенной крупы - как Золушка - помогает отделить нужное от ненужного и успокоиться, принять решение. Подойдёт овсянка или гречка.

Вымыть полы водой с солью и любимым эфирным маслом.

Пересадить цветы - контакт с Землёй - ...заземляет! Даёт спокойствие и уверенность.

Выбросить старый хлам и освободить место для нового!

Порисовать - купить альбом и карандаши и рисовать. Можно включить пошаговый урок для начинающих на Ютуб по фэшн-иллюстрации или скетчингу - повышает самооценку, нормализует эмоции и развивает творческие способности.

Принять ванну с солью (если это вам помогает).

Сделать маску и полежать (именно полежать, а не ходить с ней), подняв ноги немного выше головы. Успокаивает и повышает настроение.

Сходить на йогу/цигун/пилатес или включить урок для начинающих на Ютуб. Помогает достичь равновесия.

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Автор Ольга Смирнова

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