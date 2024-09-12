2 вида обиды – истинная и ложная

Обида - острая тема в психологии. Очень сложно принять тот факт, что обижаемся мы сами... Ещё сложнее контролировать, переучивать себя реагировать иначе. И совсем сложно понять почему другой человек обиделся на такую мелочь?!

Посмотрим на обиду в психоскоп (придумала такое понятие по аналогии с микроскопом). Обида появляется впервые, обычно, в возрасте 2-5 лет. То есть, это не врожденное, а приобретённое. Ребёнок научается обижаться. Получается, что это некий механизм, который ему зачем-то нужен. Как навык.

Ложная и истинная обида - в чем разница?

Обида - это реакция-навык. Появляется она, когда наши ожидания справедливости не совпадают с реальностью.

Поэтому, для тех, у кого справедливость является краеугольным камнем, и обида будет таковой.

Очень часто обижаются люди, которые:

1) делают всё максимально правильно и ждут от других того же (истинная обида);

2) используют обиду как манипуляцию (искусственная, ложная обида).

Когда человек испытывает истинную обиду, он переживает большой спектр негативных эмоций и не знает, как закончить эту ситуацию переживания. (Гештальтисты скажут : "незакрытый гештальт").

Когда человек использует ложную обиду, он знает как закончить обижаться: когда удовлетворят его желания, по поводу которых он применяет эту манипуляцию, обижаться нет смысла, обида проходит.

Истинная обида – чувствование несправедливости – «мне должны, но не дали, этого не должно было быть, я в растерянности…»

Ложная – «мне должны, мне не дали, вот теперь-то я им дам, я знаю, как себя вести!».

В итоге, манипулятивная ложная обида приводит человека к ложным выводам относительно своего поведения в этой ситуации: он учится не решать эту ситуацию сам. А ждёт шага от другого человека. Наделяет властью своего «обидчика».

У истинно обиженного другая проблема. Он не даёт ситуации динамики, зависает в своей растерянности.

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Как быть?!

В случае с ложной обидой самым верным будет осознать, что Вы являетесь творцом Вашей жизни. Не наделяйте другого человека правом творить Вашу жизнь, не обделяйте своё время из-за пустого ожидания. Хотите наладить ситуацию - наладьте!

В случае с истинной обидой: надо признать, что несправедливость иногда случается в жизни и мире, потому что люди не идеальны. А если так, то почему же нам обижаться на эти несовершенства других людей? Зачем мы придаём их недостаткам такую важность? Лучше обратите внимание на то, что именно сделать сейчас, чтобы получить желаемое? Ожидаемым путём не получилось, попробуйте неожиданным!

Общий вывод по двум обидам: делайте выводы и действуйте, решайте свой вопрос взамен зависанию и ожиданию. Будьте начинателем, а не ожидателем. Действуйте!опубликовано econet

Автор Альбина Собина

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