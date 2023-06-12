2 типа энергообмена между людьми

Пока мы не будем фиксировать свои состояния и понимать то, что в большинстве своем, наше сознание, настроение, оценки, планы, подвижность — те энергии, которые мы принимаем и в себе носим, мы будем в бесконечном маятнике и не сможем управлять своим сознанием, телом, разумом, желаниями, жизненными обстоятельствами, отношениями с людьми, планами.

Человек как транзитная зона для различного типа энергий. В большинстве своем энергообмен между людьми и внешним миром происходит в фоновом режиме и люди его не фиксируют. Человек в какой то момент может начать наблюдение за этим процессом, но как показывает практика, быстро выходит из этого состояния.

Особенности энергообмена между людьми

Есть разные типы энергообмена и того, как человек реагирует на внешний мир. Некоторые люди берут в себя всю энергию, которую ощущают вокруг. Есть люди, которые фильтруют энергии и допускают только определенное качество.

1. Например, к первому типу подойдет человек с сильно отрицательной энергетикой: плохими мыслями, усталостью, депрессией, он автоматически выкачает ее и оставит либо при себе, либо сбросит через агрессию на другого человека. Такие люди не контролируют качество энергий, им необходима любая энергия.

Они приходят в различные места и вбирают в себя все, что «свободно» на данный момент. Так существует каркас их энергетики, неосозноваемое строение физического и психических тел.

Также могут поступать и энергетические вампиры, люди, которые уже намеренно провоцируют других людей на сброс высококачественной или низкокачественной энергии — через разговор, действие, манипуляции.

Простой пример, когда в рабочем коллективе подчиненный может прийти к руководителю со страхом и депрессией, руководитель через разговор может подпитаться этой энергией и оставить ее себе, либо сбросить — позвать другого подчиненного и через крик передать эстафету.

Такой тип людей приходит в магазины или в общественные места и собирает все подключения, которые только есть, они затем формируют его желания, настроения, физическое и психическое состояние.

Такому типу людей, вне зависимости от того, инициируют ли они приток энергии или просто берут всю подряд энергию с людей — просто необходим бесконечный поток влияний. Т.к. поток может нести энергетику разного качества, то и состояние подобного типа людей, тоже весьма нестабильно.

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2. Второй тип людей контролирует энергообмен и их подсознание настроено таким образом, что они отфильтровывают ненужные частоты на данный момент. Необязательно фильтр может стоять на низкие частоты. Фильтр может существовать и в пределах высоких частот, когда человек намеренно сужает свой мир до определенной точки, и наполнение его энергетики протекает в определенном диапазоне частот — и когда рядом с таким человеком могут завести разговор о более высоких частотах, восприятии мира, бытия, поведении, он может не воспринимать этот спектр и просто не понимать о чем идет речь, потому что по судьбе на данный момент ему предполагается несколько другой опыт.

Простой пример того, когда в рабочем коллективе компания ведет разговоры на низких энергиях, с использованием нецензурной брани или обсуждением развлечений низких качеств, осуждения других людей, и в этот момент может прийти человек, который выскажет альтернативную точку зрения, и скорее всего, его точка не будет принята, потому что у людей вокруг стоит фильтр и они строят свой мир так как им необходимо на текущий момент (но также могут изменится в последствии и даже в следствии этого разговора).

Даже если речь человека на более высоких частотах убедительна и вливания энергий в пространство более высокого качества — стабильны, то люди в большинстве своем вернуться через некоторое время обратно на свои частоты, в том числе потому что это им уготовано судьбой, именно на данный момент.

Также происходит с фильтром на высокие частоты, люди, у которых фильтр пропускает только высокие частоты, попадая в страстные общественные места или компании, стараются не пропускать эти энергии.

Довольно много типов энергообмена вокруг, интересно наблюдать за природой влияний на человека. Плохое настроение, как вирус, который входит в энергетическое поле человека — из неблагостных мест, или после конфликтов, через разговор или действие.

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Человек — как транзитная зона для разных типов энергий: плохая энергия как черный дым, может зайти в человека, и пока его не выведешь, человек будет находится в подобном состоянии. Тоже самое с хорошей энергий.

Каждый день мы ощущаем на себе влияния огромного количества факторов, каждый из которых является носителем частот-энергий. И каждый день в нас входит эта энергия и мы ее в себе носим. Усложняем факты, свои состояния, переживаем относительно каких либо событий, когда как ситуации могут быть намного проще, нежели нам может казаться, и в целом наше «кажется» и «видится» очень сильно завязано на то, какое энергетическое построение в нас вошло, что мы в себе носим.

И каждый раз зачаровывает глаз, когда человек отпускает мысль о том, что все в его жизни плохо, и со спины выходит грязный поток энергий, который держал его в тонусе. Мысли прочищаются и появляются идеи. Буквально с интервалом в несколько минут. Могло не быть идей и ощущения радости жизни… и вдруг отпускает…

Пока мы не будем фиксировать свои состояния и понимать то, что в большинстве своем, наше сознание, настроение, оценки, планы, подвижность — те энергии, которые мы принимаем и в себе носим, мы будем в бесконечном маятнике и не сможем управлять своим сознанием, телом, разумом, желаниями, жизненными обстоятельствами, отношениями с людьми, планами.опубликовано econet

Автор Василёна Журавина

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