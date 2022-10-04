2 техники, которые помогут при панических атаках

Дыхательная техника «порционных выдохов» помогает быстро расслабиться и успокоиться при панических атаках.

При возникновении реальной угрозы, в организме включаются определенные биологические процессы, которые основаны на стремлении выживать и защищаться. Тело мобилизует все свои силы, учащается сердцебиение и увеличивается потребность в кислороде, поэтому дыхание становится частым.

Что делать при панической атаке

Также происходит и обратный процесс при панических атаках – слишком частое поверхностное дыхание может провоцировать приступ паники. Очень важно контролировать свое дыхание и возвращать его к привычному, спокойному ритму.

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Порционное дыхание

Выполняйте вдох полной грудью и тут же выпускайте его ртом, через губы, сложенные в трубочку.

Выпускайте воздух небольшими порциями через рот. Губы должны быть плотно сомкнуты. Выдыхайте воздух с небольшим усилием, он должен вырываться под давлением.

Самым длительным должен стать первый выдох.

После каждой серии дыхания, делайте небольшой перерыв в 5-10 секунд.

Повторяйте цикл, пока дыхание не нормализуется, а самочувствие не улучшится.

Искусственная зевота

постарайтесь открыть рот как можно шире, так чтобы почувствовать напряжение в челюсти;

сделайте медленный плавный вдох;

выполните задержку дыхания на 2 секунды и выполните такой же медленный выдох.

Повторяйте упражнение, пока ваше состояние не придет в норму.

Вначале у вас могут возникнуть сложности с техникой дыхания. Парадоксальный эффект поверхностного дыхания основывается на том, что чем чаще человек дышит, тем больше ему кажется, что воздуха недостаточно. Старайтесь не поддаваться желанию вдохнуть кислорода как можно больше и контролируйте себя, напоминайте, что дыхание должно быть спокойным.

Конечно, дыхательные техники не смогут полностью решить проблему с паническими атаками, но помогут не допустить развития приступа или позволят быстрее остановить единичный случай. Старайтесь действовать осознанно и подбирайте техники или их комбинации, которые помогут именно вам.опубликовано econet.ru

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