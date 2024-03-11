Давай, до свиданья!

Как же много продолжает существовать отношений, которых уже давно нет, а точка не поставлена до сих пор. Не любят ставить точку ни мужчины, ни женщины. Они сбегают из отношений и друг от друга.

А почему так происходит? Нет ценности этих отношений. Страх вступать в открытые выяснения, ведь тогда придётся обнажить все свои истинные чувства. Страх обидеть партнёра и потом испытывать чувство вины. Когда уход как наказание в случае реальной вины человека. Манипуляции для того, чтобы отношения остались в подвисшей фазе, а значит остались в энергозатратно-информационном варианте с вытягиванием энергии через мысли.

4 варианта развития отношений, которые происходят после ссоры или недоразумения

СБЕЖАТЬ. Что такие люди получают и для чего это делают? Никакой ответственности за то, что будет в паре дальше.

Это позиция незрелого ребёнка, который рассчитывает, что "родитель" сам сделает что-нибудь с этим, а у меня ещё вся жизнь впереди. Такому человеку отношения не интересны, и он будет как колобок сбегать отовсюду.

СБЕЖАТЬ, но ОСТАТЬСЯ. Такие люди расстаются, но мысленно продолжают гонять воспоминания о славных временах. Эдакие мыслительные садо-мазо.

Они проживают отношения в фантазиях и избегают глубоких полноценных отношений.

ОСТАТЬСЯ, но СБЕЖАТЬ. Когда все-таки человек остался и продолжает существовать в отношениях как овощ. Он просто механически выполняет долг и посматривает на сторону, ищет экстрим в развлечениях, спорте и т.д.

Он живёт, но в отношениях его энергетически нет.

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ОСТАТЬСЯ. Таких не много, но они есть. Это те герои, кто предпочитает жить в реальности и смотреть правде в глаза. Они не бояться говорить о своих истинных чувствах и претензиях.

А это значит, что отношения будут своевременно очищаться, обновляться и развиваться.

Не нужно воспринимать отношения, как подарок, доставшийся нам от Судьбы. Чтобы что-то росло и развивалось, нужно вкладываться каждый день 24 часа в сутки. "Любишь кататься, тогда вози...."

Но все это бессмысленно, если изначально не сделан выбор - нужны ли вам отношения.

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Много ли у вас подвешенных случаев по жизни? опубликовано econet

Ангелина Петренко

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