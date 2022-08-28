Возьму мужчину на передержку

Всем одиноким девушкам и женщинам посвящается - "гимн"от первого лица как собирательный образ одинокой женщины.
Сначала мне становится тебя жалко. И я двигаюсь навстречу к тебе, чтобы выразить свою поддержку и сострадание. Я хочу подарить теплоту/обогреть/дать то, в чем ты так нуждался всю свою жизнь. Я хочу позаботиться о тебе и вкусно накормить тебя. Я для тебя стану самой фундаментальной поддержкой.
При этом я - сама мягкость. В прямом смысле этого слова. Ты узнаешь меня по моим сильным накачанным рукам и большой груди, чтоб уж уткнуться в меня, так и заснуть сразу сладким и спокойным сном младенца.
Знаешь, я стану для тебя идеальной матерью с доступной вагиной. Я подстроюсь под тебя и твои потребности, сама того не ведая. Я стану рядом с тобой возрастной тетей, а ты помолодеешь и превратишься в ухоженного домашнего кота. Я буду гладить тебя, отпускать везде куда только хочешь.
И все потому, что теперь у меня есть ты в доме! Я теперь не одна!
Я все это время буду смотреть на тебя и гордиться, что я сделала это - выходила тебя, выняньчила, выгладила, выкормила, вытерпела. Не то что все те передо мной, о которых ты рассказывал.
А потом мне станет грустно. Я еще больше заем свою тоску о том, что забирая тебя к себе в дом, думала спастись от одиночества, но я так и осталась одинокой. Потому что так, как я тебя люблю, ты не любишь.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Я стану грустить и плакать. Пока тайком. Ведь страшно признаться самой себе даже, что я ошиблась.
Что я сама хотела, чтоб меня гладили, нежили, любили, заботились, ценили и уважали. А смелости не хватило признаться в этом тебе на нашей первой встрече.
А ты был честен. Ты сразу показал, что тебе нужна просто передержка. Что тебе не интересна моя жизнь и мои желания. Что тебе нужен комфорт, безопасность и удобство.
И я решаюсь. Решаюсь сказать об этом тебе. Вернее, сказать тебе о себе. Только получаю то, чего больше всего боялась еще на старте наших с тобой отношений, когда шла к тебе, сидящему на той старой лавочке со своей лисой одиночества.
Ты ушел. Я смотрю за твоей жизнью в соцсетях и вижу, что ты снова на передержке. Что у тебя снова довольный вид и ты обнимаешь ее так же, как меня когда-то.опубликовано econet.ru.
Автор Лика Конкевич (Ставцева)
Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!
Добавить комментарий