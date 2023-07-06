Уровни сознания по Хокинсу, или Где вы сейчас и к чему это ведет

Как определить Ваш уровень сознания в нстоящий момент. А также вникаем в потрясающую статистику, которая вдохновляет на личностный рост!
Модель эволюции сознания человека, предложенная американским гуру психиатрии Дэвидом Хокинсом, представляет собой шкалу уровней сознания: от 1 до 1000 единиц, где 1 обозначает существование как таковое (бактерии), а 1000 – высший уровень развития сознания в физическом теле (Иисус, Будда, Кришна). Значения на карте не арифметические, а логарифмические. Это означает, что переход на каждый новый уровень позволяет открывать совершенно новые горизонты, реальности, которые на несколько порядков выше предыдущих.
Уровень сознания – это частота вибраций, энергетика, а ни в коем случае не интеллект, IQ или EQ (эмоциональный интеллект). Даже известные профессора, доктора наук могут находиться на уровне ниже 200.
Уровень сознания определяется тем аттрактором (эгрегором), к которому стремится сознание, как к магниту. Аттрактор – это та негативная эмоция, в которую человек «проваливается» при стрессе, например.
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Человек как бы “размазан” по этим уровням, нет такого индивида, который находился бы всегда на 1 уровне или под влиянием только одного аттрактора.
Напомню, что в соответствии с научными исследованиями Ковалева С.В. существует модель 4-х уровневого развития: адаптация, социализация, экзистенциализация, трансперсонализация:
Если мы совместим эту модель с моделью Дэвида Хокинса, то получим:
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1. АдаптацияСтыд, позор, унижение – 20
Вина, упреки, обвинения – 30
Апатия, отчаяние – 50
Горе, тоска, сожаление — 75
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2. СоциализацияСтрах, тревога, беспокойство – 100
Желания, жажда, зависть – 125
Гнев, ненависть – 150
Гордыня, презрение — 175
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4. ТрансперсонализацияРазум, осмысление – 400
Любовь, принятие – 500
Радость, благость, покой – 540
Гармония, экзтаз — 600
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3. ЭкзистенциализацияСмелость, храбрость – 200
Нейтралитет, позволение – 250
Готовность, оптимизм – 310
Принятие, прощение — 350
I Уровень, Адаптация. Если обобщить этот уровень, то его можно назвать “разрушение и неприятие себя.”
II Уровень, Социализации. Может показаться странным, но именно эти аттракторы позволяют человеку успешно вписаться в общество, социальные рамки, работать, достигать успехов, иметь материальные блага.
Но за уровнем гордыни лежит опасный поворот – если вы не пойдете дальше, на высшие уровни сознания, то есть шанс из гордыни свалиться в стыд и позор.
Вообще, уровень до 200 – это хищный, разрушающий уровень сознания. 80% всего человечества живет на уровне сознания ниже 200, это позиция жизни ОТ, т.е. бежать от страха, проблем. Выживание. Физическое выживание, эмоциональные удовольствия, личная выгода, отождествление себя с ЭГО и телом, инстинкты выживания.
Переход на уровень 200 и выше – это квантовый скачок. Даже небольшой рост сознания в 10-20 баллов сопровождается серьезными инсайтами и переосмыслениями.
Уровень до 200 – это разрушение. После 200 – это созидание и настоящая сила.
Человек до 200 сначала что-то воспринимает, потом эмоционально реагирует, а потом включается интеллект! (т.е. поведение реактивно, но поскольку реакция на автомате, то она не всегда самая адекватная). Т.е. человек сначала бьет, орет, дерется, прячется и так далее – а потом обосновывает себе, почему он так поступил.
Человек силы, уровня выше 200, что-то воспринимает, информация поступает в интеллект, а уже потом выбирается способ эмоциональной реакции.
Ниже приведены любопытные статистические данные:
|Оценка показателя
|
До 200
|
Выше 200
|Субъективное ощущение счастья
|
15%
|
60%
|Безработица
|
50%
|
8%
|Бедность
|
22%
|
1,5%
|Преступность
|
50%
|9%
III Уровень, Надсоциальный, экзистенциализация. Если обобщить, то этот уровень можно назвать так: взятие ответственности за свою жизнь, понимание того, что проблемы нам даны, как способ вырасти, отказ от позиции жертвы и поиска виновных, выход из манипуляций в позицию Над ними (не путать с гордостью), при этом безэмоциональное принятие. Принцип – «Живи и дай жить другим».
Если на уровне до 200 господствуют отрицательные эмоции, то на уровне от 200 до 350 – доминируют положительные эмоции.
IV Уровень, Постсоциальный, трансперсонализация. На этом этапе уже довольно сложно описать словами эти состояния. Если разум еще можно как-то обозначить, что это уровень, например, Эйнштейна, то при переходе на уровень 500 (чего Эйнштейн не сделал) возникает абсолютная любовь, т.е. смещение точки сборки с разума на сердце. Это уровень абсолютного счастья, связанный с выбросом эндорфинов (а не адреналина, как в уровнях до 200).
Далее уже идут уровни просветления и исцеления.
Часто опыт клинической смерти позволяет людям испытать энергетические уровни около 600.
На уровне 540 находится всего 0,4% всех людей.
Выше этого уже идут уровни осознания Божественности, Сознания Бога, понимания своей истинной сущности.
В настоящий момент на планете живут шесть человек, которые находятся на уровне 600 и выше.
Действие на уровне 600 и выше воспринимается замедленным, растянутым во времени и пространстве. Все вокруг живое, сияющее и непрерывно перетекающее, разворачивающееся в совершенно управляемом эволюционном танце.
По данным Хокинса уровень сознания человека в условиях обычной жизни повышается всего на 5 баллов! Однако этот рост можно ускорить с помощью психотерапии.
Алкоголь и наркотики также поднимают уровень сознания до 100 и 300-400 соответственно, но поскольку это всего лишь внешний фактор, а не работа над собой, то «проваливание» на свой «родной» уровень происходит, а в силу своей «вредности» сопровождается не самыми приятными ощущениями и состояниями.опубликовано econet
В статье использованы материалы с семинара Ковалева С.В.
Автор Софи Лемус
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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