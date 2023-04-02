Учите их чувствовать! 5 секретов успешных родителей

Писатель и психолог Эрик Баркер объясняет, как научить ребенка справляться со своими эмоциями — даже самыми сложными, и почему это важно в жизни.

Растить детей — нелегкая задача. Им необходимо изнурительное количество внимания и помощи.

Из книги «Как вырастить эмоционально развитого ребенка»:

Поведенческие психологи отмечают, что дошкольникам обычно требуется, чтобы их опекуны исполняли какую-то их потребность или желание примерно три раза в минуту.

5 характеристик «ультра-родителей»

Большинство рекомендаций по воспитанию детей посвящены тому, как бороться с неправильным поведением. В них есть своя польза, но все-таки это больше похоже на обсуждение, как выжить после ядерной катастрофы, где нет ни слова о том, как ее предотвратить. В чем же секрет того, что ваша гостиная не превращается в сцену из фильма «Безумный Макс: дорога ярости»?

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Обычно в основе плохого поведения лежит то, как ребенок реагирует на негативные эмоции. И это то, чему мы редко сознательно учим детей и почти никогда не делаем это хорошо. Показывая детям, как распознавать чувства и справляться с ними, мы предотвращаем неправильное поведение — и это умение, которое будет служить им всю жизнь.

Но как нам это сделать?

Профессор Джон Готтман произвел революцию в изучении отношений, добившись такой степени мастерства, что он может послушать пару всего несколько минут и с пугающей точностью определить, разведутся ли они. К счастью, Готтман также проанализировал воспитание детей. И это вовсе не модная теория, которую кто-то придумал за обедом — это действительно очень серьезное исследование.

Он отобрал более 100 супружеских пар с детьми 4 или 5 лет и раздал им опросники. Затем провел тысячи часов интервью. Он наблюдал за поведением детей в своей лаборатории. За тем, как они играют со своими лучшими друзьями. Контролировал сердечные ритмы, дыхание, кровоток и потоотделение. Взял образцы мочи — да, образцы мочи — у детей, чтобы измерить гормоны, связанные со стрессом. И затем продолжал следить за детьми и семьями в подростковом возрасте, проводя больше интервью, оценивая успеваемость и…

Словом, вы поняли. Планы голливудских злодеев не так тщательны. И когда дело дошло до эмоций, Готтман выяснил, что существует 4 типа родителей. И три из них не так уж хороши:

Пренебрежительные родители: они не принимают, игнорируют или уменьшают значение негативных эмоций.

Неодобряющие родители: они критикуют негативные эмоции и наказывают детей за выражение эмоций.

Либеральные родители: они принимают эмоции своих детей и сочувствуют им, но не помогают справиться с ними и не устанавливают границ поведения.

Дети этих родителей со временем не преуспели. У них было больше неправильного поведения, проблемы с друзьями или с самооценкой. Кто-то из них может взламывать ваш автомобиль прямо сейчас.

Но есть еще «ультра-родители». Эти матери и отцы неосознанно использовали то, что Готтман называет «эмоциональным коучингом». И он помогал им вырастить эмоционально развитых детей. Эти родители принимали чувства своих детей (но не любое их поведение), направляли детей во время эмоциональных моментов и помогали им решить проблему, не отправляя соседского ребенка в отделение неотложной помощи.

Из книги «Как вырастить эмоционально развитого ребенка»:

Детям было проще успокоиться, когда они были расстроены. Их сердцебиение успокаивалось быстрее. Благодаря безупречной работе той части физиологии, которая участвует в успокоении, у них было меньше инфекционных заболеваний. Они лучше фокусировали внимание. Они лучше относились к другим людям, даже в сложных социальных ситуациях, с которыми сталкивались в детстве, например, насмешки, когда чрезмерная эмоциональность — это необходимость, а не положительная черта.

Они лучше понимали людей. У них были дружеские отношения с другими детьми. Они также были лучше в школе в плане академической успеваемости. Словом, они разработали своего рода IQ, который касается людей и мира чувств, то есть эмоциональный интеллект.

И все сводилось к тому, как родители вели себя во время вспышек негативных эмоций ребенка. У «ультра-родителей» пять характеристик, которые редко встречаются у других типов мам и пап.

1. Обращайте внимание на эмоции

Процесс воспитания ребенка сопряжен со стрессом и кажется бесконечным. И существует естественная тенденция осмотреться, когда все (наконец) успокаивается, и подумать: «Сейчас все тихо. Что ж, жизнь хороша».

Но это все равно что стоять на угольной шахте, игнорируя тысячи мертвых канареек. Обычно эмоции предшествуют вспышкам. Поэтому способность замечать эмоции ребенка на ранней стадии — а не только плохое поведение, возникающее в результате, — имеет решающее значение.

«Не ведет себя плохо» не означает «не расстроен». Когда супруг скрещивает руки, хмурится и говорит: «Я в порядке», вы точно знаете, что у него определенно не все хорошо. Дети могут даже не понимать, что они чувствуют, или как лучше это выразить. Поэтому чем раньше вы заметите и обозначите эмоции, тем вероятнее, что ваш ребенок не станет вести себя, как бешеный грузовик.

Но для многих родителей существует проблема в том, чтобы осознать свои собственные эмоции. Если вы можете разобраться в своих чувствах и настроениях, вам не составит труда заметить и связать их с эмоциями других.

Из книги «Как вырастить эмоционально развитого ребенка»:

Наши исследования показывают: для того, чтобы родители смогли почувствовать, что переживают их дети, они должны сначала научиться осознавать свои эмоции, а потом только эмоции детей… Осознание эмоций означает, что вы понимаете, когда чувствуете определенную эмоцию, вы можете идентифицировать свои чувства, и вы чувствительны к эмоциям других людей.

Не бойтесь показывать свои эмоции перед детьми. Готтман обнаружил, что даже гнев (если он выражен уважительно и конструктивно) имеет право на существование. Если родители сдерживаются от проявления чувств, дети могут подумать: «У мамы и папы нет этих эмоций, и у меня тоже не должно быть».

Видеть споры, которые впоследствии дружески разрешаются, намного лучше, чем никогда их не видеть. Детям нужна модель для подражания не только в отношении ценностей, но и в отношении чувств.

Из книги «Как вырастить эмоционально развитого ребенка»:

Такие мамы и папы могут попытаться компенсировать свой страх потерять контроль, будучи «супер-родителями», скрывая свои эмоции от своих детей… Ирония заключается в том, что, скрывая свои эмоции, эти родители могут вырастить подростков, которые еще меньше способны справляться с отрицательными эмоциями, чем если бы их родители позволяли своим чувствам выходить наружу. Это потому, что дети растут на эмоциональной дистанции от родителей. Кроме того, у детей оказывается на один пример для подражания меньше, чтобы научить их эффективно справляться со сложными эмоциями.

Ограждать детей от эмоциональных ситуаций, а затем отправлять их в мир — это все равно, что послать спортсмена на Олимпиаду без тренировок. Детям нужны эти моменты, чтобы научиться регулировать свои чувства.

2. Эмоция — это возможность для сближения и обучения

Понятно, что мы воспринимаем истерику как иррациональное неудобство, которое следует устранить как можно скорее. Но родители более успешных детей считают всплески эмоций моментами обучения и возможностью найти взаимосвязь с ребенком.

Да, это не всегда кажется естественным, когда ребенок сердито бросает вещи. Но неужели слова вроде «Вы не должны так чувствовать», когда-либо срабатывали с эмоциональными взрослыми? В точку. Так что они ни черта не сработают и с ребенком.

Говорить «Тут нечего бояться» или «О, все будет хорошо» – это пренебрежительность. Из-за этого дети начинают сомневаться в собственных суждениях и теряют уверенность. Родители, практикующие эмоциональный коучинг, осознали, что истерика — лучшее время, чтобы наладить связь с ребенком и научить его ценному навыку.

Да, вам нужно немедленно прекратить неправильное поведение. Но вам нужно подчеркнуть, что это касается только поведения ребенка, но не его личности. Поэтому вы должны сказать: «Мы не раскрашиваем бабушкин диван фиолетовым», вместо того, чтобы крикнуть «Перестань быть кошмаром!» Дети, которые последовательно слышали последнее, также не блистали во время исследований Готтмана.

Из книги «Как вырастить эмоционально развитого ребенка»:

Когда через три года мы стали проверять эти же семьи, то обнаружили, что дети, которые испытывали такое неуважительное, презрительное отношение со стороны родителей, испытывали больше проблем с учебой и в отношениях с друзьями. У этих детей были более высокие уровни гормонов стресса. По словам учителей, у них больше проблем с поведением, а по признанию мам – больше болезней.

Это потребует практики, но вы должны научиться видеть эмоциональную боль детей так же, как физическую боль. Это не их вина. Это вызов, с которым они сталкиваются. И вы можете им помочь.

3. Будьте чуткими и принимайте чувства

Не спорьте с фактами. Чувства нелогичны. Вы не ждете, что новый сотрудник сам разберется, как найти туалет, и вы не должны ожидать, что ребенок научится справляться с эмоциями, с которыми даже у вас все еще есть проблемы, несмотря на годы опыта.

Не пытайтесь немедленно исправить ситуацию. Прежде всего ребенок должен понять, что вы — его союзник.

Важный момент, который осознал Готтман, заключается в том, что важно принимать любые чувства, но не любое поведение. Если вы немедленно перейдете к решению проблемы, ребенок никогда не узнает, как справляться с этими неудобными эмоциями.

Нужно использовать «эмпатическое (активное) слушание». Поговорите с детьми. Помогите им прояснить ситуацию. Определите их чувства (но опять же не обязательно характеризовать их поведение). Они должны чувствовать, что вы действительно понимаете и находитесь на их стороне.

Сделайте глубокий вдох, расслабьтесь и сосредоточьтесь на них. Они заметят, если вы нетерпеливы, или разочарованы, или относитесь к разговору формально.

Из книги «Как вырастить эмоционально развитого ребенка»:

В этом контексте слушание означает гораздо больше, чем сбор данных при помощи ушей. Эмпатические слушатели используют глаза, чтобы наблюдать за физическими доказательствами эмоций своих детей. Они используют воображение, чтобы увидеть ситуацию с точки зрения ребенка. Они используют слова, чтобы ответить успокаивающе, некритически на то, что они слышат, и помочь своим детям обозначить эмоции.

Соотнесите в своей голове их детские проблемы со взрослыми проблемами, чтобы научиться сопереживать. «Но почему она переживает из-за новорожденного брата? В этом нет смысла!» Действительно? А вам бы понравилось, если бы ваш супруг привел домой новую возлюбленную и ожидал от вас, что вы встретите ее с распростертыми объятиями? Попробуйте встать на их место. Сопоставьте. Сопереживайте.

Наводящие вопросы могут оказаться слишком сложны для маленького ребенка. Это может показаться допросом. Возможно, они даже не знают, почему им грустно. Попробуйте использовать простые наблюдения. Скажите: «Я заметила, что ты нахмурился, когда я упомянула о празднике», а затем дождитесь ответа.

4. Помогите им обозначить их эмоции

Маленький ребенок не сможет сказать: «Дорогая мама, я приношу свои извинения за излишнюю раздражительность. Мой переход в новую группу детского сада вызвал у меня неожиданный стресс. В будущем академические перемены в моей жизни будут сопровождаться более тактичной реакцией, невиданной до сих пор в нашем прекрасном доме».

Вы можете использовать слова, они — нет. Помогите им понять, что происходит, обозначая то, что они чувствуют.

Из книги «Как вырастить эмоционально развитого ребенка»:

Описание эмоции словами может помочь детям превратить аморфное, страшное, неудобное чувство во что-то определенное, то, что имеет границы и выступает нормальной частью повседневной жизни. Гнев, грусть и страх становятся переживаниями, которые есть у всех и с которыми каждый может справиться. Обозначение эмоций идет рука об руку с эмпатией.

Родитель видит своего ребенка в слезах и говорит: «Тебе очень грустно, не так ли?» Теперь ребенок не только понимает эмоцию, он знает слово, чтобы описать это сильное чувство. Исследования показывают, что акт обозначения эмоций может оказывать успокаивающее действие на нервную систему, помогая детям быстрее восстанавливаться после неприятных происшествий.

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!

Не относитесь к этому снисходительно. Обозначение обладает огромной силой. Нейронаука неоднократно демонстрировала способность успокаивать эмоции с его помощью. Это одна из основных техник, которые при захвате заложников посредники используют для поддержания спокойствия в самых опасных ситуациях.

Поэтому, когда ребенок плачет, потому что его сестра получила лучший подарок, чем он, не нужно пренебрежительно говорить: «Я уверен, что в следующий раз тебе достанется лучший подарок». Вы должны определить и обозначить переживание, говоря что-то вроде: «Тебе хотелось бы получить что-то более интересное. Готова поспорить, ты сейчас завидуешь».

Теперь малыш думает: «Они меня понимают». И он кое-что понял о том, как справиться с эмоциями, проговорив и обозначив их.

Из книги «Как вырастить эмоционально развитого ребенка»:

Как мы уже говорили ранее, последствия обучения ребенка успокаиваться без посторонней помощи огромны. Дети, которые могут самостоятельно успокоиться, с раннего возраста демонстрируют несколько признаков эмоционального интеллекта: они с большей вероятностью будут лучше концентрироваться, лучше ладить со сверстниками, добьються больших успехов в учебе и будут более здоровыми.

Поэтому мои советы родителям — помогите вашим детям найти слова, чтобы описать, что они чувствуют. Это не значит, что нужно указывать им, как они должны себя чувствовать. Это значит помочь им развить словарный запас, чтобы выражить свои эмоции.

5. Установите границы и помогите решить проблему

Опять же любые чувства приемлемы — но не любое поведение. Вам нужно установить границы. Отношения между родителями и детьми — не демократия. Когда эмоции улягутся, вы можете быть твердыми.

Из книги «Как вырастить эмоционально развитого ребенка»:

После того, как родитель определяет эмоцию, которая стоит за неправильным поведением, и помогает ребенку обозначить ее, он может удостовериться, понимает ли ребенок, что определенное поведение бывает неуместно и недопустимо. Затем родитель может помочь ребенку найти более подходящие способы устранения негативных чувств. «Ты злишься, что Дэнни забрал у тебя эту игру, — может сказать родитель. — Я тоже. Но ты не должен бить его. Что вы можете сделать вместо этого?»

После того, как вы с сочувствием выслушали ребенка, обозначили чувства и установили границы на плохое поведение, пришло время исправлять ситуацию. Кто-то должен решить проблему. И этот человек – не вы.

Это еще один навык, который вы должны помочь им развить. Вы не всегда будете рядом, чтобы подсказать, что делать. Поэтому побуждайте их придумывать идеи, направляйте их к решению в соответствии с вашими ценностями, которые эффективны и учитывают чувства других людей. Так эмоционально развитые дети становятся находчивыми и ответственными.

У вас не всегда есть время, чтобы проделать все вышеперечисленное, когда наступит кризис. Или, точнее, у вас крайне редко бывает на это время.

Из книги «Как вырастить эмоционально развитого ребенка»:

В идеальном мире у нас всегда есть время сесть и поговорить с нашими детьми, когда нахлынут чувства. Но для большинства родителей это не всегда возможно. Поэтому важно выделять время — предпочтительно каждый день в один и тот же час — когда вы можете поговорить с ребенком без спешки и прерываний.

Эмоциональный коучинг — это не панацея. У него нет волшебных способностей Гарри Поттера, чтобы превратить вашего маленького дьявола в маленького ангела. Эмоциональные всплески останутся. По-прежнему нужны будут дисциплина и границы. Но со временем вы выстроите более прочную связь с ребенком и поможете ему развить навыки, которые будут приносить ему пользу до конца жизни.

Большинство родителей больше всего на свете хочет, чтобы их дети были счастливы. А что такое счастье? Это эмоция.

Вы научите их ходить на горшок. А школа научит их мыслить. Но больше всего на свете не забывайте учить их, как чувствовать.опубликовано econet

Автор Эрик Баркер

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet