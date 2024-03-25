Никогда НЕ делайте эти 9 вещей, если хотите счастья

Если вы не очень счастливы в жизни – в профессиональной или личной – проблема не в вашем образовании, воспитании или нехватке возможностей, и не в том, что другие люди мешают вам, и даже не в отсутствии везения. Если вы несчастливы, проблема в вас самих.

Если вы несчастливы, проблема в вас самих. Приблизительно 50 процентов вашего успеха (вашей установки на счастье) определяется свойствами личности, которые в значительной мере являются наследственными, зато другие 50 процентов определяются факторами, которые находятся полностью под вашим контролем: ваше здоровье, карьера, ваши отношения, интересы и устремления.

Как стать счастливее? 9 вещей, которые делать не надо

Если вы чувствуете себя несчастным, у вас есть власть, чтобы изменить это. Для начала прекратите делать следующие 9 вещей:

1. Никогда не связывайте удовлетворение с приобретением.

Психологи называют это гедонистической адаптацией - феномен, когда люди автоматически относят радость от нового приобретения к эмоциональной сфере.

Не надо быть ученым психологом, чтобы задаться вопросом, почему чувство- «ах!» восторга, которое вы испытываете, когда смотрите на ваш новый дом, новую машину, новую мебель, или только что купленную одежду, быстро проходит.

Единственный способ вернуть это «ах!»-чувство – это купить что-то еще, и еще, и еще. Так формируется порочный круг потребления, который никогда не приводит к долгосрочному удовлетворению. Почему? Приобретая, мы ничего не делаем.

На самом деле, истинное удовлетворение зависит от того, что мы ДЕЛАЕМ, а не от того, что мы ИМЕЕМ. Хотите почувствовать себя лучше? Помогите кому-то еще. Знать, что вы изменили жизнь другого человека к лучшему – это тот самый «ах!»- эффект, который длится очень долго. Это цикл, который также затягивает – но на этот раз, в хорошем смысле.

2. Не принимайте политический выигрыш за достижение.

Внутренние распри, разборки и трения, позиционная борьба, стремление выглядеть лучше, выставив других в плохом свете – если вы сведущи в политических играх, они, безусловно, помогут вам продвигаться вперед.

Но выиграв только с помощью политики, вы в конечном счете проиграете, потому что политический успех основывается на импульсах, прихотях и капризах других людей. Это означает, что сегодняшний успех может обернуться грандиозным провалом завтра, а успех или неудача в значительной степени находятся вне вашего контроля.

В отличие от этого, реальные достижения основываются на ваших заслугах. Их никто не сможет отнять у вас.

Истинное удовлетворение приносит только реальный успех.

3. Никогда не позволяйте боязни неодобрения или критики удерживать вас.

Постарайтесь сделать что-нибудь по-другому. Попробуйте то, что другие не будут даже пытаться. Почти сразу, люди начнут говорить о вас – и вряд ли приятные вещи.

Единственный способ удержать людей от ехидства, презрения, пренебрежения и язвительности – это говорить и делать то, что делают все остальные. Но тогда вы проживете чужую жизнь, а не свою. И вы не будете счастливы.

Смотрите на то, что люди говорят о вас, как признак того, что вы на правильном пути – ВАШЕМ собственном пути. Ваш путь – это путь к счастью. Ваш, а не чужой.

4. Не бойтесь быть последним.

Все любят быть первыми. Но иногда лучше быть последним: последним проигрывать, последним уходить, стать последним, кто продолжает пытаться, последним, кто придерживается своих принципов и ценностей.

Мир полон людей, которые опускают руки при первых трудностях. Мир полон людей, которые резко меняют направление – хотя зачастую это лишь красивый синоним понятия «сдаться».

Всегда будут люди, которые умнее, талантливее и богаче вас. Но они не всегда выигрывают.

Будьте последним, кто откажется от себя самого. Тогда, даже если вы не добьетесь успеха, вы все равно победите.

5. Никогда не ждите, когда появится «настоящая идея».

Вы не выиграете в лотерею «больших идей». Так что перестаньте пытаться. Кроме того, даже если вы сами придумали некую глобальную идею, сможете ли вы успешно воплотить ее в жизнь? Вы обладаете необходимыми навыками, опытом, финансами? Но не отчаивайтесь.

Всегда есть то, что вы можете реализовать: множество небольших проектов. Нет необходимости ждать появления чего-то грандиозного, если вы воплощаете в жизнь свои маленькие идеи.

Счастье – это процесс, а процесс основывается на действии.

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6. Не бойтесь отправить корабль в плавание.

Мы естественным образом боимся завершить какое-либо дело, потому что тогда наша идея, наш продукт, или наша услуга должны будут стяжать успех или провалиться – и, конечно, мы опасаемся, что наш корабль утонет.

Может быть, он и утонет, но если мы не спустим его на воду, он никогда и не поплывет. Ни один товар не может быть успешным до того, как будет запущен на рынок. Ни один продукт не будет успешным, пока он не выйдет в свет. Ни одна услуга не может быть успешной, пока она не будет оказана.

Когда вы сомневаетесь, смело спускайте корабль на воду. Вы всегда сможете сделать следующий немного лучше. Наполняйте паруса ветром!

Вы не можете гордиться собой до тех пор, пока вы не отправили корабль в плавание.

7. Не делайте резюме своей целью.

Многие люди коллекционируют работы и различный опыт с целью создания «резюме победителя». Но это путь в никуда. Ваше резюме – своего рода табель. Это просто отражение того, чего вы достигли, чему научились и каков ваш профессиональный опыт.

Не основывайте вашу жизнь на попытках заполнить пустые строки в некоем «идеальном» резюме. Стройте свою жизнь на достижении ваших целей и мечтаний. Выясните, что нужно сделать, чтобы попасть туда, где вы хотите быть, и сделайте это.

И тогда ваше резюме отразит этот путь.

8. Ничего не ждите.

Не ждите подходящего времени. Нужных людей. Хорошего рынка. Пока вы ждете, жизнь проходит мимо.

Все единственно правильное происходит прямо сейчас. Действуйте!

9. Никогда не думайте. что вы не счастливы.

Закройте глаза. Представьте, что я – злой волшебник и у меня есть сила отобрать у вас все, что вам дорого: вашу семью, работу, бизнес, дом – все на свете. Теперь представьте, что я использовал свою силу. И лишил вас всего, что у вас было.

Вы стали бы умолять меня и обещать сделать все, что угодно, чтобы я вернул вам назад вашу жизнь? Теперь вы почувствовали, что жизнь значит для вас? И то, что у вас есть, на самом деле гораздо важнее, чем то, чего у вас не было?

Вы поняли, что то, чего я вас лишил, было просто потрясающим? Теперь откройте глаза. И буквально, и – фигурально!опубликовано econet

By Jeff Haden

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