Мощная опора для вашего ребёнка

Я знаю,что никто не может сказать нам, КАК любить нашего ребёнка, но верю в то, что наша разная мудрая Любовь может стать для ребёнка мощной опорой.

Одна из клиенток сказала - меня подбешивают статьи, в которых основная мысль - «вы как-то не так любите своего ребёнка». Я ей, смеясь, ответила - «меня тоже». Я верю в то, что все что мы делаем для наших детей - делается из любви и ради их счастливого будущего. И часто родители критикуют, «улучшают», заставляют, наказывают, нагружают - искренне думая, что именно «это» - лучший «вклад» в ребёнка. Иногда это - единственный способ, которым «передавали» любовь их собственные родители, и «это» оказывается нашим единственным опытом любви.

Мы все искренне по-разному любим своих детей, но:

- Мы и наши дети - можем быть совершенно разными, с разными темпоритмами, психотипами, потенциалом, задачами, способностью выдерживать напряжение. И нам из любви так важно научиться не сравнивать детей с собой. Сравнивая их с собой - мы «выбираем» за них их путь. Сравнивая детей друг с другом - мы делаем их конкурентами.

- Мы сопровождаем ребёнка в его самостоятельность - своим страхом, тревогой, недоверием. Или из любви - можем дать ощущение - ты справишься, а мы За тобой. Ты всегда можешь опереться на нашу Любовь, силу, на нашу устойчивость.

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- Мы можем ограждать детей от сложностей и проблем, или можем настраивать на то, что жизнь - это постоянная борьба. А можем из любви показывать, как проходя через препятствия, все же радоваться жизни.

- Мы можем ждать и требовать от детей - мотивации, достижений, побед... А можем из любви больше узнавать о закономерностях их развития, о том, чего может или не может ребёнок в определенном возрасте. И из любви можем, видя особенности ребёнка - помочь ему, и можем показывать - как развиваемся и меняемся мы.

- Если ребёнок не может из любви, или из страха отказать нам, ему будет сложно сказать Нет другим. Если ребёнок не видит, как мы заботимся о себе - ему будет сложно этому научиться. И из любви к нему, мы можем учиться оберегать своё пространство от токсичных людей и информации, можем учиться конфронтировать.

- Всем важно чувствовать себя любимым и принятым. И мы в своём детстве часто сталкивались с манипуляциями и «любовным эгоизмом» взрослых... Из любви можем дать ощущению ребёнку,что нашу Любовь и ничью другую - не нужно заслуживать.

- Мы хотим для ребёнка самого лучшего и часто выбираем для него школу - по рейтингам оценок. А можем из любви помнить - ребёнок будет развиваться там, где ему безопасно. И его многомерный потенциал редко измерим школьными оценками.

- Мы можем из заботы говорить ребёнку, что Мир опасен, что никому нельзя доверять. А можем из любви научить ребёнка правилам безопасности, «правилам трусиков», правилам поведения в экстремальных ситуациях - с ощущением, что мир добр, но нам важно быть внимательными.

- Когда ребёнок уходит в вечером в спальню, утром - в школу или садик - он несёт «отпечаток» того, что было перед прощанием. Это то,что будет в нем «прорастать». Мы можем из любви наполнить его нашей любовью и вниманием.

Я знаю,что никто не может сказать нам, КАК любить нашего ребёнка, но верю в то, что наша разная мудрая Любовь может стать для ребёнка мощной опорой.опубликовано econet

Автор Светлана Ройз

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