Второй человек в отношениях нужен для того, чтобы показать партнеру все его грани и тем самым привести к целостности.

Никогда не говори мужчине, что с тобой он будет счастлив, удачлив и станет настоящим. Женская самореклама действует на мужчин, как дихлофос на таракана. Лапки вверх и никаких поползновений с дивана ни в сторону женщины, ни вообще никуда. Полный паралич устремлений. Мужчина должен сам почувствовать и решить, что перед ним его талисман. Когда он это поймет? Когда потеряет тебя.

Мы, люди - мужчины и женщины - охотники за энергией

Каждый мужчина проверяет очередную пассию, плохо ли ему без нее, оставив её в одиночестве. Тебя должны бросить, понимаешь? Это экзамен и мало, кто его сдаёт. Если после того, как мужчина испарился в пространстве, тебе очень плохо, значит, ты не давала ему удачи, а вампирила у него. Ты сидела на его энергии и бессовестно пила её, пока он законно не защитил себя, сбежав.

Еще раз: не он тебя использовал, а ты.

Если же, после его ухода, тебе грустно, но с каждым днем всё светлее и радостнее, ты реально давала ему энергию и он почувствует дефицит примерно через неделю. Проанализировав своё состояние, он осознает свой вампиризм по отношению к тебе, смирится с ним и позвонит.

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Это будет второй экзамен. Не провали его. Покажи, что ты счастлива. Мужчина воспринимает счастье, как уровень энергии до самых краев. Здесь много, - скажет он себе, - есть, что взять. И начнет охоту.

Мы, люди - мужчины и женщины - охотники за энергией. Потому мы вампиры. Но женщины могут брать у природы, не разрушая её, и отдавать мужчинам, а мужчины, когда берут у природы, убивают её флору и фауну.

Покой, удовлетворенность, счастье без него - вот, что говорит мужчине, что нужно возвращаться.

Если ты сейчас думаешь, зачем мне мужчина, если мне и без него хорошо - ты вампир. Прости за правду, которую ты и сама знаешь, но прячешь от себя.

Чего ты действительно не знаешь, это реальной причины своего бессознательного вампиризма и то, что без второго человека невозможно раскрыть свой потенциал и перейти на новый уровень собственной Силы.

Реальная причина вампиризма всегда одна - страх потери. Он, как воронка из прошлого засасывает в себя энергию окружающих и они бегут от тебя, как от пылесоса без кнопки "Выкл".

Убрать страх потери можно только сделав не один десяток расстановок, потому что страх потери пришел от многочисленных предков в роду, которые до тебя теряли своих близких и передали информацию об этом в твоих ДНК.

И теперь ты можешь сколь угодно долго притворяться счастливой, но войдя в отношения, ДНК активируют опыт тех, кто жил до тебя. И ты тупо повторишь их путь. Тоже потеряешь. И будешь терять, пока не осознаешь чужой опыт в себе.

Когда ты очистишься, ты начнешь осваивать Силу и демонстрировать её тому, кто рядом. Он начнет сопротивляться, потому что, когда он встретил тебя, ты была другой - удобной.

Теперь ты изменилась, стала неудобной и тебе покажут ту версию тебя, о которой ты даже не догадывалась. Темную. Колдовскую. Разрушительную. Теневую.

© Aykut Aydogdu

Второй человек в отношениях нужен для того, чтобы показать партнеру все его грани и тем самым привести к целостности. Без Ян нет Инь, без Тени нет Света, без Бездны нет Взлета.

Оправдывая своё одиночество, заявляя себе, что все вокруг козлы, ты бежишь не только от правды, но и от Силы, что приходит лишь через принятие своей темной стороны. И убегая от своих Теней, ты вскоре станешь Тенью самой себя.

Чтобы в полной мере прожить человеческий путь, ты должна перестать делить мир на добро и зло и прыгнуть в бездну своих страхов, чтобы взлететь оттуда птицей счастья и удачи. Это Миссия каждой Женщины.

К сожалению, времени на осуществление Миссии в этой жизни у тебя немного. Максимум 33 года. Они пролетают быстро. Потом сожаление и ожидание следующего воплощения, в котором всё начнется сначала, без памяти о прошлых наработках и бегстве от жизни. Печально, но ты знаешь, что это правда.

Я не предлагаю тебе ничего. Всё уже давно предложено. Я просто прошу тебя не говори любимому, что ты его счастье и удача. Он не дурак и хорошо умеет отличить, где реклама пустышки, а где сокровище. Сокровища не рекламируют. Их прячут, но охотников за ними всегда тьма.

Стать сокровищем ты и пришла в этот мир. Или проспишь и это воплощение?опубликовано econet.ru.

©Марк Ифраимов

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