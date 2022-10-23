Не голодный, значит

Зачем тормозить себя, отказывать себе в удовлетворении потребностей? Вот бывает заявляет человек: " Хочу, очень хочу! Но, денег нет, времени нет и , знаете, как-то лень..." Что здесь может быть?

Потребность определяет возможности, а не наоборот. Когда потребность сильна, человек всеми силами находит возможности. И так или иначе свою потребность удовлетворяет. Когда важно, находится время. Когда очень нужно, находятся деньги. Если нет ни того, ни другого, значит не так уж и нужно. Или цена слишком велика, (не готов я столько за это платить) или устраивает то, что есть. Первое со вторым напрямую связанны. Пока цена кажется высокой, значит то, что есть, более или менее устраивает.

Потребность определяет возможности

На примере простых потребностей все очень понятно - хочу в туалет, ищу возможность. Человека, который хочет в туалет, остановить сложно. Хочу есть - или ищу возможность поесть, или сознательно себя фрустрирую - отказываю себе в еде, не кормлю себя из каких-то соображений.

С другими потребностями не так все просто. Включается сила сопротивления. И даже с простыми потребностями она может включаться.

Хочу в туалет - не иду, терплю, пока будет совсем невмоготу (или уписяюсь - чаще у маленьких детей такое бывает все таки). Хочу пить - терплю, не иду за стаканом. Спрашивается:" Ну почему"? Хочу есть, тоже могу долго терпеть, но здесь уже из соображений диеты может быть.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

С более сложными потребностями все еще противоречивей. Зачем тормозить себя, отказывать себе в удовлетворении потребностей?

Вот бывает заявляет человек: " Хочу, очень хочу! Но, денег нет, времени нет и , знаете, как-то лень..."

Что здесь может быть?

1. Истинная потребность не распознается.

Например, индивид считывает свою потребность, как потребность в еде, а на самом деле он хочет спать или пить, или в туалет. Булочки не помогают, остается неудовлетворенность, нарастает раздражение.

2. Истинная потребность заменяется другой из каких-то соображений.

"Так нельзя... Мне не должно быть нужно..."

"Нормальные, обычные, правильные - все те, к кому я хочу принадлежать, хотят другого и делают по -другому."

"Меня осудят те, к кому я обращусь за помощью. Пошлют, отвергнут, засмеют, обманут."

"Ничего не получится. И придется переживать разочарование, горечь и стыд".

3. "Поиграли и хватит"

Даже разрешив себе сделать шаг к удовлетворению своей потребности, человек себя одергивает. Все хватит, достаточно. " Не жили богато, и нечего начинать" " Тебе хватит, а то загордишься еще, нос начнешь задирать". "Зажрешься". Как если бы испугавшись этой своей наглости, он(или она) делает шаг назад.

Из потребности растет желание, из желания - намерение, из намерения - действие.

"Мне нужно"- "я хочу" - "я решила" - "я беру и делаю".

На каждом из этих этапов может быть сбой. Но чем яснее понимание, чем больше четкости и смелости быть честной с собой, тем больше шансов пройти эту цепочку целиком.

1. А что мне сейчас действительно нужно? В чем именно я нуждаюсь?

2. Чего я хочу?

3. Как именно я хочу удовлетворить свое желание? С кем, когда, где?

4. Если все три этапа пройдены, остановить человека от действия невозможно)).опубликовано econet.ru.

Автор Ирина Дыбова

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet