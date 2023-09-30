К термину «недолюбленные дети» прибегают сегодня многие психологи. Что же он означает, к каким детям его можно отнести? А главное, что делать, чтобы собственный ребенок не считал себя недолюбленным? На эти вопросы отвечает психолог Людмила Ермакова.

Недолюбленными обычно считают себя дети, которые недополучили родительской любви, материнской ласки, домашнего тепла, а также те, которые воспитывались по большей части вне семьи. Совсем не обязательно это дети из неблагополучных семей, из домов-интернатов или детских домов. Как это ни печально, но и в полных семьях, обеспеченных в материальном плане, дети очень часто остаются недолюбленными.

Кто такие недолюбленные дети?

Почему? Потому что сегодня, к сожалению, родители часто думают, что любовь к детям заключается в том, чтобы заработать как можно больше денег, накормить-напоить ребенка, найти ему хорошую няню или престижный детский садик — то есть обеспечить его базовые потребности.

Таким образом, получается, что к детям относятся, как к инкубаторским цыплятам, которые очень сильно отличаются от тех, что растут в деревне под курицей. Выглядят инкубаторские птенцы иногда «товарнее» деревенских.

Но главное отличие инкубаторских цыплят состоит в том, что у них не сформированы необходимые для жизни поведенческие навыки, которые характерны для взрослой птицы. Поэтому, если «воспитанников» инкубатора выпустить на волю, они не сумеют защититься или убежать от хищников, они не умеют клевать траву, искать подножный корм. Да и продолжить свой род не смогут — потому что, хоть яйца такие курочки и несут, но у них утрачен инстинкт насиживания.

Примерно то же самое происходит у людей. Если человек провел свое детство в яслях и детском саду и не получил правильного семейного воспитания, то в сложных жизненных ситуациях — при выборе супруга, в любой стрессовой или конфликтной ситуации, при воспитании собственных детей — он будет беспомощным.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Семья транслирует опыт

«Как же так?» — возмутятся многие. Ведь принято считать, что для социализации ребенка ему как раз и необходимо посещать дошкольное учреждение…

Но тогда, следуя этой логике, самыми гармоничными и социально успешными должны быть дети из детских домов. Ведь они постоянно существуют в коллективе.

Оказывается, это не так. Как только повзрослевшие ребята выходят из детского дома в самостоятельную жизнь, выясняется, что они к ней совершенно не приспособлены — ни в бытовом, ни в психологическом смысле, ни в плане самореализации.

Такие дети не умеют самых простых вещей — даже сварить макароны и заварить чай. Жилье, которым такие дети обладают, быстро уходит в чьи-то неизвестные руки, а сами эти дети по статистике становятся в 85-90% случаев обитателями колоний и тюрем. Т.е. адаптация таких детей к жизни чрезвычайно сложна.

Живя в семье, ребенок растет, перенимая опыт старших. Он умеет худо-бедно решать бытовые проблемы. Но, главное, семейная жизнь учит его обходить трудности, барьеры, которые взрослый человек встречает на каждом шагу, в каких-то случаях идти на компромиссы, в других — быть принципиальным.

Когда ребенок воспитывается в семье, он видит, к примеру, что где-то мама или папа промолчит, где-то отшутится, а где-то настоит на своем. И он начинает понимать, впитывать жизненную мудрость, образ жизни своей собственной семьи, а не какой-то абстрактной. Родная семья транслирует детям опыт, накопленный из поколения в поколение.

Для гармоничного развития ребенку очень важно чувство защищенности. А оно дается именно мамой. Защита — это самая важная материнская функция. Что бы мама ни делала, краем глаза она все время присматривает за ребенком. Преждевременный разрыв этой защиты заставляет ребенка выстраивать собственную защиту в ущерб общему психическому развитию

Можно провести аналогии с другими детенышами. Возьмем, например, тигренка. Рядом с мамой он веселый, добрый большой котенок. Но если мамы рядом нет, а кто-то чужой подходит — как он ощеривается, как рычит! Шерсть дыбом! Защитить себя он пока не может, больше пугает. А пугает потому, что сам страшно напуган. И ребенок сильно напуган, когда его слишком рано отрывают от мамы. Поэтому-то дети так часто плачут и болеют даже в очень хороших детских садах — особенно первый год.

Если прервана традиция

Каков же психологический портрет повзрослевшего ребенка, не получившего правильного семейного воспитания?

Будем откровенны, мир очень сложен и порой даже жесток. Человек, не прошедший хорошую семейную социализацию, оказывается один на один с этим миром — и он в панике. Потому что его не научили решать жизненные проблемы, выходить из конфликтов, строить теплые отношения с окружающими и в то же время уметь поставить на место манипуляторов, посягающих на его свободу и личностное пространство. Поскольку его этому никто не научил, то из раннего детства он вынес чувство собственной незащищенности, не прикрытой чувством семейной сплоченности, семейной защиты, в основе которой прежде всего материнская любовь и защита.

Все чаще подросшие дети решают вообще не участвовать в этой жизни. Поэтому сейчас среди молодежи столько суицидов, столько наркомании. А наркотики — это тоже уход от жизни. Сегодня многие мамы, обращающиеся за советом к психологам, встревожены тем, что их здоровые, красивые, умные дети сидят дома и не хотят никуда выходить. Их мир — компьютер, маленькая комнатка, диван, холодильник.

У ребят, которым пришлось слишком рано выпорхнуть из-под маминого крыла, как правило, впоследствии устанавливаются достаточно сложные и тяжелые отношения с родителями. Почему?

Потому что люди, не воспитанные в семье, не просматривают свою жизненную траекторию в родовом плане. Они живут вне прошлого и будущего. Они как будто существуют только в настоящем моменте, не имея любви и ответственности перед семьей, и принимают жизненно важные решения безотносительно к будущим, часто роковым последствиям для себя и своих близких. Понятно, что такой подход влечет за собой немало тяжелых проблем.

Ребенок, воспитанный на семейных традициях, ориентируясь на жизненный опыт своих предков, житейски обогащенный этим опытом, органично встраивается в весьма непростые современные условия, принимает более адекватные решения, менее опрометчив, более осмотрителен в своей жизни. Благодаря воспитанным в семье качествам он и ошибок в жизни совершает меньше и разногласия с родителями у него редки.

Часто бывает так, что мама любит идеальный порядок. У нее все разложено по полочкам — ее к этому приучили в детстве, а у подросшего сына все всегда разбросано и он никогда ничего у себя не может найти. Сын не перенял маминого аккуратного отношения к вещам. Почему? Потому что, к сожалению, мама сама прервала эту традицию, отдалив свое чадо от семьи. А потом собственный ребенок своей непохожестью на нее саму может начать ее раздражать.

Чувство плеча

На первый взгляд, кажется, что все эти проблемы не могут возникать только оттого, что ребенок ежедневно какое-то время проводит вне семьи. Ведь он же не изымается из нее навсегда. Кроме того, детский сад предоставляет ребенку такое необходимое для него общение со сверстниками...

Все это так. Конечно, ребенок все равно видит родителей каждый вечер, общается с ними. Но происходит это в меньшем объеме. И даже не это главное. Важнее то, что мама, выйдя на работу, занимаясь самореализацией, порой целиком переключается на другие заботы и проблемы. Мама и ребенок все равно отдаляются друг от друга.

У мамы голова уже занята другими вещами. Главное для нее — чтобы ребенок был сыт, одет не хуже других, имел электронные игрушки разного назначения… А потом начинаются мытарства по психологам и врачам, потому что вырастает какое-то чужое, часто агрессивное существо, не видящее смысла ни в собственной жизни, ни в жизни своих близких.

Если в семье есть финансовые проблемы или женщина ощущает потребность в какой-то деятельности кроме ведения хозяйства и воспитания детей, никто не говорит, что нужно себе это запретить. Но есть смысл постараться, чтобы работа была «без отрыва от семьи». Интернет сегодня дает прекрасную возможность мамочкам трудиться, практически не отлучаясь из дома и не разлучаясь с детьми.

Что касается общения — оно действительно необходимо ребенку. Но его может быть вполне достаточно и внутри семьи, особенно если она многодетная.

Когда в семье один ребенок, он требует к себе повышенного внимания мамы. Просто потому, что ему действительно не хватает общения. Ему одиноко. И маме приходится его все время развлекать. Ребенок и мама устают друг от друга.

Когда же в семье хотя бы трое детей, они заняты друг другом. Им не скучно. У детей образуется свой параллельный мир рядом с родительским, где папа и мама занимаются своими делами, а дети растут в атмосфере постоянного труда и постепенно включаются в общесемейную деятельность.

Кроме того, только в многодетной семье появляется чувство плеча. Это чувство защищенности останется у человека и тогда, когда мамы с папой уже не станет на свете. Повзрослевшие дети будут друг друга поддерживать в течение всей жизни — если, конечно, воспитаны правильно, в любви друг к другу. Но это уже тема отдельного разговора.

Разговоры по душам

Конечно, важно не только, сколько времени мама проводит со своими детьми, но и как она с ними общается.

Очень важно обнимать, целовать своих детей (только не в губы, естественно). Одной из главных причин, по которой дети сегодня так рано начинают сексуальную жизнь — это слишком раннее и резкое лишение телесного контакта с матерью. И в поисках этого телесного контакта они выходят на сексуальный контакт.

Материнская ласка нужна ребенку в любом возрасте. Хорошо, если отношения у мамы с ребенком таковы, что и в 20 лет он может прийти и, обняв свою мамочку, пошептаться, посекретничать с ней. Но здесь тоже желательно избегать перекосов. Так, спать ребенка лучше сразу приучать в своей отдельной кроватке. Если ребенок привыкает спать с мамой, то в дальнейшей взрослой жизни есть вероятность неравного брака, т.е. он найдет себе супруга значительно старше себя.

Очень сближает детей и родителей совместная деятельность. Мама что-то делает, а ребенок рядом и ему хочется делать то же, что и мама. Мама полы моет — ребенок помогает. Мама одну штанину стирает, а он — другую. Конечно, у ребенка еще все получается не очень-то ловко, кажется, быстрее и лучше будет самой всё сделать, но ничего: надо проявить терпение, где-то помочь ему. И, если это сопровождается какими-то разговорами, обсуждением общих семейных событий — вот тогда и начинается прорастание любви в общих делах.

Кстати, дети очень любят возиться с водой, песком, тестом. Затевайте с ними такие занятия. Например, научитесь печь свой хлеб. Это совсем не так сложно, как может показаться. А удовольствие — огромное! Пусть ребенок вам помогает. Мальчик это или девочка — не важно. Пусть свой хлебушек вылепит. С домашним хлебом ни одно пирожное не сравнится. Когда в доме пахнет свежеиспеченным хлебом, то и атмосфера в нем теплая, душевная.

Законы духовные

А что делать, если ситуация уже запущенная, и начались сложности в отношениях с ребенком?

Когда тесный душевный контакт мамы с ребенком был прерван — мама вышла на работу, ребенок пошел в детский сад — восстановить его бывает очень непросто. Часто мама ощущает, что уже нет у нее той подлинной любви к ребенку, которая была прежде. Появляется какая-то глухость, какая-то тупость душевная. И ребенок, чувствуя такое состояние мамы, становится словно чужим и колючим.

Как преодолеть это отчуждение? Нет любви — надо делать дела любви! Вспомните, что любит ваш сынок или дочка. Пельмени? Значит, затейте пельмени. Лепите их вместе и при этом рассказывайте что-нибудь, а когда ребенок включится в разговор, поддержите его.

И не забывайте целовать-обнимать свое чадо. Да, когда вы отдалились друг от друга, это бывает трудно сделать. Возникает некий невидимый барьер. Маме бывает даже трудно протянуть к ребенку руку. И он уже дичится. Но это возможно преодолеть. Например, когда он сидит за уроками, подойдите и погладьте его по спинке — чтобы не сутулился или ласково взъерошьте волосы, чтобы снять усталость. И так постепенно, день ото дня, отношения будут теплеть.

Но бывает, что с повзрослевшими детьми наладить контакт никак не удается — слишком долго мама и ребенок жили в отчуждении друг от друга. Что же тогда делать? Все, что мама не додала ребенку, можно попытаться восстановить при помощи молитвы. Говорят, материнская молитва со дна моря достанет.

И еще один очень важный момент. Нужно помнить, что все члены одной семьи духовно связаны друг с другом. Поэтому, если один человек делает что-то не очень, скажем, хорошее, то это отражается на всех его родных.

Поясню этот духовный закон на примере закона физического. Возьмем сообщающиеся сосуды. Если мы наливаем жидкость в один сосуд, на каком уровне она установится в других сосудах, имеющих разную форму и объем? По закону сообщающихся сосудов — на одном.

Этим можно проиллюстрировать и систему человеческих отношений. Так, например, когда женщина — она же жена и мама — не очень внимательно относится к своей жизни, грешит, то уровень, скажем, благодати у нее падает. Но, по закону сообщающихся сосудов, он падает во всей системе, т.е. у всей семьи, а не только у нее одной. И в семье запускаются разрушительные процессы.

Но если женщина, почувствовав это, начинает регулярно молиться, исповедоваться, причащаться, паломничать, делать добрые дела — и уровень благодатной жизни у нее повышается. Одновременно он повышается и у ее детей, мужа, даже если они не делают того же, что и она. Семья начинает собираться, все члены семьи становятся более защищенными, более спокойными. Вся семья становится ближе к Богу, а значит, и ближе друг к другу. С детьми становится гораздо легче общаться.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Без обид

Взрослые люди, осознающие, что в детстве не были согреты любовью в должной мере, зачастую таят в душе обиду на родителей. И совершенно напрасно. На самом деле недолюбленным детям совершенно не за что обижаться на своих пап и мам. Почему?

От рождения до смерти мы проходим, можно сказать, систему испытаний. И чем сильнее личность, тем серьезнее и тяжелее испытания. А самые трудные испытания мы получаем через ближних. Проходя правильно через жизненные трудности, мы сами становимся мудрее, сильнее.

Православный человек за все Бога благодарит, потому что понимает: Бог попускает только то, что нам полезно. Мы имеем таких родителей, какие нам нужны для нашего духовного роста. Поэтому обижаться на родителей нет смысла. Родители всегда любят своих детей.

Проблема в том, что свою любовь они проявляют часто таким образом, что ребенок ее воспринимает как нелюбовь. Например, мама, переживая за ребенка, постоянно ругает его, но никогда не отметит его успехи, а просто промолчит. Таким мамам я советую переставить акценты, т.е. особенно отмечать успехи ребенка и мягче относиться к его ошибкам. Как правило, ребенок и сам переживает о своих ошибках, иногда его лучше даже не ругать, а поддержать.

Все чаще встречается и такой перекос воспитания, когда мама считает, что папа не понимает тонкую натуру сына и фактически изолирует ребенка от папы. В результате человек вырастает в полной уверенности, что мама меня всегда любила, а папа — нет.

Женщинам, которые сетуют на излишнюю строгость своего супруга к ребенку, стоит задуматься: а в каком мире моему ребенку предстоит жить? В жизни ему, увы, придется встречать и грубость, и окрики от посторонних людей. Как он все это будет воспринимать? Как постоянный шок? Как жуткий стресс? Да, может быть, сейчас папа пришел с работы уставший и был к ребенку несправедлив — ответил раздраженно, повысил голос. Или даже наказал — поставил в угол. И ваше сердце дрогнуло от жалости к своему малышу.

Но, как это ни парадоксально, даже излишняя папина строгость — на пользу ребенку. Он благодаря ей в щадящих домашних условиях проходит школу стресса. Учится, как из этого стресса выходить. Повзрослев, он легче сможет определить, кого лучше обойти стороной, уклониться, научится подчиняться, находить свое место в семейной структуре, а не считать, что он никому ничего не должен.

Как ни парадоксально это звучит, но строгий папа помогает ребенку адаптироваться к нашей суровой действительности. Отчасти и в этом заключается мужская роль в деле семейной социализации подрастающего поколения.опубликовано econet

Автор Людмила Ермакова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet