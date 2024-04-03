ЦЕНИТЬ себя: 11 простых практик

Пока я была полна ненависти к себе, моя жизнь была направлена на то, чтобы другие не увидели, кто я есть на самом деле.

Я не любила себя и не могла понять, как такой человек, как я, может понравиться кому-то еще. Я пряталась, делая вид, что являюсь кем-то другим, надеясь таким образом стать более привлекательной. Я гонялась за достижениями, чтобы доказать себе и другим, что достойна любви, но этого никогда не было достаточно. Я не могла стать такой, как я думала, ожидается от меня. Мне всегда требовалось чего-то больше, чтобы доказать это. Я не ставила специальную цель – перестать ненавидеть себя – я не думала, что это возможно. Но я нашла набор несложных практик и простых вещей, которые помогли мне научиться принимать себя.

Как научиться себя принимать и ценить

«Ты несовершенен, и ты создан для борьбы, но ты достоин любви и принятия» - Brene Brown

Больше я не парализована убеждением, что вне зависимости от того, что я делаю, я никогда не буду достойна любви.

Я учусь доверять себе и ценить себя за то, кто я есть, даже когда признаю, что мне есть куда расти и развиваться.

1. НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ПРОЦЕССОМ ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД.

Я жила под гнетом давления, стараясь убедиться, что никогда не совершаю ошибок. Я упускала возможности попробовать что-то новое, из-за боязни выглядеть глупо. Я отказалась от вещей, которыми хотела заниматься, потому что я не могла делать их так, как, по моему мнению, должна была делать.

Быть новичком – это просто немного некомфортно, но мы все начинали с чего-то. Моя ценность как личности не зависит от того, что я делаю все правильно с первого раза. Боле того, именно ошибки и неудачи, а также стремление попробовать снова и снова, помогают мне учиться и расти.

Я горжусь собой за то, что готова пытаться снова и снова. Маленькие шажки, крошечные изменения, - но неизменное желание пробовать и не сдаваться помогает мне развить свои лучшие качества.

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2. БУДЬТЕ ЛЮБОПЫТНЫ К ТОМУ, КТО ВЫ ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ

На протяжении большей части своей жизни, я давала себе характеристику исходя из того, что другие ожидали от меня.

Я начала изменяться, задавая себе вопросы. Спрашивая себя, почему меня не беспокоит то, что как предполагалось, должно быть для меня важным, я выяснила, что имеет значение конкретно для меня.

Вместо того, чтобы оглядываться на других в поисках подсказок, о чем мне следует думать и как реагировать, я спрашиваю себя, что я думаю на самом деле.

Отличаться от других не обязательно означает, что какая-то и сторон неправа. Осознание того, что существует более чем один правильный путь – это освобождение, которое позволит вам начать исследовать свои сильные стороны, ценности и предпочтения.

3. ОТПУСТИТЕ ТО, ЧТО ВЫ НЕ МОЖЕТЕ КОНТРОЛИРОВАТЬ

Я была жертвой убеждения, что если бы я могла делать и говорить только правильные вещи, люди полюбили бы меня. Я делала себя ответственной за других, всегда стараясь убедиться, что люди вокруг меня счастливы. Я испытывала большое давление.

Но я не могу контролировать то, что другие думают обо мне и как они смотрят на жизнь. Я могу лишь отвечать за свои собственные поступки и намерения.

Я предпочитаю тратить свое время и энергию так, как подсказывают мне мои личностные ценности, вместо того, чтобы пытаться контролировать восприятие других людей.

4. ДЕЛАЙТЕ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ ПУГАЮТ ВАС

Многие вещи пугали меня. Я позволяла страху удерживать меня от множества вещей, о которых я мечтала. Я ненавидела себя за трусость.

Храбрость – это не отсутствие страха. Мужество – это не черта характера, которой человек обладает или нет.

Я всегда хотела заниматься водными лыжами, но боялась выглядеть глупо или получить травму. Я несколько раз упала, пока училась. Если честно, я по-прежнему нервничаю всякий раз, стоя за катером, но теперь я получаю и грандиозное удовольствие, скользя по водной глади.

Я хочу завязать дружеские отношения, но приглашая кого-либо на чашечку кофе или представляясь человеку, которым я всегда восхищалась заочно, я чувствую себя уязвимой.

Что, если я не понравлюсь ему? Что, если я ляпну что-нибудь ужасное? Я не всегда тесно схожусь с каждым, с кем начинаю общаться, но принимая на себя этот риск, я завела множество прекрасных друзей.

Каждый раз, когда я делаю что-то, что пугает меня, я верю в то, что способна сделать большее, чем первоначально считала возможным, и что неудача – это не конец. Я учусь работать со своим страхом, и не позволяю ему определять мою жизнь.

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5. ОБЩАЙТЕСЬ СО СВОИМ ВНУТРЕННИМ КРИТИКОМ

Мой внутренний критик может быть назойливым и жестоким. Долгое время я верила всему, что он говорит обо мне, и соглашалась с тем тоном, каким он говорил со мной.

Затем я начала обращать внимание на то, что я говорила о себе. Что, если те ужасные вещи на самом деле неправда? Станет ли моя жизнь другой, если я начну разговаривать с собой с воодушевлением и восхищением, а не с критикой?

Хотя это кажется нелогичным, мой внутренний критик на самом деле пытался защитить меня. Так, он говорил мне, что я ужасно неловкая и всех раздражаю своим вопросами - в надежде, что впредь я стану предусмотрительнее, говоря только те вещи, в которых уверена, чтобы получить одобрение окружающих… А еще лучше, если вообще останусь дома, где у меня не будет риска быть отвергнутой.

Когда я понимаю мотивацию, которая стоит за жестокими словами моего внутреннего критика, я могу решить для себя, на какие риски я готова пойти вместо того, чтобы просто согласиться с тем, что я недостаточно хороша.

Я стараюсь изменить тон, которым я говорю с самим собой, попросив «внутреннего критика» перефразировать свои опасения в более сочувственной и доброжелательной манере.

6. СПРОСИТЕ СЕБЯ, ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ

У меня есть тенденция выяснять, что другие люди думают, прежде чем решить, что я буду делать, думать или говорить. Я принимала множество решений, основываясь на мнении окружающих. Когда эти решения не подходили мне, я убеждала себя, что это показатель того, что со мной что-то не так.

Со временем я поняла, что я могу учитывать мнение других людей без того, чтобы отрицать свое. Несогласие не означает, что я ошибаюсь.

Когда я спрашиваю саму себя, что я думаю, я укрепляю веру в мои собственные ценности и изменяю свою жизнь в соответствии с ними.

7. ОЩУЩАЙТЕ ВСЕ СВОИ ЭМОЦИИ

Я привыкла считать, что те или иные эмоции испытывать нельзя. Я не верила, что имею право злиться, или грустить, или обижаться.

Я пыталась подавить чувства, но они оставались внутри и вырывались наружу самым неожиданным образом. Я ненавидела себя в эти моменты за то, что не в состоянии контролировать эмоции.

На чувства не бывает квот. Переживание собственных эмоций не лишает меня возможности понимать чувства окружающих. Напротив, это усиливает мое сочувствие к другим.

То, что я чувствую, не делает меня хорошей или плохой, но дает мне информацию о том, что происходит внутри меня.

Я пытаюсь понять, что скрывается за той или иной эмоцией, что я испытываю, вместо того, чтобы критиковать себя за то, что я чувствую.

Это не моя задача – контролировать свои чувства. Моя задача – выбрать правильную реакцию на них.

8. ОСТАВЛЯЙТЕ МЕСТО ДЛЯ РАДОСТИ И УДОВОЛЬСТВИЯ

Я привыкла чувствовать себя виноватой, когда тратила время на что-то приятное. Я не думала, что заслужила это. Только тяжелый труд и постоянные жертвы являются единственным по-настоящему благородным использованием моего времени!

Сейчас я намеренно выделяю время в своем графике, чтобы заниматься тем, что доставляет мне удовольствие – будь то шитье, занятия искусством или прогулки на природе. Это не только заряжает меня энергией, но также и напоминает меня, что я достойна любви и заботы.

9. ВЫРАЗИТЕ СВОЮ УЯЗВИМОСТЬ

Ненависть к себе заставляла меня прятаться от других. Я пыталась показать всем лишь ту версию себя, которая, как я надеялась, будет принята окружающими. Я приходила в ужас, что останусь всеми отвергнутой в одиночестве, если люди узнают правду обо мне.

Трудно позволить другому человеку увидеть свои страхи, разочарования и надежды. Я не хочу, чтобы кто-нибудь знал, что я делаю ошибки.

Но на самом деле, когда вы готовы открыть свою уязвимость другому человеку, это напоминает вам, что вы не одиноки.

Мы все сталкиваемся с трудностями. И вы всегда можете выбрать: закрыться в себе или дать другому человеку возможность поддержать вас.

10. СПРОСИТЕ ДРУГИХ О ТОМ, КАК ОНИ ВИДЯТ ВАС

У меня была склонность думать, что я знаю, что окружающие думают обо мне… И я была уверена, что думают они плохо. Делая эти предположения, я мешала себе узнать правду о том, как другие на самом деле видят меня. Это также лишало меня поддержки, которую они пытались оказать мне.

Мне было нелегко попросить близких людей поделиться тем, что наши отношения значат для них, в чем они видят мои сильные стороны, и какие качества им нравятся во мне больше всего.

Можно ли чувствовать себя настолько самонадеянным, чтобы попросить другого человека сказать что-нибудь приятное обо мне? А если они решат, что я высокомерная, заносчивая и самовлюбленная? Или хуже того, не смогут найти ничего позитивного, чтобы сказать мне?

И все же, пойдя на этот риск, я увидела себя с другой точки зрения. Иногда я ловлю себя на том, что фильтрую свой взгляд через призму прежних убеждений, что я недостаточно хороша. Поэтому мне нужен кто-то еще, чтобы указать на те мои качества, которые я просто не вижу.

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11. СОБИРАЙТЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Я все еще часто застреваю на мысли о том, что не достигла многого и не отвечаю самым высоким требованиям. Иногда мне нужно напомнить о лучших сторонах себя.

Я постоянно работаю над развитием привычки замечать те качества, которые я ценю у себя, вместо того, чтобы искать недостатки, за которые можно критиковать.

Каждый вечер я оглядываюсь назад на прожитый день и перечисляю, за что я могу быть благодарна, ищу доказательства того, что я любима и достаточно хороша.

Когда наша самооценка падает, нам трудно вспомнить что-то хорошее о себе. Я веду маленький блокнот, где записываю комплименты и положительные отзывы других людей обо мне, а также вещи, которые я учусь ценить в себе.

Я возвращаюсь к этому блокноту, когда мою мнение о себе нуждается в поддержке.

Мы не должны прозябать от ненависти к себе, или резко перепрыгивать от презрения к самолюбованию.

Настройтесь на маленькие, но постоянные изменения, используя простые техники, которые помогут вам научиться ценить себя таким, каким вы являетесь сейчас, даже если вы понимаете, что вам необходимо расти и меняться.опубликовано econet

©Johanna Schram

Иллюстрации ©Aykut Aydoğdu

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