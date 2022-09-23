5 признаков того, что вы действительно ЛЮБИТЕ человека

Как понять, что вы действительно любите человека. Существует пять верных признаков. Это не парадигма. Мы все разные.

Любишь. Не любишь. Любишь. Не любишь. Как в детстве с ромашками. Но правда заключается в том, что этот вопрос совершенно адекватен и уместен даже после 10 лет в браке. И сколько бы лепестков вы не отрывали, пытаясь найти ту самую истину - это нормально. Мы меняемся, наши ценности меняются, мир вокруг меняется. И вопрос «А действительно ли я люблю?» - это не показатель проблем в отношениях, а всего-навсего желание быть осознанным и жить осознанно.

Признаки того, что вы его любите

1. Вы терпеливы

В каждой паре бывают сложные периоды. И именно в такие моменты можно понять, действительно ли это то самое чувство.

Если вы любите, вы готовы иногда уступить, пойти на компромисс, а иногда, даже если сложно, то и потерпеть. В рамках разумного, конечно.

2. Вы не скрываете своих эмоций

Если хочется плакать, вы плачете. Если вы счастливы - вы смеетесь так, что аж десна видны и вместо глаз - щелки. Вы не стыдитесь и не боитесь быть настоящими с этим человеком. ⠀

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3. Вам бывает очень страшно потерять этого человека

Задайте себе вопрос: "А что будет, если завтра мой любимый человек исчезнет?" Ответ должен прийти сразу же.

Если вам будет невыносимо грустно и тяжело, но ни в коем случае не материально, а именно эмоционально без своего родного человека, то значит вы действительно любите его. ⠀

4. Вы растете

Когда вы вместе, вы становитесь лучше. Вы обогащаетесь и чувствуете это. Есть периоды, когда тяжело. Но даже в такие моменты есть осознание, что вы двигаетесь в правильном направлении.

5. Вы принимаете

Идеальных людей нет. И вы помните об этом, когда видите его разбросанные носки и ее незакрытый тюбик крема для лица.

Вы помните об этом, даже когда у вашей жены грудь первого размера или у мужа нос картошкой. Вы просто любите, со всеми «но». Более того, зачатую вы любите именно за эти «но».

Любите и будьте любимы!опубликовано econet.ru.

Автор Виктория Кирста

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