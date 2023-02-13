Как говорить с детьми о мозге

Когда дети понимают, что происходит в мозге, это может быть для них первым шагом к обретению способности делать выбор и принимать решения. Это знание полезно и родителям: понимая, как работает мозг, они смогут понять и то, как правильно реагировать, когда детям нужна помощь.

Иногда наш мозг бывает ошеломлён чувством страха, печали или гнева — и это всегда обескураживает, особенно детей. Поэтому важно дать им ключи к пониманию того, что именно происходит у них в голове. Полезно также, чтобы у детей были слова, с помощью которых они смогут выразить свой эмоциональный опыт понятным для других способом. Представьте, что это иностранный язык — если члены вашей семьи также на нём говорят, становится легче коммуницировать.

Как же начать с детьми эти разговоры? Как сделать их достаточно игровыми, чтоб удерживать детское внимание, и достаточно простыми, чтобы дети всё понимали?

Вот как я учу детей (и родителей) понимать, что происходит в мозге.

Добро пожаловать в мозг-дом: верхний и нижний этажи

Я описываю детям мозг как двухэтажный дом (идея взята из книги Дэниела Сигела и Тины Брайсон «Воспитание с умом»). Этот простой образ помогает детям представить в общих чертах, что происходит в их головах.

Я развиваю аналогию и рассказываю, кто именно живёт в доме — придумываю истории о персонажах с верхнего и нижнего этажей.

О чём я на самом деле говорю — это функции неокортекса («думающий мозг», верхний этаж) и лимбической системы («чувствующий мозг», нижний этаж).



Мозг-дом

Кто живёт вверху, а кто внизу?

Обычно обитатели верхнего этажа (назовём его «верхний мозг») — те, что думают, решают проблемы, планируют, регулируют эмоции; они креативны, гибки и эмпатичны.

Я даю им имена — например, Спокойный Семён, Креативный Кирилл, Роман — Решатель проблем, и так далее.

В свою очередь, парни с нижнего этажа («нижний мозг») обладают острой чувствительностью, сфокусированы на том, чтобы мы были в безопасности, а наши потребности удовлетворены. Здесь коренится наш инстинкт самосохранения.

Персонажи с нижнего этажа наблюдают, не появится ли опасность, поднимают тревогу, готовят нас драться, бежать или прятаться, когда нам что-то угрожает.

Их зовут Настороженный Назар, Пугливый Павел, Большой Босс Борис.

Если честно, то не имеет значения, как вы назовёте персонажей. Главное, чтоб вы и ваши дети точно понимали, о ком (и о чём) идёт речь. Попробуйте придумать свои варианты имён: женские или мужские, мультяшные, имена животных или абсолютно выдуманные. Если хотите, выберите персонажей из фильмов или книг, которые нравятся вашим детям, — так вы создадите уникальный общий язык, чтобы говорить о каждой из функций мозга.

«Захлопнуть ворота»: когда нижний мозг перехватывает управление

Лучше всего наш мозг работает, когда верхний и нижний этажи сотрудничают. Представьте, что этажи соединяет лестница, по которой жители всё время снуют вверх-вниз и обмениваются сообщениями.

Именно такое взаимодействие помогает нам:

делать правильный выбор;

ладить с людьми, заводить друзей;

придумывать увлекательные игры;

успокаивать себя;

выходить из неловких ситуаций.

Иногда в нижнем мозге Настороженный Назар замечает нечто, ему не нравящееся, Пугливый Павел паникует — и не успеваем мы опомниться, как Большой Босс Борис врубает сигнал тревоги и командует телу приготовиться к опасности. Борис очень властный, поэтому категорично заявляет: «Нижний мозг берёт управление на себя. Верхний этаж сможет вернуться к работе, когда мы окажемся вне опасности».

Нижний мозг «захлопывает ворота» (используя выражение Дэниела Сигела) в верхний мозг. То есть лестница, которая обычно даёт возможность верхнему и нижнему этажам работать вместе, — перекрывается.



Захлопывание ворот

Иногда «захлопнуть ворота» — самое безопасное

Когда все в мозге-доме поднимают шум, становится трудно кого-либо расслышать.

Большой Босс Борис заставляет верхний мозг умолкнуть, чтобы нижний мозг мог приготовить тело к опасности. Он может просигналить другим частям тела, чтобы они включились (или выключились).

Большой Босс заставляет наше сердце биться активнее, чтобы мы могли бежать очень быстро, или готовит наши мышцы драться изо всех сил.

Также он может скомандовать некоторым частям тела быть очень-очень тихими, чтоб мы могли спрятаться.

Большой Босс делает всё это ради нашей безопасности.

Попробуйте попросить детей представить — когда такие реакции были бы самыми нужными? Я для примеров часто стараюсь приводить ситуации, которые никогда на самом деле не случились бы (опять-таки чтобы дети представили всё это в игровом варианте и не слишком бы испугались).

Например: что твой нижний мозг сделал бы, если бы ты встретил динозавра на детской площадке?

Каждый «захлопывает ворота»

Подумайте, какие можно привести детям примеры того, как мы все можем «захлопывать ворота».

Не перестарайтесь, так как если из-за этих примеров дети почувствуют слишком сильную тревогу, они могут начать «захлопывать ворота» по поводу и без!

Вот один из моих примеров: «Помнишь, как мама не могла найти ключи от машины, а мы уже опаздывали в школу? Помнишь, как я искала их в одном и том же месте снова и снова? Это потому, что мой нижний мозг перехватил управление, я «захлопнула ворота», и верхний этаж — думающая часть моего мозга — не работал как следует».

Когда парни с нижнего этажа всё понимают неправильно

Иногда случается, что мы «захлопываем ворота», но на самом деле в этот момент нам нужна помощь парней с верхнего этажа, таких как Роман — Решатель проблем и Спокойный Семён.

Мы все «захлопываем ворота», но дети делают это чаще и сильнее, чем взрослые.

В детском мозге Большой Босс Борис может перевозбуждаться и нажимать кнопку тревоги из-за сущих пустяков, провоцируя эмоциональные срывы и приступы гнева — и всё из-за того, что верхний этаж детского мозга всё ещё в процессе постройки.

Фактически, этот процесс не окончится приблизительно до 25-ти лет.

Когда я хочу подчеркнуть этот момент, то спрашиваю детей: вы когда-нибудь видели, чтоб ваши мамы или папы лежали на полу супермаркета, крича, что хотят шоколадку? Дети в ответ часто хихикают — и это отлично, поскольку настроение остаётся игровым, они по-прежнему вовлечены и учатся.

Я говорю детям, что их родители вообще-то любят шоколад так же, как они сами. Просто взрослые практиковались, привлекая Спокойного Семёна и Романа — Решателя Проблем к совместной работе с Большим Боссом Борисом, и могут (иногда) не дать ему включить сигнал тревоги, если нам это не нужно

Это действительно дело практики, и я напоминаю детям, что их мозг всё ещё развивается и обучается на опыте.

От общего языка к эмоциональной регуляции

С того момента, как мозг-дом будет «заселен» персонажами, у вас с ребёнком появляется общий язык, используя который, вы можете помочь ребёнку научиться регулировать его эмоции и управлять ими.

К примеру: «Похоже, Большой Босс готовится врубить тревогу! А ну-ка, не может ли Спокойный Семён послать ему такое сообщение: «Сделай несколько глубоких вдохов и выдохов...».

Также образ дома-мозга даёт детям возможность говорить более свободно об их ошибках — он безоценочный, игровой, его можно представить как что-то отдельное от самого ребёнка (как говорят психологи, «экстернализировать»).

Представьте, насколько труднее сказать «Я ударил сегодня Дженни в школе», чем «Большой Босс сегодня таааак захлопнул ворота...».

Когда я говорю это родителям, некоторые волнуются, что я предоставляю детям «фразу-лазейку»: «Не будут ли они теперь сваливать на Большого Босса своё плохое поведение?».

Но конечная цель всего этого — помочь детям освоить действенные способы управлять сильными чувствами. И в определённой степени это происходит благодаря разговорам о промахах, ошибках.

Если ребёнок будет ощущать себя способным говорить с вами о его ошибках — вы получаете возможность соединить в одну команду своих и его «ребят с верхнего этажа» и решить проблему вместе.

Это не означает, что они избегнут последствий или увильнут от ответственности.

Это означает, что вы сможете спросить ребёнка: «Как ты думаешь, как можно помочь Большому Боссу Борису держать ворота открытыми?».

Знания о мозге-доме также помогают родителям продумать, как лучше реагировать, когда ребёнка захлёстывает страх, гнев или огорчение.

Говорили ли вы когда-либо своему ребёнку «Успокойся!», когда у него «захлопнулись ворота»? Я говорила.

Но как нам известно, Спокойный Семён живёт на верхнем этаже, и когда Большой Босс «захлопывает ворота», Семён не может ничем помочь до тех пор, пока они снова не распахнутся.

Иногда ваш ребёнок переходит черту, за которой он уже не может сам себе помочь успокоиться. Тогда родители (педагоги, опекуны) должны помочь ребёнку «открыть ворота» — и нам это удастся, если мы воспользуемся эмпатией, терпением, и сами сделаем несколько глубоких вдохов и выдохов!

Куда двигаться дальше?

Не ждите, что все персонажи разом, в один момент, заселятся в мозг-дом и распакуют вещи. Обосноваться в доме всегда требует времени — так же, как научиться понимать мозг. Начните этот разговор и возвращайтесь к нему.

Вам наверняка захочется найти креативные подходы к исследованию мозга-дома со своим ребёнком.

Вот несколько идей для начала:

1. Нарисуйте мозг-дом и всех персонажей

2. Нарисуйте, что происходит в доме, когда ребята с нижнего этажа «захлопывают ворота»

3. Найдите подходящий комикс, вырежьте персонажей и вставьте их в рисунок мозга-дома на верхний и нижний этажи

4. Придумывайте истории о приключениях персонажей мозга-дома

5. Возьмите кукольный домик и населите его персонажами с верхнего и нижнего этажей. Можно также использовать две обувные коробки, поставив их одну на другую.

Подавайте информацию в забавной и живой манере, и дети даже не поймут, что осваивают основы эмоционального интеллекта.опубликовано econet

Хейзел Харрисон

Перевод: Наталья Вышинская

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