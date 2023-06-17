7 признаков того, что вы одержимы манией контроля

Вот, что необходимо знать, если вы тратите слишком много времени на вещи, которые не можете контролировать.

Множество людей, которые обращаются к психотерапевтам с жалобами на депрессию, тревожность или стресс, имеют одну общую проблему – они тратят слишком много времени на вещи, которые не могут контролировать. Они беспокоятся о том, что подумают другие люди, или прикладывают серьезные усилия, пытаясь убедить своих партнеров измениться. Они постоянно перегружены делами, но при этом не чувствуют себя эффективными и успешными.

7 признаков того, что вы тратите слишком много энергии на то, что находится вне вашего контроля

Это происходит потому, что они направляют свою энергию в неправильное русло. Вместо того, чтобы контролировать собственные эмоции, они пытаются контролировать окружающую среду – и людей вокруг.

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Вот 7 признаков того, что вы тратите слишком много времени, энергии и физических усилий на то, что находится вне вашего контроля:

1. Вы не умеете играть в команде

Присоединиться к команде означает, что вам придется отказаться от своей потребности контролировать всё и вся. Вы не можете руководить, направлять и «дирижировать» всем, что происходит, когда лично влияете лишь на 10% конечного результата.

Поэтому люди, одержимые манией контроля, предпочитают работать в одиночестве, чем стать равноправным участником коллектива. А если в силу обстоятельств им приходится включиться в командную работу, они начинают диктовать остальным участникам, как им себя вести.

2. Вы считаете, что вы на 100% ответственны за свой успех

Одержимые манией контроля считают, что приложив достаточно сил и умения, они могут всего добиться. Они не верят в подходящий момент или счастливый случай.

От них часто слышишь фразы вроде: «Неудача не мой вариант» и чрезмерно критичны к себе, когда дела идут не так, как было запланировано.

3. Вы тратите массу времени на то, чтобы заставить других людей измениться

Большинство одержимых контролем считают, что только они знают, как будет лучше для всех и пытаются убедить окружающих вести себя по-другому.

Они могут читать нотации или становиться агрессивными, или манипулировать событиями исподволь, прячась за кулисами, – в любом случае, они хотят заставить других людей действовать определенным, желательным для них образом.

4. У вас проблемы с поддержанием конструктивных отношений

Никто никогда не скажет: «А знаешь, чем она мне нравится? Она одержима контролем!».

Такие люди отталкивают окружающих своими жесткими требованиями и непрошенными советами. Следовательно, им трудно поддерживать здоровые личные и профессиональные отношения.

5. Вы тратите массу энергии на обдумывание проблем, которые могут случиться

Вместо того, чтобы приготовиться к шторму, одержимые контролем пытаются предотвратить наступление шторма – даже когда не в силах сделать это.

Они впустую тратят массу времени и сил, в тщетной надежде, что ничего плохого не произойдет, потому что сомневаются в своей способности справиться с трудностями.

6. Вы не умеете делегировать

Одержимые контролем твердо верят в одно: если ты хочешь, чтобы задание была выполнено правильно, сделай его сам.

Они отказываются поручать задачи другим, потому что убеждены, что в конечном итоге потратят больше времени, исправляя чужие ошибки. Если же им приходится делегировать поручения или полномочия, они превращаются в микроменеджеров, настаивая на необходимости контролировать каждый шаг исполнителей и подчиненных.

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7. Вам не хватает сочувствия к людям, которые допускают ошибки

Так как одержимые контролем убеждены, что успех зависит исключительно от таланта и приложенных усилий, они не испытывают сочувствия к тем, кто потерпел поражение. Они рассматривают ошибки как признак лени или глупости и убеждены, что каждый должен добиться успеха, независимо от обстоятельств.

Как отказаться от мании контроля

Одержимые контролем страдают от последствий этого, начиная от постоянной раздражительности до приступов неконтролируемого гнева. Это не только оказывает разрушительное влияние на душевное здоровье, но также приводит к непродуктивной трате времени и энергии – а эти два ресурса по определению ограничены.

Выход в том, чтобы научиться управлению собственными эмоциями, а не попыткам контролировать всё и всех вокруг. Чтобы почувствовать себя уверенно, вы должны убедиться в своей способности пережить стресс, неудачи и дискомфорт, преодолеть трудности, а также признать, что не все в мире будет идти так, как запланировано.

Контроль над собой – вот что поможет вам обрести мир внутри себя, которого вы пытаетесь достичь попытками контролировать свое окружение.опубликовано econet.ru.

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