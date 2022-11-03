Люди, которые не боятся оставаться наедине с самими собой, могут наслаждаться каждым аспектом своей жизни, потому что они ни от кого ничего не ждут, они самодостаточны.

Даже если вам кажется, что это странно или по крайней мере необычно, есть люди, которые не боятся одиночества и по-настоящему наслаждаются им. Им нравится быть одним, наедине с самими собой. Многим из нас внушили, что если ты один — то это неудача. Что если ты пойдешь прогуляться в парке или выпить кофе в одиночку — это «странно», это настораживает. Подобные убеждения заставили очень многих впасть в зависимость от других людей. То есть только будучи в компании, они могут развлекаться и банально чувствовать, что их жизнь наполнена определенным смыслом.

Поэтому сегодня мы хотели бы поговорить о самодостаточных людях, тех, кто не боится оставаться в одиночестве. Ведь их личность для большинства остается загадкой, и существует множество мифов, не имеющих ничего общего с реальностью.

Самодостаточные люди

Есть мнение, что самодостаточные люди, те, что не боятся быть одни, — асоциальные личности.

Они любят проводить время в полном одиночестве, отправляться в путешествие, например, и это, с точки зрения большинства, является признаком «асоциального человека».

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Но на самом деле все не так. Просто люди, которые не нуждаются в постоянной компании и не боятся одиночества, ни от кого не зависят в вопросе своего личного счастья.

Это вовсе не означает, что у них нет друзей или что им не нравится знакомиться с новыми людьми.



Они тоже получают удовольствие от общения с другими.

Более того, они способны выстраивать с окружающими более здоровые отношения, осознавая тот факт, что нет необходимости за них «цепляться».

Таким образом, они не стремятся никому угодить, они показывают себя такими, какие они есть, не ограничивая себя и не подстраиваясь под кого бы то ни было.

И это, вне всяких сомнений, делает их более привлекательными в глазах других людей. Они проявляют уверенность во всем и не стесняются быть собой. Они могут быть шутливыми, смешными или даже немного диковатыми. Но таковы они!

Любопытно, что другие люди не являются таковыми только потому, что стремятся получить одобрение других. Если отбросить это в сторону, то будет неважно, какие они, чтобы окружение их приняло.

Людей, которые не боятся одиночества, не страшит новый опыт

Самодостаточные люди, которые не боятся одиночества, избавились от необходимости быть привязанными к своему партнеру, отцу, матери или другу. А потому они получают истинное удовольствие, покидая свою зону комфорта.

Люди, которые зависят от других (в том, чтобы быть счастливыми), или считают, что наличие партнера — самое важное в жизни, уверены, что это придает им уверенность и дарит ощущение безопасности.

Однако те, кто не боится оставаться в одиночестве, точно знают, что уверенность — она внутри, и им не страшно покидать свое окружение, чтобы получить новый опыт.

Это обогащает их, позволяет им расти над собой, чувствовать и знать самих себя намного лучше.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что самодостаточные люди — более ответственные. Ведь они взяли на себя полную ответственность за свою жизнь. Встали у штурвала своего «корабля».

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Иметь партнера никогда не будет их целью

Для большинства людей вопрос о наличии партнера — это предмет сильнейшего беспокойства. Если к определенному возрасту мы не обзавелись постоянным партнером, то начинаем думать, что останемся одни до конца своих дней.

Нам кажется, что счастливым возможно стать только рядом с кем-то. Но эту точку зрения самодостаточные люди не смогут разделить никогда.

Они знают, что иметь партнера — это прекрасный опыт, но они не пытаются сохранить отношения во что бы то ни стало и тем более не идеализируют это событие.

То есть они позволяют другим найти себя вместо того, чтобы самим отчаянно искать того человека, который смог бы их осчастливить. Людям, которые не боятся одиночества, вполне достаточно самих себя.

Таким образом, одиночество — это вовсе не что-то отрицательное. Напротив, оно позволяет нам лучше узнать самих себя, сбросить бремя зависимости от других людей и обрести, наконец, свое желанное благополучие и счастье.опубликовано econet.ru.

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