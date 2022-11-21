КАК избавиться от страданий и начать ЖИТЬ полной жизнью

Я выработала для себя ряд правил, которые ежедневно поддерживают меня на плаву и не дают погрузиться в страдания с головой. Потихоньку фон начинает меняться, и все чаще нормой становится не избежание несчастья, но стойкое ощущение: «все идет как надо». Хотя не без нытья, конечно. Как же избавиться от страданий и начать жить полной жизнью?

Все началось с сообщения подруги. Что-то совершенно банальное из разряда «а вдруг обидятся» и «я так не могу». А внутри страх. Сделать что-то не так, ошибиться, сказать «нет». Страх того, что подумают и, не дай бог, откажут. Страх, за которым мы прячем свое несовершенство и копим недовольство.

Истоки страданий лежат в нас самих

А знаете, что самое отвратительное во всем этом? За личиной страха мы теряем себя. Становимся злыми, завистливыми, осуждающими. И страдаем. Нам кажется, что причиной всему наглая соседка, невнимательный муж или грубый начальник — нам невдомек, что истоки страданий лежат в нас самих.



Страдание — личный выбор каждого.

Харуки Мураками

Я читаю истории про взрослых детей, обиженных на матерей, и матерей, мучающихся чувством вины, обманутых жен и одиноких женщин в поисках любви — и на многие мне хочется сказать: я знаю, я там была: обиженная, мучающаяся, обманутая и одинокая. Не понравилось. Больше не хочу.

Я могла бы написать книгу про то, как меня не понимали, как ходили грязными сапогами по моей тонкой душевной организации, как я плакала в школьном туалете от унижения и обиды, как мечтала о признании и любви, как уже будучи взрослой рылась в контейнерах с надписями «детство», «отрочество» и «юность», ища причины для имеющихся у меня следствий. Пожалуй, в одном из этих черных ящиков я могла бы и остаться, если бы не одно НО: зачем? Зачем мне все это?

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В одночасье пришло понимание: ковыряния в прошлом бессмысленны, да простят меня психотерапевты.

Можно найти оправдание всему. Именно этим я и занималась, раскладывая события, чувства и ожидания по полочкам собственной души и давая каждому имя и номер. Я зависла в своих страданиях, подпитываясь все новой порцией нытья и жалоб, и боль не желала уходить.

Я выработала для себя ряд правил, которые ежедневно поддерживают меня на плаву и не дают погрузиться в страдания с головой. Потихоньку фон начинает меняться, и все чаще нормой становится не избежание несчастья, но стойкое ощущение: «все идет как надо». Хотя не без нытья, конечно.

Как же избавиться от страданий и начать жить полной жизнью?

Прежде всего, во избежание непонимания, я бы хотела разделить страдания на реальные и выдуманные.

Реальные страдания — это реакция на те события, которые произошли независимо от нашего желания: болезнь, утрата близких людей, потеря работы или другие неприятные обстоятельства.

Здесь можно пожелать только душевных сил и веры в то, что нам дается ровно столько печали, сколько мы можем вынести. Каждое испытание — это возможность духовного роста и развития.

Когда вы, наконец, будете действительно честным с самим собой, вы признаете, что счастье не обязательно пробуждает вас скорее, чем печаль, боль или страдание — совсем наоборот, оказывается. Боль и страдания пробуждают вас больше…

Рам Дасс, «Зерно на мельницу»

Я же хочу поговорить о страданиях, которые мы испытываем по собственной воле. Все они — в нашей интерпретации и нежелании взглянуть на мир и себя в нем иначе.

Пришло время признаться: мы страдаем, потому что нам это нравится.



Страдая, я развлекаюсь. Это мой давний обычай.

Сальвадор Дали

Все, начиная от цвета галстука и губной помады и заканчивая близким окружением и отношениями с родителями — результат нашего выбора. В том числе и страдания. Что бы там ни было в прошлом, сейчас важно только одно: принять на себя ответственность за все, что мы делаем, за любой опыт, который мы проживаем.

Пожалуй, все изменения начинаются с признания этого факта. Дальше — дело техники.

Художник: Лана Бутенко

1. Помнить, что есть выбор. Всегда.

Каждое утро я просыпаюсь и решаю, как мне жить. Каким будет мой день, чем я его наполню: радостью или страданием, любимыми делами или сплошь раздражением, общением с единомышленниками или недовольством и обидами? Все это мой выбор. В этом мне близка позиция позитивной психологии:

Никки, подбрасывая сорняки в воздух, танцевала и пела. Я рявкнул на дочь, велел мне не мешать, и она исчезла. Но несколько минут спустя Никки вернулась.

— Папа, я хочу с тобой поговорить, — сказала она.

— Да, Никки. Я тебя слушаю.

— Ты помнишь, какой плаксой я была до пяти лет? Хныкала каждый день. А когда мне исполнилось пять лет, я решила, что больше не буду плакать. Мне было очень тяжело, но я справилась. А если я смогла перестать плакать, то и ты сумеешь не ворчать.

Для меня это стало откровением. Никки наступила на больную мозоль. Я и вправду нередко ворчу. Пятьдесят лет я носил все беды в душе, и последние десять выглядел хмурой тучей в солнечном семейном окружении. Если мне и улыбалась удача, то это происходило вопреки моим невеселым прогнозам.

И тогда я решил измениться.

Мартин Селигман, «В поисках счастья. Как получать удовольствие от жизни каждый день»

2. Видеть за страхом любовь

Прежде всего, стоит понять, что страдание — это такое же переживание, как и радость. Но так получилось, что прямо сейчас мы смотрим на это переживание под другим углом. Это нормально. Нужно просто продолжать смотреть. Не убегать, а проживать и отпускать.

Никому не нравится испытывать боль и разочарование, и мне тоже. Но практически всегда боль — это происки ума, а разочарование — обманутые ожидания.

За тем и другим скрывается страх.

Страх одиночества и осуждения, страх быть непонятым и отвергнутым, страх не преуспеть или слишком преуспеть. Любой страх в конечном счете сводится к отсутствию любви. Нам страшно быть нелюбимыми в этом мире.

Так вот, если на страх смотреть пристально, то он растворяется, равно как и физическая боль. Потихоньку начинает затухать и в какой-то момент совсем исчезает.

Наша задача — научиться видеть за страданиями любовь и жить не из страха, но из любви. Аминь.

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3. Думать о достатке и изобилии

Изобилие — естественное состояние нашей жизни, в чем я убедилась на личном опыте.

К сожалению, в силу объективных причин в виде жизненного опыта и воспитания мы привыкли экономить, в том числе в отношении своих желаний. Мы упорствуем в чем-то одном, не смея надеяться, что можем быть успешны во многом. Вот только несколько примеров о том, как происходит зависание:

- Я успешна в карьере, занимаю хорошую должность, зарабатываю достаточно, чтобы иметь машину и квартиру, но мне одиноко, у меня нет семьи и детей.

- Я жена, мама троих детей, но у меня совершенно нет времени на себя и свои увлечения, кручусь как белка в колесе.

- Я вкалываю с утра до ночи, терпеть не могу свою работу и начальника, расслабляюсь только в отпуске: катаюсь на лыжах в Альпах или еду в спа-отель во Франции.

- Я занимаюсь любимым делом: рисую иллюстрации для детских книг, но денег хватает только на основные нужды — об отпуске я даже не мечтаю последние лет пять.

Мы накладываем на себя ограничения, не считая возможным иметь изобилие во всех сферах жизни: в профессии, здоровье, финансовом, семейном и духовном благополучии. Собственно, эти ограничения и являются источником страданий.

Совсем иначе мыслят успешные люди. Вот что говорит Грант Кардон о собственной реализации:

Меня не интересует баланс, меня интересует достаток.

Кто-то может подумать: «Если я богат, я не могу быть счастливым» или же «Если я буду рваться по карьерной лестнице, я не смогу быть хорошим отцом, матерью, мужем, соседом, членом церковной общины или духовно развитой личностью». Такой тип мышления ошибочен, и ни тайм-менеджмент, ни идея соблюдения баланса не смогут разрешить вашу проблему. Перестаньте думать, ограничивая себя рамками «или — или», начните рассуждать «обо всём и сразу».

Грант Кардон, отец, муж, автор, предприниматель и риелтор, продюсер GrantCardoneTV.com, миллионер.

Не стоит, однако, одновременно хвататься за все — не хватит никаких внутренних ресурсов и банально сил. Я всегда начинаю с чего-то одного, что тревожит больше всего: здоровье, работа, семья, отношения — и мелкими шажками продвигаюсь вперед и обязательно расширяю перспективу.

4. Планировать

Цель и четкое понимание ЗАЧЕМ мы что-либо делаем — это минимальный набор страдающего перед выходом в новую жизнь веселья и радости.

Чтобы сдвинуться с места, нужна цель, ради которой захочется встать с дивана сегодня и продолжать вставать каждый день. Это путеводная звезда: мы можем идти без карты, компаса и одежды, но должны видеть, куда мы идем.

Есть у меня знакомая, у которой много вопросов по поводу лишнего веса, реализации в профессии и личной жизни, но у нее имеется вполне себе четкая цель на следующие шесть месяцев: выучить испанский, накопить денег на билет и улететь на Канарский остров Фуэртевентура учиться серфингу. Так вот более довольного жизнью человека я не встречала — цель поднимает ее с кровати и несет бешеным ураганом навстречу мечте. Понимаете, о чем я?

Цель — это та же мечта, но с одним условием: мы делаем ежедневные шаги в ее направлении. Именно ощущение движения к заветной вершине полностью избавляет нас от страданий, наполняя жизнь смыслом и глубиной.

Художник: Лана Бутенко

5. Выходить из зоны комфорта и идти на страх.

Зона комфорта — это такое уютное болотце, где мягко, тепло и вкусно кормят. Еще там пахнет тухлятиной и плавают дохлые курицы. Не замечали? Я тоже — слишком большой риск вылазить, лучше уж не дышать и не смотреть.

Однако все перемены случаются именно вне этой зоны, все самые интересные знакомства тоже там, да и любые мало-мальски серьезные свершения без расширения границ невозможны.

А в болотце сидит страдание. Его подают на десерт, к обеду и к ужину. Вместе с прибитыми к стенке мечтами.

Зная всю эту нехитрую теорию, я каждый раз пребываю в ступоре: шагнуть и рискнуть или остаться в милой сердцу лужице? Страааашно.

Чаще шагаю: пишу незнакомому человеку и предлагаю встретиться, отправляю статью в журнал, говорю по-немецки там, где можно по-русски или по-английски.

А знаете, что самое удивительное? Все, что было «за» плавно перебирается «в», расширяя тем самым комфортную зону и не забывая повышать уверенность в себе. Классно же!

6. Жить настоящим, отказаться от ожиданий и доверять.

Доверие жизни — это навык, который приходит с опытом и работой над собой, даже если базово такого доверия нет. Как только мы понимаем, что ценны сами по себе, независимо от условий и обстоятельств, как только наш внутренний взрослый просыпается и начинает заботиться о внутреннем ребенке, мы чувствуем в себе силу и опору.

Умение пребывать в настоящем, не перемалывая прошлые достижения и провалы, все эти «а верно ли я поступил» и «что он обо мне подумает» и не заглядывая в будущее, трясясь от страха или возводя замки ожиданий — это тоже навык. Его можно и нужно развивать. Например, с помощью медитации и простого наблюдения за собой, проверяя себя время от времени вопросом: «А где я сейчас?»

Люди страдали бы гораздо меньше, если бы не развивали в себе так усердно силу воображения, не припоминали бы без конца прошедшие неприятности, а жили бы безобидным настоящим.

Иоганн Вольфганг Гете, «Страдания юного Вертера»

Для того, чтобы достичь желаемого, необходимо отказаться от привязанности к результату, полностью посвятив себя процессу делания. Это непросто, ведь так хочется подтверждения, что мы все делаем правильно и уж точно будем вознаграждены за усилия.

Однако стоит только поверить в собственные силы и отказаться от ожиданий, как открываются новые двери и возможности, а жизнь наполняется смыслом. К тому же без гарантий намного интереснее — всегда можешь получить больше, чем можешь себе представить.

Именно от внутреннего состояние и настроя зависит, насколько мы успешны и счастливы. Доверие себе и миру — вот, пожалуй, самое верное лекарство от страданий.

7. Страдание — это привычка. Именно так к нему и надо относиться.

А вот этот пункт самый главный. Для меня так точно, ибо при глубоком рассмотрении «и чего это я сегодня какая-то грустная» попадаю частенько прямиком сюда.

Даже когда все хорошо или даже просто прекрасно, мы говорим: «нормально», «ничего» и «так сойдет». Тем самым мы транслируем в мир состояние: «все недостаточно хорошо» и сами в него верим. Мы не умеем замечать приятные вещи и предпочитаем жаловаться.

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Сила привычки толкает нас пить кофе по утрам, жевать сладкую булочку и хмуриться. Иногда для этого почти нет причин, часто их нет вовсе. Что если попробовать сказать: «мне сегодня очень весело» или «отличный день для того, чтобы начать новую жизнь»?опубликовано econet.ru.

Нытье продлевает проблему. Пока вы продолжаете всем жаловаться, как у вас все плохо, в вашей жизни просто не остается места для каких-либо позитивных перемен. Именно так устроена жизнь. Вы не можете сконцентрироваться на решении, пока жалуетесь на проблему, потому что не можете делать две вещи одновременно.

Ларри Уингет, «Хватит ныть, выше голову!»

Автор Евгения Дегтярева

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