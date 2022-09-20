Личная жизнь женщины за 40: 8 основных преимуществ возраста

Возраст за 40 благоприятный период для обретения личного счастья. Приходилось ли вам слышать о том, что после 40 уже поздно. Поздно искать любовь, поздно устраивать личную жизнь и уж тем более поздно выходить замуж. И ещё много чего поздно.

Верите ли вы в это? К сожалению, некоторые женщины верят! Одних эта вера заставляет смириться с одиночеством, других - держаться за отношения, которые не приносят радости. А зря, ведь для тех, кто поверил, прогнозы могут оказаться правильными.

Возраст за 40 благоприятный период для обретения личного счастья

Этот психологический феномен описал американский психолог Р. Розенталь. Заключается он в том, что ожидание человеком реализации пророчества провоцирует самоосуществление пророчества. Происходит это потому, что ожидания во многом определяют характер действий человека и он, не осознавая того, сам своими действиями формирует будущее.

Поэтому решайте чему верить. Может быть мои мысли о возрасте за 40 вам понравятся больше? Выбирая их вы создаёте для себя возможность счастья в личной жизни.

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Итак, 8 преимуществ этого возраста.

Преимущество 1

У вас уже выросли дети и вы стали мобильнее, чем более молодые женщины. Вам не нужно думать куда пристроить малыша, чтобы сходить на свидание. Не надо со всех ног бежать с работы домой, чтобы помочь сыну или дочке с уроками. Вы вполне располагаете собой и своим временем.

Преимущество 2

Наверняка, вы уже нашли себя и стали больше зарабатывать. Или дети на столько выросли, что сами обеспечивают себя. Поэтому, вы стали располагать бОльшими деньгами и можете себе организовывать разнообразный досуг.

Преимущество 3

Вы имеете большой жизненный опыт и стали мудрой. Поэтому вам гораздо легче, чем юным девицам, увидеть и понять истинные чувства и намерения мужчины. Вы легко отделяете искренность от «лапши», видите тех кто вам не подходит и узнаете того, который вам нужен.

Преимущество 4

Вы понимаете каким должен быть ваш избранник, вы чётко знаете каких отношений вы хотите. А ещё вы знаете цену времени и поэтому не будете тратить его на человека, который этого не стоит и на отношения, которые не дают важного для вас.

Преимущество 5

Возможно в вашей жизни уже была взаимная любовь и память об этом защитит вас от связей, не имеющих ничего общего с этим прекрасным чувством. Ведь овладев большим, вы не захотите соглашаться на меньшее.

Мне, как психологу, приходилось много встречаться с молодыми девушками, цепляющимися за отношения, от которых надо бежать, сломя голову. Они ещё понятия не имеют, что такое отношения, наполненные любовью. Вы в этом плане гораздо богаче, чем они.

Преимущество 6

Вы привлекательны и полны сил. У вас есть время заниматься собой.

Преимущество 7

Немалое количество мужчин, ваших ровесников, стали свободными. Именно в этом возрасте супруги переживают очередной кризисный период. Семьи, где муж и жена утратили эмоциональную близость и их отношения держались только на детях, распадаются. Нередко мужья, которые долгие годы жили с женой ради детей принимают решение о разводе.

Преимущество 8

Вы уже научились быть независимой от чужих мнений, назойливых советов. Вы обрели внутреннюю свободу от приду/не приду, полюбил/разлюбил и от «Да кому ты ещё нужна?!». Вы поняли что значит быть нужной самой себе. Вы почувствовали как это «любить саму себя».

И такая женщина интересна мужчинам, притягательна для них. И эта женщина — ВЫ.опубликовано econet.ru.

Автор Светлана Цуркан

Иллюстрации кадры из к/ф «Любовь. Инструкция по применению»

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