9 сигналов, что вы перенапряжены, но не знаете об этом

Стресс – тихий убийца нашего организма, не позволяйте ему контролировать вашу жизнь. Избавьтесь от него раз и навсегда. Живите в гармонии с собой и своим телом.

Стресс может стать причиной многих наших недугов. Он не дает нам жить в гармонии с собственным телом. Находясь в большом напряжении, мы не всегда способны заметить сигналы SOS, которые посылает наш организм. Психологи объясняют стресс таким образом: «… любые изменения в окружающей среде требуют, чтобы ваш организм реагировал на них. Тело реагирует на эти изменения с помощью физических, умственных и эмоциональных реакций.

Стресс — это нормальная составляющая нашей жизни, ведь жить в состоянии вечного покоя и спокойствия было бы очень примитивно и скучно. Многие события, которые происходят с вами в жизни и вокруг вас — и также многие вещи, которые вы делаете сами, — заставляют вас испытывать стресс. Вы можете чувствовать хорошие или плохие стороны стресса из окружающей среды, вашего тела и ваших мыслей».

Когда мы перенапрягаем наш организм, мы можем даже не почувствовать стресс, поскольку он маскируется под несколькими симптомами.

9 симптомов стресса, которые не следует игнорировать

1. Дискомфорт в теле

Мы не слушаем и не слышим наше тело, когда оно шепчет о том, что ему больно. Мы ждем, пока эти ощущения превратятся в крик.

При высоких уровнях стресса ваше тело просто начнет разрушаться. Вы можете почувствовать проблемы с желудком, кишечником, мышечную боль, боли в груди и учащенное сердцебиение. Вы начнете испытывать головные боли и боль во всем организме.

Всякий раз, когда вы испытываете боль, задумайтесь о причинах ее возникновения и начните, наконец, действовать. Не игнорируйте сигналы, которые подает организм. Обратите внимание на то, что происходит не так с вашим телом.

Принятие и осознание того, что изменения вам крайне необходимы, — это первый шаг к решению проблемы стресса.

2. Вы плохо спите

Когда вы слишком много спите из-за морального истощения, или когда вас мучает бессонница, это сигнал к действию. Медитация, физические упражнения и сбалансированная диета помогают справиться с нарушениями сна.

Однако перед тем, как устранить проблему, вам нужно найти ее корень.

Вы слишком беспокойны? Миллионы разных мыслей посещают вашу голову, когда она касается подушки? Может быть, вам снятся кошмары? Ежедневные события влияют на наше подсознание, и отголоски произошедшего продолжают беспокоить, даже когда вы спите.

Стресс препятствует расслаблению организма, приводит к хроническому «недосыпу», а в итоге – к истощению.

3. У вас меняется вес

Как часто вы переедаете или вовсе забываете поесть? Стресс замедляет ваш метаболизм, и вы бесконтрольно начинаете набирать вес.

Изменение аппетита — это посыл организма мозгу о том, что тело истощено эмоционально и физически, оно страдает.

Если вы не решаете проблему, вызывающую стресс, то можете легко потерять в весе, ведь все силы организма будут уходить на устранение дискомфорта. Когда мы слишком напряжены, клетки не получают достаточно кислорода.

Пища дает нам энергию, которая напрямую отражается на нашей жизнедеятельности, быстроте реакции, мышления, выносливости.

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4. Вы постоянно думаете о работе

Если вы не можете перестать думать о работе, финансовых трудностях и других проблемах хоть на какое-то время, чтобы сохранить эмоциональное равновесие, то стресс будет вашим вечным спутником. Он будет контролировать вас и все сферы вашей жизни.

Марк Твен говорил: «Беспокойство — это как долг, который вы никому не должны».

Вы не сможете найти решение, пока не отделитесь от проблемы. Если вы постоянно говорите о своих трудностях, но не ищете решения, то сами того не замечая, увеличиваете значимость проблемы втрое.

И наш организм реагирует соответствующим образом – уровень стресса возрастает.

Если вы ни днем, ни ночью не выпускаете телефон из рук, маниакально следите за письмами на электронной почте и прочее, настало время признаться себе в том, что ваш организм задыхается и требует немедленной разрядки. Не игнорируйте просьбы своего тела, дайте ему отдохнуть.

5. Вы не можете сидеть без дела

Отсутствие желания и возможности ничего не делать является своеобразной формой перенапряжения.

Если вы не можете себе позволить прогуляться и подышать воздухом, насладиться тишиной, просто посидеть, помедитировать, подумать о приятном, побыть наедине с собственными мыслями, то, вероятно, вы чрезмерно загрузили себя, и вам крайне необходимо остановиться в этом круговороте дел и проблем, чтобы дать шанс организму восстановиться.

Если беспокойство стало вашим постоянным спутником, и вы не можете расслабиться даже для того, чтобы прочитать книгу, пришло время задуматься, что конкретно мешает вам успокоиться и нормально жить.

Иногда наш мозг — злейший враг. Он так много работает, столько информации перерабатывает, что просто забыл, что такое отдых. И только в ваших руках все бразды правления: дайте этому механизму отдохнуть и приведите его в форму.

6. Вы раздражительны и нетерпимы к людям

Одним из первых симптомов затянувшегося стресса является нетерпимость по отношению к другим людям. Значительную долю негатива из-за нашей раздражительности получают самые близкие.

Если вы быстро заводитесь или вас легко вывести из себя, то, скорее всего, вас мучает слишком много мыслей и проблем.

Нелегко носить целый мир на своих плечах. Иногда нам крайне необходимо побыть уязвимыми и попросить о помощи близких людей.

Отсутствие терпения по отношению к себе и к другим является признаком того, что вам нужно немного расслабиться, не спешить и наконец, перестать командовать и управлять всем вокруг.

Насладитесь чашкой кофе в ближайшем кафе, улыбнитесь солнечным лучам и вдохните аромат цветов на ближайшей клумбе. Дайте себе отдохнуть.

7. Ваше настроение меняется из крайности в крайность

Если вы вдруг ощущаете себя невероятно счастливым, а через мгновение начинаете плакать, или приходите в ярость, будьте уверены, ваши гормоны в этот момент «катаются на качелях». Все это из-за серьезного стресса.

Не нужно пытаться справиться со всем в одиночку. Если вы устали и не можете сами сделать какую-то работу – попросите помощи. Поговорите с друзьями или коллегами.

Найдите время и возможность узнать, что действительно заставляет вас вести себя таким образом.

Стресс не только травмирует тело, уводит вас в сторону от компромиссов, но и вредит отношениям с окружающими людьми.

Стресс может усиливать тревожные мысли, обсессивно-компульсивные расстройства и зависимости.

8. На расческе остается все больше волос

Как говорит Кэролин Джейкоб, основательница и директор Чикагской косметической клиники хирургии и дерматологии:

«Обычно люди теряют около 100 волос в день. Большинство людей даже не замечают этой потери. Иногда значительный стресс может вызвать изменения в обычных физиологических функциях вашего тела, и вызвать непропорциональное выпадение волос. Если вовремя не обратить внимания на изменения в организме, вы рискуете остаться вовсе лысым. Так что, если вы стали замечать, что на расческе все больше и больше волос, это должно настрожить вас».

В таком случае пересмотрите питание, начните больше отдыхать и перестаньте, в конце концов, переживать из-за пустяков. Это вас разрушит.

9. У вас снизилось либидо

Снижение либидо является одной из очень обсуждаемых тем, но мало кто проводит параллель между стрессом и отсутствием сексуального влечения к партнеру.

Стресс вызывает истощение организма и неспособность испытать влечение.

Если вы испытываете снижение или потерю либидо, возможно, пора попробовать стресс-менеджмент или другие методы релаксации.

Ведь ваш партнер не должен испытывать нехватку внимания из-за того, что вы перенапрягали свой организм долгое время.

Расскажите о своих страхах, неудовлетворенности и проблемах любимому человеку. Откройтесь ему, отпустите все печали с легкостью. Как только вы освободите мозг от стресса, вы сможете дышать полной грудью.

Стресс – тихий убийца нашего организма, не позволяйте ему контролировать вашу жизнь. Избавьтесь от него раз и навсегда. Живите в гармонии с собой и своим телом.опубликовано econet

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