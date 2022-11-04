Признак идеальной женщины

Какая она ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА?

Женщины примерно делятся на два типа: женщина "властная" и женщина "мягкая" (назовем это так). Каждая женщина тяготеет к одному из двух типов. Тип женщины можно выяснить по ее поведению в отношении мужчин - например, при спорах и ссорах, по тону голоса.

Женщина "властная" и Женщина "мягкая": Золотая середина

Женщина "мягкая" ищет сильное плечо, на которое она скинет все свои проблемы. Готова подстраиваться под интересы мужчины. Не любит скандалы и споры. Тон голоса - нежный, спокойный.

Женщина "властная" ставит на первое место свои интересы и мужчину подчиняет себе. Моя знакомая "бодается" со всеми знакомыми мужчинами - иронизирует над ними, пытаясь хоть как-то задеть. В любом разговоре, даже со мной, она пытается одержать верх, чтобы ее слово было последним. Тон голоса - требовательный, давящий.

Женщина "властная" становится такой еще и в противовес женщине "мягкой".

Когда она видит отношения такой женщины с мужчинами, она может сказать:

"Неее, я такого им не позволю... Я не позволю об себя ноги вытирать...".

И отчасти она права.

Женщина "мягкая", избегая скандалов, часто не развивает навык выяснения отношений даже в спокойной обстановке. И доводит все до того момента, когда обида накопится, и она отношения порвет, опять-таки не желая их выяснять.

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Одна моя клиентка может ругаться и выяснять отношения только в смс. И, решив, что это просто мужчина был неподходящий для нее, пойдет искать нового мужчину. Но и с новым будет все так же, потому что навык спокойной защиты своих интересов у нее не развит. И если она хочет счастья и комфорта, развивать его все равно придется.

Эта ситуация возникает потому, что у такой женщины тип поведения в конфликтной ситуации - "избегание конфликта". Вот и избегает, как может.

Женщины все разные, и мужчины все разные. Каждая женщина хороша по-своему, и разным мужчинам нужны разные женщины.

Женщины также отличаются и эмоциональностью.

Женщины "мягкие" менее эмоциональны. Этого требует стратегия их поведения - выбор более тактичных выражений в разговоре, позиция "избегания конфликта".

Женщины "властные" могут быть максимально эмоциональны. Если они обижены - прут как танки, и попробуй им рот закрой.

На мой взгляд, идеальна золотая середина:

женщина мягкая, но стержнем;

не ждет, что мужчина решит все ее проблемы, начинает решать их сама;

знает, что хочет, и умеет получить это, но мирно, без криков и лишнего шума;

эмоциональна, но это позитивная эмоциональность, а не злорадное ехидство;

ранима, и мужчине хочется ее защитить. Но это не ранимость инфантильного ребенка или недоразвитой женщины. Нет надрыва вселенского масштаба: "Ты мне такое сказал... Ужас!! ужас!! я это не переживу...".

В идеале женщина разобралась со своим прошлым и не ждет, что любимый мужчина ей компенсирует всю недополученную от папы и мамы любовь.

Эта ранимость с границами: "Мне грустно от твоего поведения. Но это не конец света. Жизнь все равно прекрасна!". опубликовано econet.ru

Автор Элеонора Развина

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