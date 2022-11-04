Признак идеальной женщины

Какая она ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА?
Женщины примерно делятся на два типа: женщина "властная" и женщина "мягкая" (назовем это так). Каждая женщина тяготеет к одному из двух типов. Тип женщины можно выяснить по ее поведению в отношении мужчин - например, при спорах и ссорах, по тону голоса.
Женщина "мягкая" ищет сильное плечо, на которое она скинет все свои проблемы. Готова подстраиваться под интересы мужчины. Не любит скандалы и споры. Тон голоса - нежный, спокойный.
Женщина "властная" ставит на первое место свои интересы и мужчину подчиняет себе. Моя знакомая "бодается" со всеми знакомыми мужчинами - иронизирует над ними, пытаясь хоть как-то задеть. В любом разговоре, даже со мной, она пытается одержать верх, чтобы ее слово было последним. Тон голоса - требовательный, давящий.
Женщина "властная" становится такой еще и в противовес женщине "мягкой".
Когда она видит отношения такой женщины с мужчинами, она может сказать:
"Неее, я такого им не позволю... Я не позволю об себя ноги вытирать...".
И отчасти она права.
Женщина "мягкая", избегая скандалов, часто не развивает навык выяснения отношений даже в спокойной обстановке. И доводит все до того момента, когда обида накопится, и она отношения порвет, опять-таки не желая их выяснять.
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Одна моя клиентка может ругаться и выяснять отношения только в смс. И, решив, что это просто мужчина был неподходящий для нее, пойдет искать нового мужчину. Но и с новым будет все так же, потому что навык спокойной защиты своих интересов у нее не развит. И если она хочет счастья и комфорта, развивать его все равно придется.
Эта ситуация возникает потому, что у такой женщины тип поведения в конфликтной ситуации - "избегание конфликта". Вот и избегает, как может.
Женщины все разные, и мужчины все разные. Каждая женщина хороша по-своему, и разным мужчинам нужны разные женщины.
Женщины также отличаются и эмоциональностью.
Женщины "мягкие" менее эмоциональны. Этого требует стратегия их поведения - выбор более тактичных выражений в разговоре, позиция "избегания конфликта".
Женщины "властные" могут быть максимально эмоциональны. Если они обижены - прут как танки, и попробуй им рот закрой.
В идеале женщина разобралась со своим прошлым и не ждет, что любимый мужчина ей компенсирует всю недополученную от папы и мамы любовь.
Эта ранимость с границами: "Мне грустно от твоего поведения. Но это не конец света. Жизнь все равно прекрасна!". опубликовано econet.ru
Автор Элеонора Развина
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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