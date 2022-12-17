Расколотые женщины

Если человек хочет развиваться и быть счастливым, то рядом с ним должен быть партнер, смотрящий в том же направлении, вдохновляющий на новые свершения, а не просто «удобный».
Понятие «расколотая женщина» применяется к женщинам, которые не умеют ценить свою силу. Тут подразумевается стихийная женская сила, которую трудно определить на словах. Женщины, которые знают о своих природных задатках и умеют их ценить, являются целостными. У таких женщин тоже бывают проблемные вопросы, но правильное отношение к своей душе уберегает их от ряда ошибочных поступков. Например, от длительного союза со слабым мужчиной.
Целостная личность не может быть несчастной. Если целостная женщина одинока, а океан ее жизни штормит переменами, даже если она совершила серьезную ошибку и принялась к ее исправлению закатав рукава, она все равно не несчастна. Просто она уверенна в том, что сможет найти то, что ищет. Почему? - Как раз потому, что ее природная сила сама приведет в нужное место. И она это попросту чувствует.
Перспективные мужчины выбрав расколотую женщину разрушают себя. Обычно они делают это, чтобы не покидать привычную зону комфорта и не особо заботиться о своем развитии или не обращать внимания на скрытые амбиции, которые могут кардинально поменять жизнь. Такая женщина не будет требовать развития и внутренней силой заставлять его быть лучше. Она сама пребывает в дисгармонии со своей природой и не становится на путь поиска себя. Для многих мужчин данный вариант просто удобный. Такие женщины не умеют вдохновлять.
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Страх перед умной и сильной женщиной у мужчины заложен в глубине на инстинктивном уровне. Это боязнь быть хуже нее. Поборов этот страх мужчина может стать по-настоящему счастливым. Некоторые мужчины пресекают развитие своей избранницы, делая ее этим более «комфортной» для жизни. Ведь если женщина будет сильной личностью, а мужчина окажется слабее, то ему придется над собой работать, чтобы достигнуть того же уровня развития. Или он будет боятся, что она его «перешагнет» и будет искать другого.
Мужчины стали забывать, что женщины по природе другие. Они обладают особой мудростью и чувственностью. Силу духа, волю и мужскую мудрость можно определить посмотрев на его избранницу. Целостная личность будет рядом с такой же целостной личностью. Партнеры будут гармонично развиваться в таком союзе.
Целостный мужчина не будет препятствовать развитию женской силы, а наоборот будет помогать. Таким образом он получит намного больше, если научится правильно принимать женские советы, а не соперничать, постоянно показывая свое лидерство.
Целостная личность с уважением относится к противоположному полу. И не важно сколько шрамов осталось от прошлых обид. Человеку для своего роста нужно приветствовать желание партнера быть лучше, уважать его увлечения и стремления.
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В долгосрочной перспективе рядом с таким человеком сможет быть лишь такой же нашедший себя или ищущий человек. Да, женщина должна тонко направлять своего мужчину в нужное русло, но если она сама в дисгармонии со своей природой, то уж точно не сможет этого сделать.
Так что если человек хочет развиваться и быть счастливым, то рядом с ним должен быть партнер, смотрящий в том же направлении, вдохновляющий на новые свершения, а не просто «удобный».опубликовано econet
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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