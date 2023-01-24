10 способов справиться с токсичными членами семьи

У всех есть родные, с которыми мы конфликтуем из-за музыки, решений по жизненным вопросам или политики. Обычно мы тратим необходимые усилия на работу над проблемой или просто вежливо улыбаемся и не обращаем на нее внимания. Однако токсичными называются отношения, в которых один человек эмоционально или физически портит жизнь другому на постоянной основе. Подобное поведение нельзя назвать приемлемым, даже если такой человек является частью вашей семьи.

Считается, что семья изначально должна быть любящей и безопасной, но так происходит не всегда. Некоторые родные люди деструктивны, сложны и склонны к доминированию. Особенно трудно, если проблемным членом семьи оказывается кто-то из родителей. Как с этим справиться?

10 способов, позволяющих справиться с вредными членами семьи

В детстве у меня был вредный родственник. Я знаю, что он меня любил, но ему не хватало некоторых жизненно важных навыков. Иногда с ним было весело и радостно, но бывали случаи, о которых мне не хочется вспоминать. Я часто сталкивалась с резкой критикой, руганью, отторжением, вызванными его завышенными ожиданиями.

Движущими силами моего поведения были стыд и вина. Я часто не могла предсказать, что же вызовет раздражение этого члена моей семьи. Я выносила взрывные, а иногда и неистовые вспышки ярости.

Большая часть моего детства оказалась запутанной, печальной и ужасающей. Это влияет на меня и по сей день.

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К несчастью, будучи ребенком, я не знала, насколько неадекватными были многие из его поступков.

А еще я не умела бороться с таким обращением. Сейчас, когда я повзрослела, нам удалось восстановить связь.

Для этого нам потребовалось разъехаться. А еще каждому из нас пришлось изменить свое поведение.

Мы не всегда ладим, и иногда обидные замечания все-таки проскальзывают. Но теперь я способна поддерживать с этим родственником относительно приятные и комфортные отношения.

Считается, что семья изначально должна быть любящей и безопасной, но так происходит не всегда. Некоторые родные люди деструктивны, сложны и склонны к доминированию. Особенно трудно, если проблемным членом семьи оказывается кто-то из родителей. В любых близких отношениях есть разногласия и сложности.

У всех есть родные, с которыми мы конфликтуем из-за музыки, решений по жизненным вопросам или политики. Обычно мы тратим необходимые усилия на работу над проблемой или просто вежливо улыбаемся и не обращаем на нее внимания.

Однако токсичными называются отношения, в которых один человек эмоционально или физически портит жизнь другому на постоянной основе.

Подобное поведение нельзя назвать приемлемым, даже если такой человек является частью вашей семьи.

Вашим приоритетом должно являться ваше здоровье и эмоциональное равновесие. Если кто-то ставит их под угрозу, нужно исправлять ситуацию.

Как определить, приносит ли кто-то вред?

Вот несколько примеров поведения проблемного члена семьи:

Постоянно вставляет оскорбительные комментарии.

Не поддерживает вас, если ему это невыгодно.

Обладает непредсказуемым, сложным характером.

Использует ваше время, умения или деньги.

Эмоционально манипулирует вами, чтобы контролировать ваше поведение.

Отказывается отвечать за свои действия.

Принимает решения за вас.

Демонстрирует недостаток эмпатии по отношению к другим.

Обвиняет вас и всех остальных в своих проблемах.

Использует насилие или агрессию для получения желаемого.

Понятно, что такое поведение формирует нездоровую атмосферу и может оказать негативное влияние на ваше здоровье и самочувствие.

Например, оно может вызвать:

тревожность;

депрессию;

страх при нахождении рядом с этим родственником;

стыд или вину;

низкую самооценку или неуверенность в себе;

сложности с формированием эмоциональной близости с другими людьми;

неспособность доверять своему чутью или интуиции;

отдаление от других;

агрессию, как форму защиты;

проблемы со сном.

Никто не способен контролировать чужое поведение. Невозможно заставить другого человека изменить свои действия.

Единственное, чем мы можем руководить, находясь в токсичных отношениях с родными, — это собственная реакция. Вам решать, как заботиться о себе.

Вот 10 способов, позволяющих справиться с вредными членами семьи:

1. Установите границы

Определите, какое отношение для вас приемлемо, а какое нет.

Уважения достоин каждый, и вы в том числе. Вы достойны быть счастливым, здоровым, любимым и чувствовать себя в безопасности.

Определите, в чем заключаются ваши потребности, и как другие должны обходиться с вами, чтобы их удовлетворить. Затем, внедрив пункт №2, вы обеспечите реализацию своего решения.

2. Умейте постоять за себя

Когда недоброжелательные члены семьи переходят установленные вами границы, вы должны постоять за себя. Да, это может быть пугающим и сложным. Но важно, чтобы вы прямолинейно и честно рассказали им о своих потребностях и ожиданиях.

Вы сумеете взять на себя ответственность за собственную жизнь и отношение к вам со стороны других, если дадите им знать, что они совершают что-то неприемлемое.

3. Перестаньте искать оправдания

Не оправдывайте недопустимое поведение других людей. Да, они могут попытаться обвинить вас или кого-то еще. Но истина в том, что за свои решения и действия отвечают только они сами.

Оправдывая чье-то поведение, вы поддерживаете их и позволяете им продолжать в том же духе. Если ваши ожидания разумны, и вы были честны со своим родственником, то он обязан действовать в соответствии с ними.

4. Не бойтесь своих эмоций

Общение с токсичным членом семьи принесет вам неприятные чувства и эмоции.

Испытывать злость, грусть, страх, замешательство — это нормально. Не пытайтесь отделаться от этих эмоций, а дайте себе возможность прочувствовать и пережить их. Так ваше тело и разум смогут переработать их, а не загнать внутрь. К тому же это предотвратит формирование нездорового механизма психологической адаптации.

5. Не принимайте все на свой счет

Это сложно, но постарайтесь не принимать слова или поступки вредного родственника на свой счет. У него есть собственные проблемы со здоровьем, и именно они являются источником его поведения.

Это его отражение, а не ваше. Верьте в себя и собственную ценность, невзирая на чужие мнения и замечания.

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6. Ограничивайте проводимое вместе время

Если токсичный член семьи заставляет вас хуже относиться к себе, вам нужно ограничить время общения с ним. Это непросто, если речь идет о родителе, брате или сестре, с которыми вы живете вместе.

Но даже в этом случае вы можете остаться в своей комнате, погулять с друзьями или пройтись по улице. Если вы живете раздельно, просто сократите число встреч или продолжительность визитов.

7. Ищите помощь

Взаимодействие с вредным родственником — это психологически сложное и эмоционально изнурительное занятие. Поэтому вам необходимо обрести крепкую поддержку извне.

Поделитесь своими проблемами с близкими, проверенными друзьями или родными. Почитайте книги об общении с недоброжелательными членами семьи, чтобы услышать чужие истории. Так вы получите дополнительную информацию и найдете новые стратегии.

Возможно, вам удастся найти группу поддержки. Например, есть организации, помогающие тем, кто страдает от алкоголизма родных.

Может быть, вам захочется получить профессиональную помощь психолога, чтобы проработать токсичные отношения и их последствия.

8. Помогайте себе сами

Самопомощь жизненно необходима для сохранения психического здоровья. И особенное значение она приобретает в сложных ситуациях.

Выделите время на ведение дневника, отдых в горячей ванне или что-то иное, приносящее вам радость. Дадут пользу и ежедневные аффирмации.

Обращайтесь к себе по-доброму, подбадривайте себя. Сконцентрируйтесь на хорошем, ежедневно перечисляя вещи, за которые вы благодарны.

Помните: ваша ценность не снижается, если кто-то неспособен ее разглядеть.

9. Будьте отзывчивыми

Несмотря на сложность задачи, проявление сострадания к вредному родственнику может принести пользу. Однако это не означает, что вы должны извинять его поведение.

10. Расстаньтесь с ним

Если описанные выше стратегии не помогли улучшить ситуацию, вам придется решить, хотите ли вы вообще видеть этого проблемного члена семьи.

Спросите себя, приносят ли вам данные отношения больше боли, чем радости. Если ответ положителен, вам, вероятно, захочется удалить этого человека из своей жизни до тех пор, пока он не начнет относиться к вам с уважением.

Для этого может потребоваться пара недель или более долгий срок. Если ничего не изменится, разрыв станет вечным.

Отношения строятся на уважении, доверии и честности, и их заслуживает каждый. Наличие родственных уз отнюдь не означает, что вы чем-то обязаны человеку, или что он может обращаться с вами, как пожелает. Особенно это актуально, если отношения наносят вред вашему здоровью и самочувствию.

Используйте перечисленные стратегии для повышения самооценки и сохранения своего счастья и здоровья. Люди могут измениться, а значит, вместе вы способны восстановить отношения.

Это непросто и требует много времени, но все же возможно. Однако заметьте: ключевое слово — «вместе». Желание работать над ситуацией должно быть обоюдным.

К сожалению, во многих случаях отношения разумнее закончить. Приложив все силы для нормализации ситуации, вам придется решить, какой исход будет наилучшим для вас и вашего самочувствия.опубликовано econet

Перевод: Вячеслав Давиденко

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