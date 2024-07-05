Я позволяю себе изобилие: Как избавиться от желания «сэкономить»

Изобилие – это не вопрос внешних обстоятельств. Это то, что живет в нашем уме. А настройки ума невозможно поменять без практики.

Если много лет, с самого детства вы впитывали в себя привычки дефицита, взращивать в себе внутреннее ощущение Изобилия – это серьезная и ответственная работа. Это не вопрос какого-то одного тренинга, пусть даже у самого лучшего из тренеров. Невозможно все изменить как по взмаху волшебной палочки.И можно до морковкиного заговения медитировать на деньги, писать списки желаний, чесать спинку лягушке, читать мантры и жечь денежные свечи, если ваши ежедневные привычки от этого не меняются.

Ощущение Изобилия

Как говорится, дьявол в мелочах. Вы изо всех сил загадываете Изобилие в жизни, дома и машины по всему миру, шикарные путешествия и ужины в ресторанах (знаю-знаю, сама такая же)… А по факту…. Посмотрите на то, как изобилие или дефицит проявляется в ваших ежедневных привычках…

Ох, как же нелегко расстаться со старым добрым желанием «сэкономить». Сегодня в хозяйственном магазине я четко поймала себя на этой мелочности. Мне понравился тазик для белья веселенькой весенней расцветки. А рядом стоял точно такой же, но серый. Но на 100 рублей дешевле.

И вот тут случился взрыв мозга. «Зачем переплачивать? - шептал вкрадчивый внутренний голос. – С функциональной точки зрения ведь оба они совершенно одинаковые!». «А может все-таки ну ее эту функциональность? Этот же такой симпатичненький» – тихонечко просила другая часть меня. И вот тут включился разум. Я посмотрела со стороны на эту ситуацию.

Ну и где здесь Изобилие? Зачем, во имя чего проявлять мелочность и не позволять себе то, что мне действительно нравится. И я на полном серьезе стояла и проговаривала про себя : «Я позволяю себе этот тазик», ощущая как ком внутри постепенно рассасывается…. И конечно я выбрала тот, веселенький. И теперь каждый раз, глядя на него я буду подсознательно испытывать приятные эмоции – и настраиваться на Изобилие…

А сколько таких «мелких» событий происходит с нами каждый день?

Зачем вызывать такси? Я прекрасно и на метро доеду. Ну и что, что уже ночь, а у меня тяжелые сумки.

Зачем покупать одежду и обувь специально для дома, да еще и дорогую? Сойдет что-то из того, в чем на улицу уже выйти стыдно. Я же дома.

Зачем покупать дорогие качественные вещи? Ведь на эти деньги можно купить 10 бюджетных. Ну и что, что они потеряют вид после первой же стирки и не доставят никакого удовольствия.

С вами такое бывало? Или я одна здесь такая жадная по отношению к себе?

А вот еще – выбирать в ресторане блюда из меню «справа налево» - ну и что, что я хочу другое – ведь это дешевле. Покупать в магазине не то, чего хочется, а то на что «акция». Можно еще попытаться сэкономить на билете на автобус. Зачем платить, если ехать всего две остановки. Ну и что, что ноги устали, а на улице дождь…

Покупать неизвестные услуги на скидочных сайтах. Ну это вообще «классика жанра» - рисковать своим здоровьем и хорошим настроением в призрачной надежде сэкономить. Мы же все прекрасно знаем, что дешево хорошо не бывает.

Или зависнуть в магазине среди аксессуаров – когда нравится и то и то, но что-то одно выбрать не можешь. И вместо того, чтобы набрать себе этой ерунды и наслаждаться ею, грустно выйти из магазина…

И такой список можно продолжать до бесконечности…

Но хуже всего, бывает и такое, когда наконец-то появляются деньги и вы их тратите на что-то, даже нужное – испытывать за это угрызения совести. Или «загадывали» деньги на курс массажа – они пришли – а вы начинаете прикидывать, что же вам на них сделать по хозяйству…

Может ли человек с такими установками встретиться со своим Изобилием?

Нет. Ведь дай ему любую сумму денег – а установки останутся прежними. Помните классическую историю из «Золотого Теленка», когда Шура Балаганов ехал в трамвае с запредельной суммой денег – но никак не смог удержаться от соблазна стащить кошелек…

Органичный, комфортный вход в зону своего Изобилия возможен только путем осознанного ежедневного отслеживания своих привычек, расширения зоны комфорта.

Если бы вы уже были богаты, в какие бы вы магазины ходили, какие бы выбирали для себя продукты и бренды одежды, как проводили свободное время? С какими бы вы общались людьми? По какому принципу подбирали бы личные вещи и обстановку дома? Сколько бы оставляли «на чай» в ресторанах, салонах красоты и других заведениях? Сколько бы тратили на благотворительность и какие проекты поддерживали? Какие бы интересы и увлечения имели?

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Представьте себе это и попробуйте воплотить – хотя бы в мелочах. Пусть чаевые будут не 5000 рублей, а 50 – надо же с чего-то начинать. Не можете накормить тысячи людей – начните с одного. Пусть вы не можете завтра отправиться в путешествие своей мечты – зато можете прочитать про это место в интернете и начать учить английский язык. Будьте уверены – это вам пригодится.

Можно завидовать более успешным людям, пытаясь найти в них темную сторону и преуменьшить их достижения, а можно с уважением общаться с ними и учиться у них…

Проследите за своей речью – обсуждаете ли вы своих знакомых, осуждаете ли их безумные траты? Или наоборот – пресекаете подобные разговоры твердым и уверенным: «так здорово, что они себе это могут позволить».

И пожалуйста, откажитесь от привычки считать чужие деньги – они этого очень не любят.

Можно уже сегодня, из мелочей формировать образ будущей жизни – даже пусть это будут картинки из журналов, а не реальные вещи.

Зайдите в дорогой бутик, где бы вы хотели одеваться и примерьте платье. Позвольте себе насладиться этим комфортом и внимательным отношением продавцов-консультантов, позвольте себе всем телом прочувствовать и впитать в себя эти ощущения, почувствуйте, как дорогой натуральный шелк приятно холодит вашу кожу…

Как вам это? Распрямляется спина? Глаза горят? Или наоборот – внутри появляется ком и становится тяжело дышать. Тяжело настолько, что нет сил даже переступить порог, а не то, чтобы решиться на примерку…

Проговаривайте про себя: я позволяю себе это. Я позволяю себе красивое дорогое платье. Я позволяю себе дом моей мечты. Я позволяю себе машину. Я позволяю себе быть богатой и счастливой. И старайтесь прочувствовать это из тела.

Многие из нас мечтают о большом красивом доме. Ну какую площадь имеет дом вашей мечты? Метров 200? Или больше? А готовы ли вы это пространство убирать? Не один раз, а регулярно? И как вы при этом себя будете чувствовать? Как хозяйка Дома мечты или как бесплатное к нему приложение? Немногие реально готовы поддерживать такое пространство в чистоте и нести за него ответственность.

Но еще труднее бывает позволить другим сделать для нас эту работу. По себе знаю. Сейчас помимо моего дома я поддерживаю порядок так же в квартире, где находится наш Клуб. А это около 140 метров площади. И мне нужно буквально переступать через себя, чтобы позволить себе пригласить уборщицу – ну что такого, ведь я и сама могу прибраться. Чай не баре.

Но это – несколько часов моей жизни. Те, которые ко мне больше никогда не вернутся. И я осознанно усилием воли не позволяю моим старым привычкам дефицита поглотить их.

Не скажу, что это всегда легко - иногда тааак накрывает. Но важно осознанно проживать такие моменты. Сейчас я чувствую стыд и вину, ощущаю себя недостойной. Я чувствую грусть и зависть. А сейчас я чувствую гнев, несправедливость, обиду… И я позволяю себе это чувствовать. От этих блоков можно избавиться, только встретившись с ними лицом к лицу и прожив их – иначе нельзя.

И так, путем очень плавного и постепенного расширения своей зоны комфорта вы переедете туда, где вас уже очень давно поджидает ваше Изобилие.

Начните с мелочей, доступных каждому. Осознанно выбирайте те продукты, которые вам нравятся и хорошего качества, а не ешьте первое, что попадется под руку. Бережно обращайтесь со своими вещами, не бросайте их как попало. Представьте, что ваша сумка стоит не две тысячи рублей а двести. Ставили бы вы ее тогда на грязный пол? Накладывали бы в нее все подряд – пока не затрещат и не оборвутся ручки? (Кстати, а может именно поэтому появилась такая примета, что нельзя ставить сумку на пол – денег не будет?) Как бы вы обращались со своим пальто, если бы это было творение из последней коллекции модного дизайнера? Представьте такое отношение – и начните применять к своим вещам – уже сегодня.

Чаще задавайте себе вопрос – достойна ли эта вещь меня? Нужна ли она мне в моей будущей жизни или только будет тянуть назад… Отдавайте предпочтение качеству, а не количеству. И тогда перед вами полностью раскроется смысл высказывания : «Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи».

Изобилие – это не вопрос внешних обстоятельств. Это то, что живет в нашем уме. А настройки ума невозможно поменять без практики.

Поэтому каждый день осознанно повторяйте себе: я выбираю Изобилие. Я позволяю себе все самое лучшее, я позволяю осуществиться моим мечтам и готова нести за это полную ответственность. Воспитывайте в себе привычки богатого человека. И делайте хоть небольшой, но осознанный шаг навстречу новой себе.опубликовано econet

Автор Тамара Архипова

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