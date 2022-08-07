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НАСТОЯЩАЯ ЖЕНЩИНА

Источник: facebook.com 07 августа 2022 7394
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Настоящая женщина отличается тем, что непременно раздобудет то, что ей нужно. Раздобудет - и все тут. Ничто не остановит ее; ни суровые законы, ни бедность, ни отсутствие необходимого. Она придумает, как раздобыть нужное.

НАСТОЯЩАЯ ЖЕНЩИНА

Это в Риме строжайше запрещалось красить волосы приличным дамам. Гетеры пусть красят. И падшие женщины. А достойная дама красить волосы не должна! Но как же быть, если мужчины предпочитают блондинок? Римские матроны накупили себе германских рабынь с золотистыми волосами, волосы остригли им и сделали роскошные парики себе. Нельзя красить волосы - а парики-то можно! Отвратительный поступок рабовладельческих времён, но предприимчивый. Надеюсь, к стриженым рабыням римлянки хорошо относились и помогали отращивать новые ценные волосы. 

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Или вот монобровь в Риме вошла в моду. Какой-то поэт и философ сказал, что сросшаяся на переносице густая монобровь - признак необычайного ума и благородства. Римлянки не растерялись и щеголяли густыми сросшимися бровями из козьей шкуры. Приклеивали на древесный клей - и выглядели умными и благородными. Как Брежнев. Если чего-то нет, это можно изготовить! 

И во время Второй Мировой войны женщины изготавливали шляпки из тряпок. Они на заводах работали; волосы попадали в станки. Приходилось заматывать голову тряпкой. Но женщины так остроумно научились тряпки наматывать, что получалась шляпка-тюрбан. Так она и вошла в моду во времена, когда шляпок просто не было. 

И чулок не было - весь нейлон шёл на изготовление парашютов и военного снаряжения. А так хотелось нейлоновые чулочки со стрелкой и пяточкой, тонкие, блестящие! И предприимчивые женщины стали просто рисовать на ногах стрелку и пяточки. А ноги красить под цвет чулок. И казалось, что чулки есть! Как в мирное время. Словно все хорошо и нормально...

Иголкой разделяли ресницы, накрашенные тушью из свечки и жженой пробки. И завивали их раскалённым ножом. А лак для волос делали из сахарной воды. А когда сахара и даже хлеба не было, именно женщины научились делать студень из столярного клея и оладьи из обоев. И собирать первую лебеду и крапиву для супа и второго - так они спасали близких. Это уже не парики и чулки; но это тоже - женская предприимчивость.

НАСТОЯЩАЯ ЖЕНЩИНА

Прекрасное качество женщины, с которой счастлив будет мужчина: и в хорошие времена, и в плохие, когда надо нарисовать себе чулки на ногах.

Мы это умеем. А если не умеем - научимся.

Женщины быстро учатся. И этим спасают близких иногда.опубликовано econet.ru.

Автор Анна Кирьянова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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анна кирьянова женщина психология жизнь

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