Жизнь очень проста - достаточно только быть с собой честнее. Это больно, но без этого нет пути вперед.

Инквизиция жива. Она по-прежнему испепеляет, преследует, она не знает пощады... Начался новый этап "охоты на ведьм" - под девизом "сильная - значит одинокая и несчастная". Самые лучшие и достойные из нас начинают уродовать себя, добровольно выдавливать из себя силу по капле, притворяться не теми, кто мы есть на самом деле... И тем опасней эта "охота на ведьм", что и жертва и палач - мы сами. И сами себе строгий судья.

Сила женщины - в принятии себя

Мы приговариваем себя раз за разом к лишению своей индивидуальности, учимся ненавидеть свои сильные стороны, роптать на них, во все горло с болью кричать, что они мешают нам жить...

Некоторые из этих качеств принято называть"мужскими". "Когда в женщине много мужских качеств, мужчине рядом с ней нет места". И в нас поселяется страх, могильный холод одиночества, пронзающий все наше естество...

И мы начинаем предавать сами себя - шаг за шагом, капля за каплей. Каждый день. Мы. Отказываемся. От . Своей. Силы.

Каждый раз, когда обманываем себя, именуя это "ложью во спасение".

Каждый раз, когда делаем так как "надо", а не так, как подсказывает сердце.

Каждый раз, когда вместо интуиции, чувства жизни позволяем диктовать какими нам быть каким-то нелепым общественным стандартам...

Так хорошо. Так правильно. Так нужно...

А нужно ли? Убейте свои сомнения, откройтесь всему, что есть в вас - мужского, женского, детского, подросткового.... Это ваш опыт и никто не сможет пережить его за вас....

Живите... и почувствуйте что внутри вас дремлет СИЛА... Искусство быть собой, свободно творить, искусство жить. Жизнь очень проста - достаточно только быть с собой честнее. Это больно, но без этого нет пути вперед.

Сила женщины - в Принятии. И в первую очередь - в принятии себя.

Не хотите видеть....

Карать себя... Корить родителей за ваше "неправильное воспитание", За вашу разрушенную жизнь? Надевать длинную юбку и опускать очи долу - когда внутри вас все трепещет и болит от еле сдерживаемого протеста... Каждый день понемножку умирать, утрачивая свою индивидуальность?

Или просто начать жить - прямо сегодня - не попирая себя, восстанавливая по капле свое самоуважение, силу , чувство жизни....

Потушите жертвенные костры - эти жертвы бессмысленны. Перестаньте искать ответы вовне - все уже есть внутри вас. Позвольте себе быть - настоящее - и выражать себя. Живите, дышите, чувствуйте внутреннее руководство...

Так просто и так сложно одновременно...опубликовано econet

Автор Тамара Архипова

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