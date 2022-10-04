Даже в тех ситуациях, когда отец или мать полностью неправы, ребенку не дана власть их судить.

Грех неуважения родных родителей называется хамством. В библейском богословии оно берет свое начало из повествования о Ное и его сыне Хаме. Ной выглядел очень плохо, он был пьян, лежал голый, его, наверное, вырвало — несложно представить, как это некрасиво выглядело. Ной был очевидно неправ. Хам позвал старших братьев и стал смеяться: мол, смотрите, пророка из себя строит, а что себе позволяет! Сим же и Иафет вошли к отцу спинами, не глядя на его грех, и накрыли его, чтобы не видеть его наготу и его срам. Они не позволили себе даже глядеть в сторону отцовского греха.

Хамство или почитание?

Эта история говорит о том, что дети — не судьи своим родителям. Даже в тех ситуациях, когда отец или мать полностью неправы, ребенку не дана власть их судить.

Поэтому если кто-то при вас начинает поносить своих родителей, даже если они пьяные, плохие, это, конечно, признак, что в душе этого человека, как в душе Хама, что-то разрушено. Хамство как непочитание родителей для нашего времени очень актуально. Хам — тот, кто ниспровергает отца, уничтожает его, смеется над ним и живет по-другому, своим порядком.

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Собственно, хамство — это поведение, которое ведет к искоренению рода и искоренению нации.

«Делом и словом почитай отца твоего и мать, чтобы пришло на тебя благословение от них, ибо благословение отца утверждает домы детей, а клятва матери разрушит до основания.» (Сир. 3. 5-9) .

Не всегда случается так, что дети прощают родителям обиды, полученные в детстве. Множество случаев мести в форме забвения родителей.

Есть и более страшные случаи - нанесение оскорбления чести и достоинству одному или обоим родителям, когда дети прилюдно поносят своих родителей. Созданное сыном бесчестие отца - позор для самого же сына.

Мы как дети не имеем права прощать или не прощать родителей просто потому, что не имеем права их судить.

Мы своим родителям — не судьи, поэтому говорить о прощении мы тоже не можем.

Потому что, прежде чем простить, сначала надо осудить и вынести приговор. По отношению к отцу и матери осуждение недопустимо. Дети всегда ниже родителей.

Они не могут ни со стороны, ни свысока посмотреть на их жизнь, не могут быть им судьями, они всегда смотрят на своих родителей снизу вверх, вне зависимости от своего роста и возраста.

Но это совершенно не значит, что мы не можем оценивать поступки родителей и анализировать их ошибки. Критический взгляд вполне возможен, это нормально. Без критичности мы впадем в идеализацию.

Но на основе этой критики мы не имеем права родителей судить или осуждать. И, кстати не имеем права их оправдывать, поскольку мы не судьи, не адвокаты, не обвинители. Мы их дети.

Если наши родители больны, если они впадают в маразм или превращаются в "маленьких детей", становимся ли мы тогда им родителями? Никогда! Это нарушение заповеди почитания. Иерархия сохраняется всегда, она не меняется со временем.

Но на самом деле, почитать родителей — это огромное счастье. Быть взрослым ребенком взрослых родителей — очень приятное ощущение. Пока наши мама и папа живы, у нас в жизни совсем другая мера ответственности, это они находятся на переднем краю, на передовой жизни. Когда наши родители уйдут, это место придется занять нам.

Тема, часто возникающая на консультациях у психолога: «Не могу простить своих родителей», не решается без глубинного понимания проблемы хамства и почитания.

Ничто так не тормозит нашу жизнь как незаживающие раны детства. Глубина этих ран может быть разной – от физического и сексуального насилия до чувства, что вы нелюбимы, брошены и что один из ваших родителей недооценивает вас.

Если мы оставим эти раны невылеченными, они будут влиять на наши убеждения о том, чего мы стоим, чего заслуживаем и насколько успешными будем в жизни.

Они влияют на все аспекты нашей жизни и на все наши взаимоотношения. Как правило, нашими первыми учителями в жизни являются родители, и именно отношения с ними влияют на всю нашу дальнейшую жизнь.

Обиды на родителей закрывают наше сердце и приводят к страданиям.опубликовано econet.ru.

Автор Виктория Танайлова

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