Родители имеют полное право НЕ соответствовать нашим ожиданиям.

Почему же все так противоречиво? И не с нашей ли подачи наши домашние становятся нам врагами?

Отношения между родителями и детьми, пожалуй, самая острая тема психологии. Большинство проблем, с которыми приходят люди к психологу, имеют у истоков нарушение отношений между матерью и ребенком, или отцом и ребенком, или отцом и матерью ребенка. Логично, природно и ожидаемо, что именно отношения между родителями и детьми должны быть самыми теплыми и ресурсными. Тысячи лет назад в Евангелие было особо отмечено «Враги человеку домашние его… ». Почему же все так противоречиво? И не с нашей ли подачи наши домашние становятся нам врагами?

Благодарить нельзя требовать: где поставить запятую для добрых детско-родительских отношений?

Очень редко когда мать, глядя на своего новорожденного ребенка, не испытывает к нему любви. Очень редко и ребенок не испытывает любви к своей матери. Хотя еще Анна Фрейд писала, что «..младенец не «любит» мать в собственном смысле этого слова, а лишь нуждается в ней».

Однако лично я верю, что это самая что ни есть любовь. Иначе как объяснить улыбку и радость при виде матери на лице сытого, одетого и ни в чем не испытывающего нужды младенца?

Как же путь, начинающийся с всепоглощающего радостного и теплого чувства, заканчивается ненавистью и проклятьями?

Ожидания…

Пожалуй, это самое разрушающее и коварное для отношений слово.

Что ждет ребенок (и в 5 и в 20 и в 40 лет) от матери, отца? В недостатке чего обвиняет?

Вот основной рейтинг претензий детей к родителям:

много обидной критики;

мало проявлений любви в виде слов, объятий, поцелуев;

много контроля;

больше любили брата (сестру);

аморальность (измены отца или матери);

предательство (уход из семьи без последующего поддержания отношений);

алкоголизм родителя;

недостаточное интеллектуальное, финансовое, общественное и др. развитие, положение родителей;

неоплата (учебы, свадьбы, квартиры);

вмешательство в дела взрослого ребенка;

манипуляции чувствами ребенка через болезни, страдания, финансовую и иную несостояниельность.

Наше общество функционально, и мы привыкли использовать все и всех согласно назначению, согласно функции.

Но в отношении родителей и детей этот принцип серьезно исказился и ожидания стали априори неоправданными.

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Что фактически мы получаем от родителей и, так уж повелось в обществе, считаем это их безусловной обязанностью и ожидаем это вопреки всему?

Рождение.

Выхаживание.

Воспитание.

Эмоциональный комфорт.

Материальную поддержку.

Обеспечение будущего.

Однако очень мало кто (а до определенного возраста никто) не задумывается над тем, а что из этого родителю подвластно настолько, что он безусловно и однозначно может это нам дать?

Рождение. Кстати слово-то какое «роди-тель» — не «содержа-тель», «поддержа-тель» «дари-тель», «любитель», «исполни-тель» и т.д. Безусловно, это та базовая функция, с которой и начинается феномен родителя.

Выхаживание первых лет жизни. Уже этот аспект для многих родителей тяжел. Сложите «потребительскую корзину новорожденного» — удивительно, как вообще еще дети появляются на свет. А недоедание из-за строгой диеты кормящей матери, а недосыпание, а физические нагрузки, а страх и переживания? Не каждый с этим может справиться психоэмоционально и физически, и подтверждение этому - огромное количество постродовых депрессий у матерей, да и у отцов тоже.

Эмоциональное выгорание, хроническая усталость, невроз, соматоформные расстройства – обычное состояние родителя маленького ребенка.

Воспитание. Родитель своим примером и рассказами дает ребенку некий путеводитель по миру. Но карта, которую он нарисует ребенку, может быть равной только его личному опыту и тем точкам, где он был благодаря своим родителям и сложившейся жизни.

Мы сетуем, что родитель не такой умный, не такой успешный, не такой всезнающий, не такой всемогущий, как хотелось бы.

Но согласитесь, это несправедливо. Знай папа, как стать самым уважаемым мужчиной, или самым храбрым, или всезнающим – обязательно стал бы сам и научил ребенка.

Но папа не знает или не может. Так сложилась жизнь.

Мама не смогла привить тонкий вкус, умение держать себя в обществе, или быть хорошей хозяйкой. Она невежественна и некрасива, а еще считает, что только огород спасет всю семью. «Вот поэтому я и не могу выйти замуж!». А мама, как личность, избрала именно такие ценности. Просто они не совпадают с ценностями детей.

Эмоциональный комфорт. Мы очень нуждаемся в любви, теплоте, понимании и поддержке. Но чтобы дать – надо иметь, или хотя бы знать об этом.

Увы, большинство наших мам и пап, бабушек и дедушек воспитывались в очень специфическом обществе, где труд на благо коммунизма был главной ценностью. Любовь к родине и партии — единственной одобряемой любовью.

А тепло, ласка и балование ребенка приравнивались к слабости, и были недостойны звания строителя коммунизма. Где женщина — ровня мужчине, а ребенок – помеха достижениям. Атмосфера предательства и фальши требовала скрытности и жестокосердия. Страх был тотальным. Потом стала тотальной фальшь.

Эпигенетика сегодня однозначна: условия выживания меняет человека на генном уровне, усиливая в потомках те черты, которые позволили выжить предыдущим поколениям.

Наши родители НЕ УМЕЮТ любить открыто и тепло. Они любят скрыто и функционально: одет, сыт, научен, огражден от неприятностей.

Но заблуждением будет думать, что им при этом хорошо. Посмотрите как много среди мам, бабушек, прабабушек недовольных угрюмых лиц. Иностранцы даже определение придумали «сомики». Им далеко не хорошо, и причина агрессивности и злости именно в непонимании того, почему так НЕХОРОШО.

Десятилетиями в стране не было возможности подумать о душе, да чего уж там, даже к психологу попасть было нереально – их просто не было. А если и были, никогда и никто ничего честно бы не сказал. Поскольку в советском обществе все всплошную «счастливы»!

Только задумайтесь: поколения 20-х, 30-х, 40-х, 50-х, 60-х, 70-х, 80-х – это поколения, выросшие в тотальных и всеразрушающих, но абсолютно неосознаваемых внутренних конфликтах! Психологи и психотерапевты поймут, о каком пласте «работы» тут могла бы идти речь, прежде чем угрюмые лица наших предыдущих поколений превратились бы в добрые…

Материальная поддержка. Основная доля семей не живет в благоденствии, а выживает. И не потому, что родители лентяи или глупцы.

Общество строителя коммунизма давало шансы не во всем и не каждому, и убивало инициативу всеобщим равенством. Стремиться было не к чему. В том мире самореализоваться без стыда перед потомками удавалось единицам.

Эпигенетически несколько поколений не приспособлены к достижениям, полны комплексов и внутренних конфликтов.

Но любой родитель дал бы ребенку лучшее — если мог бы этим лучшим обладать.

Обеспечение будущего. Очень часто можно слышать «они даже образования мне не дали», «даже на квартиру мне не накопили»!

Но образование и жилье – это атрибут ВЗРОСЛОГО человека. Как один взрослый может требовать у другого взрослого на основании того, что последний ему когда-то уже сделал подарок — жизнь?

И, несмотря на все вышеперечисленное, дети почему-то уверены, что родители – волшебники, которые могут все, а значит должны. Но если в 5 лет такая вера умиляет, то в 20-30-40-50 … настораживает.

Не может родитель дать больше, чем имеет возможность дать!

Представьте, насколько иными были бы отношения с родителями, если бы как общество, так и мы, дети, от них ничего не ожидали, более их функционального назначения «родить и выходить».

А все остальное – они НЕ должны. Звучит ужасно для нас, но представьте, что в обществе, традициях, каждой семье абсолютно принято, что родители имеют полное право НЕ быть ласковыми, НЕ быть щедрыми, НЕ поддерживать нас, НЕ хвалить нас, НЕ быть справедливыми. Они имеют право на критику, сарказм, злобу и токсичность как и все остальные люди вокруг.

Родители имеют полное право НЕ соответствовать нашим ожиданиям.

Но что тогда отличает их от остальных окружающих? То, что они дали самый драгоценный дар, равного которому вам уже никто и никогда не даст – возможность увидеть этот мир.

Не включайте сейчас чувство справедливости и попытку доказать, что родители ДОЛЖНЫ, поскольку решили родить вас.

Просто поймайте это ощущение — отключите сейчас все ожидания, отключите все претензии, обиды и немного «повесите» в этом, как в невесомости.

Приравняйте родителей к окружающим людям: у каждого в жизни есть а-ля «доктор хаус» — злобный и ужасный, но свое дело выполняет отменно, потому и ходим к нему.

У каждого есть любимая портниха (маникюрша, парикмахер, тренер и т.д.) – свое дело знают великолепно, но в остальном дают такие неподходящие вам советы, но вы спокойно переключаетесь на их волну и считаете это милым.

А налоговый инспектор (равно и любой другой госслужащий) с криком выставляющий вас за дверь, поскольку бумажка не того формата, чернила не того цвета, и опоздали вы на целых 7 минут? Неужели Вы выйдете, громко хлопнув дверью, соберете свои документы и с криком «да пошли вы, ноги моей больше здесь не будет» покинете помещение и будете годами держать паузу?

Все эти люди для Вас важны своими функциями, которые они выполняют, и в которых вы нуждаетесь на протяжении жизни, потому вы терпеливы и вежливы с ними.

Но родители свою функцию выполнили, и вы уже не нуждаетесь в их главном для вас предназначении – рождении. Может отсюда такое нетерпение и недовольство, такая легкость в приговоре виновности?

Так уж сложилось, что большинство направлений психотерапии ищет корни всех бед в детстве, в отношениях с родителями. Но всегда ли это оправдано?

Вас плохо воспитали и вы не знаете что добро, а что зло? Ну и ладно, у вас есть целая жизнь и вы можете познать это сами — книги, интернет, интересные люди в помощь!

Мама не называла Вас лапочкой? Ну и ладно, у вас есть целая жизнь, и вы можете попросить называть вас лапочкой всех подруг, друзей!

Папа не оплатил вам учебу в престижном вузе? Ну и ладно, у вас впереди целая жизнь, можно закончить хоть три: работа, заочное образование в помощь!

Папа навешивал вам каждый раз, когда был зол? Ну и ладно, это всего лишь 17 лет продолжалось, а впереди у вас целая жизнь без подзатыльников! И ваши дети и внуки уж точно их получать не будут от вас.

Каждый из нас имеет огромный список претензий к матери и отцу, и этот список база, на которой зиждилась наша уверенность в причинно-следственных связях.

Нет парня – это мама виновата: в детстве назвала пампушкой.

Нелюбимая работа – это папа виноват: заставил пойти по своим стопам.

Страх перед публикой – мама критиковала чтение стишков с табуретки.

Деретесь без причины — папа виноват: он всегда подзатыльник отвешивал, и т.д. и т.п.

Список ожиданий неминуемо превращается в список претензий и обвинений. Именно он дает нам уверенность в понимании происходящего с нами многие годы, и отказаться от него, признав за родителями лишь функцию рождения и выхаживания, – для многих окажется невозможным.

Лично мне понадобились годы, чтобы осознать – жизнь намного длиннее, чем детство, и сама по себе настолько фантастична, что цепляться за плохие воспоминания нет никакой нужды. Пусть эти плохие воспоминания будут платой за мое пребывание здесь. И как по мне – эта плата мизерна!

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А теперь самое время поблагодарить родителей. За то, что вырвали из небытия и темноты и дали шанс увидеть жизнь.

Неужели здесь, в этом мире нет ничего достойного восхищения и удивления, радости и удовольствия?

Запах пушистых волос ребенка; срывающийся подростковый басок сына? А прогулка по весеннему лесу с щебетом птиц и ласковым солнышком в макушку? А выпить чашечку кофе, полистав еще пахнущие типографией, недавно купленные книги? А это невероятное чувство, когда кому-то помог? Мокрый нос собаки, тыкающийся по утрам в твою щеку, запах роз, оливье на новый год, посиделки с друзьями, горячий песок у прохладного моря…

Да не перечислить того, что прекрасно и никак от родителей НЕ ЗАВИСИТ. С одним маленьким исключением: если бы не они, этого бы точно не было никогда…

У каждого человека есть такой список счастья, просто его надо вернуть из забвения и оценить. А ведь могло ничего и не быть - пустота, темнота, небытие.

Да спасибо же вам за это, мама и папа! Даже если вы злобные, токсичные, недалекие, неуспешные, и вообще не такие как нам хотелось бы!

И в этом плане интересно звучание пятой заповеди христианства: «Почитай (чти) отца своего и мать ..»

Само слово «почитание» отличается от уважения, любви, послушания. Слово вообще возникло применительно к святым и иконам, их изображающим.

Почитать – иметь трепетное отношение, безусловно и безоговорочно, доверившись некой вселенской оправданности этого без всяких оценок и взвешиваний.

«..и будешь долголетен на земле, и будет тебе благо»…

Долголетен, поскольку именно злоба, обида, фрустрация порождают болезни как с точки зрения психосоматики, так и с точки зрения духовности.

Злоба, обиды и претензии, как оковы, приковывают к одному месту и не дают взлететь, расправить крылья…

А человек спокойный и прощающий имеет хорошее настроение, что само по себе уже благо, а нерастраченная на злость и обиду огромная масса сил и энергии обязательно порождает и блага материальные.

Безусловно, родители-психопаты, насильники не вписываются в смысл данной статьи. Это отдельная категория отношений. Но возможно и для нее с некоторой долей аккуратности применить данный подход функционального принятия, как обезболивание, как альтернатива вопросу «за что?».опубликовано econet

Автор Оксана Фортунатова

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