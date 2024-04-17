Как не зацикливаться на прошлом

Продолжать ругать себя за ошибки, «неправильные выборы» и поступки – верный способ жить в прошлом всю жизнь. Просто примите, что в прошлом вы поступили так, как могли, исходя из своих «тогдашних» знаний, возможностей, уровня осознанности. Без вас «того, прежнего» не было бы вас нынешнего.
Прошлое забыто, будущее закрыто, настоящее даровано
(с) м/ф «Кунг-фу Панда»
Чтобы полноценно жить настоящим, прошлое нужно оставить позади. Вы, наверняка, и сами понимаете, что важно перестать зацикливаться на неудачах и старых проблемах, сожалеть о своих ошибках, злиться на былых обидчиков… В общем, убрать все, что тянет вас назад – и с радостью двигаться вперед…
Сегодня речь пойдет о том, как перестать жить прошлым.
Само по себе «излечение» не произойдет – вы должны сделать выбор: «Я перестаю жить прошлым» и начать действовать. Хорошо, что сейчас не нужно «резать хвост по частям», ковыряя и годами прорабатывая каждую травму. В условиях современной энергии исцеление происходит комплексно.
Продолжать ругать себя за ошибки, «неправильные выборы» и поступки – верный способ жить в прошлом всю жизнь. Просто примите, что в прошлом вы поступили так, как могли, исходя из своих «тогдашних» знаний, возможностей, уровня осознанности.
Без вас «того, прежнего» не было бы вас нынешнего. И в тяжелые моменты в прошлом вам было очень страшно или грустно, вы могли испытывать смятение и неуверенность, не ощущать ничьей поддержки.
Проявите к себе в прошлом любовь и сочувствие. Просто вспомните себя в один из тяжелых моментов и направьте туда свет вашей любви, заботливое внимание. Скажите себе те слова, в которых так нуждались в тот момент.
Именно старые незажившие раны бередят душу и заставляют нас жить прошлым. Некоторые так свежи, как будто это случилось вчера.
Себя нужно врачевать. Это – базовое действие на пути к легкой и свободной жизни.
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Какой бы сложной не была ситуация, пройдя ее, Вы становились лучше, мудрее, сильнее. Если прямо сейчас вас беспокоят какие-то конкретные травмирующие ситуации из прошлого – сделайте технику «Жемчужины мудрости».
Подумайте и запишите несколько пунктов – чему вас научила эта ситуация, этот поступок, этот человек, как изменилась ваша жизнь, что вы благодаря тому случаю осознали и постигли.
То, что вы напишите – и есть жемчужины мудрости. Оставьте их себе, в настоящем. А остальной груз той ситуации с благодарностью отпустите. Самое главное из нее вы взяли.
Вечно храня злость на обидчиков, вы никогда не перестанете жить прошлым. На самом деле, тех людей, которые причинили вам боль «когда-то», уже нет. Изменились вы, изменились они. Во факту, это уже другие люди.
Те, на кого вы злитесь или обижаетесь за прошлое – это уже не они, это их психологические двойники в вашем сознании и памяти. А со своими памятью и сознанием всегда можно договориться.
Сценарий – это поведение «по накатанной», езда по старым рельсам. Он прописался в подсознании и раз за разом заставляет вас наступать на одни и те же грабли.
Важно такие сценарии найти и переписать. Для этого существуют специальные упражнения. Например, на одном мастер-классе участницам было предложено выполнить яркое творческое действие, «заменяющее картинку». Одна из участниц провела ритуал: растопила лед из холодильника, как лед отношений.
Вы можете придумать что-то свое.
Просто перенесите свое внимание на настоящее, прямо на этот момент. Как вы одеты? Чего вы хотите прямо сейчас? Комфортно ли вашему телу? В чем сейчас ваша радость? Что вам ценно в вашей нынешней жизни?
Вы увидите, как много энергии, радости и возможностей в вашем настоящем!опубликовано econet
Автор Ульяна Радная
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P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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