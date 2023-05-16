Как появляются женщины с ЖЕЛЕЗНЫМ характером

Если Бог хочет сделать женщине комплимент, он дарит ей дочь! А когда хочет её защитить, то дарит ей сына!

На прием пришли мама и сын 17 лет, с запросом на налаживание отношений. На протяжении года вспыхивали ссоры, старые правила не работали, а новые установить они не могли. Каждый считал свою точку зрения верной и возможности договориться не могли найти. Эмоционального контакта между ними не было, отношения сводились к функциям, которые каждый должен был выполнять по отношению друг к другу.

Женщины с "железным" характером

В ходе работы я отметила, что не первый раз у себя в кабинете вижу женщин властных, целеустремленных, настойчивых, не терпящих возражений, прямолинейных, ты либо с ней, либо против нее. Лишенных гибкости и внутренней целостности, женщин с «железным» характером.

И если представить 15 век и воина, то от его меча слетит много голов, образ такой женщины составит конкуренцию мужчинам. Что в принципе и происходит в семьях таких женщин, поле брани. Молодой юноша, который чувствует в себе силы уйти из-под материнского крыла. Женщина, которая не хочет, чтобы это происходило.

Для меня ясно и горько, что внутри "железной" женщины, находится девочка. Она ранимая, нежная, чуткая, возможно наивная, уязвимая, пластичная, искрящаяся и открытая. Но, к сожалению, жизнь показал этим женщинам, что уязвимость и открытость миру, влекут за собой боль и разочарование.

Процесс начинается с детства, когда со своей болью и грустью девочка обращается к близким и не получает поддержи и сочувствия. День за днем, год за годом, такой красочный и яркий мир блекнет, а стены в душе все выше и толще.

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Перед нами уже твердая и жесткая девушка, которая ни за что не допустит, чтобы ей причиняли боль. Но есть моменты когда она расслабляется, и пытается выбраться из стен, которые сама возвела. То по иронии судьбы находит тех людей которые ей напомнят, о том что расслабляться нельзя и стены в душе становятся еще толще.

Девушка становится женщиной, а затем мамой, она обрушивает всю любовь и нежность, желание защитить на своего ребенка, сына. Она делает все, чтобы он не узнал, что такое боль. Но особенность детей расти и отказываться от готовых способов решения проблем, а постигать все опытным путем.

Опять она сталкивается с отвержением, неприятием, одиночеством, только теперь, от того кому сама дала жизнь. Когда ей больно она защищается, нанося удары тому, за кого готова была отдать все, доверие которое было между ними, разрушено.

Смогут ли они вернуть то, что было утрачено, никто не знает и в этой неопределенности им приходится проживать. Два родных человека, но так далеки друг от друга.

Работа с такими женщинами очень медленная и осторожная. Так как модель отношений уже построена, с опорой только на себя и по их выстроенному плану.

Им сложно брать поддержку, выносить присутствие другого человека, когда они уязвимы и им больно. Ведь от этой боли они и уходили, в свой мир порядка и бесчувствия. С другой стороны, та воля которая присуща им в жизни, позволяет им оставаться в терапии и постепенно раскрашивать свой мир в яркие краски.опубликовано econet

Автор Анастасия Череда

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