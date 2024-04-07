10 практических ответов на 10 мощных вопросов

Не пытайтесь зарабатывать деньги. Есть хорошо известный парадокс: тот, кто чересчур старается, потерпит неудачу. Когда вы изо всех сил пытаетесь заработать деньги, вы становитесь неэтичными и сосредотачиваетесь на неправильных вещах. Когда вы фокусируетесь на подлинной ценности, вы будете непременно вознаграждены за свою помощь.

На днях я получил электронное письмо от читательницы, которая хотела, чтобы я ответил на десять её вопросов. Никакого пояснительного вступления. Никакой дополнительной информации. Просто список вопросов и в конце фраза «Спасибо, что уделили внимание моему письму». Естественно, моей первоначальной реакцией было: «Что?!»

10 важных жизненных вопросов с ответами

Но когда я прочитал вопросы более внимательно, я подумал: «Я могу превратить ответы в статью». Я был поистине впечатлён качеством вопросов, которые задала мне моя читательница, Мэри.

Итак, я решил ответить на присланные вопросы, чтобы поблагодарить её за вдохновение.

1. Какое качество должно быть у каждого?

Настойчивость, упорство, решительность, выдержка – называйте это, как хотите.

На протяжении веков люди замечали, что есть одно качество, которое отличает тех, кто всегда добивается желаемого, от тех, у кого ничего не получается.

Я даже не говорю о том, чтобы стать успешным. Например, стоики стремились к спокойствию, а не финансовому успеху или признанию.

Однако жить спокойной жизнью нелегко. И чтобы достичь состояния спокойствия, нужно проделать много тяжёлой работы. Видите ли, упорство является тем, что делает это возможным.

Когда вы сдаётесь без веской причины, вы никогда не узнаете, чем могла бы закончиться ваша жизнь.

2. Какую книгу Вы советуете прочитать каждому?

«Преступление и наказание» Фёдора Достоевского.

Я раньше рекомендовал «Человек в поиске смысла» Виктора Франкла, «История моей жизни» Хелен Келлер или «О скоротечности жизни» Сенеки, но этим книгам уделено уже достаточно внимания.

Причина, по которой я упоминаю «Преступление и наказание», заключается в том, что это книги о мышлении. Конечно, это роман, и он об убийстве. Но книга настолько глубока, что её нельзя обойти вниманием.

Произведение нужно читать последовательно. Желательно, чтобы вы уделяли ему не менее двух часов в день и параллельно не читали ничего, кроме него. Книга навсегда останется в вашей памяти.

3. Какой Вы бы дали мощный совет, касающийся полноценной жизни?

Чётко определите, чего вы хотите. Люди, которые всегда сомневаются, не могут решиться сделать первый шаг, поэтому они всегда остаются позади.

Решите, чего вы хотите. И будьте тверды в своём намерении. Не отклоняйтесь от намеченного пути. Вопреки всему. Если другие не могут принять ваш путь, значит, это не те люди, которые должны быть в вашей жизни.

4. Какой важный финансовый совет Вы можете дать?

Не пытайтесь зарабатывать деньги. Есть хорошо известный парадокс: тот, кто чересчур старается, потерпит неудачу.

Когда вы изо всех сил пытаетесь заработать деньги, вы становитесь неэтичными и сосредотачиваетесь на неправильных вещах. Когда вы фокусируетесь на подлинной ценности, вы будете непременно вознаграждены за свою помощь.

Но помните, что вам нужны деньги, чтобы питаться и развиваться. Не ведите себя как благотворительная организация.

5. Каким навыком должен обладать каждый?

Писательство. Не потому, что нам приходится писать много текстов, писем и сообщений. Нет. Писать – значит думать.

Осваивая писательский навык, вы начинаете лучше мыслить. Как стать хорошим писателем? Много писать.

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6. Есть ли то, чем Вы начали заниматься слишком поздно и теперь жалеете об этом?

Инвестиции. Я не говорю об акциях или недвижимости. Я говорю о развитии мышления инвестора.

Я никогда не думал, что всё, что вы делаете в жизни – это инвестиции. Физические нагрузки, чтение, занятия, время, проведённое с людьми, которые важны для вас – это всё инвестиции, поскольку от них есть отдача.

Покупка дорогого автомобиля, походы в ресторан несколько раз в неделю, бесполезные покупки в онлайн-магазинах – это вещи, от которых практически нет никакой отдачи.

7. Самая суровая истина, которую Вы осознали в своей жизни?

Делать что-то всегда труднее, чем читать об этом. Иногда вы читаете о том, что звучит хорошо: запуск бизнеса, переезд в другую страну, удалённая работа и так далее.

Я часто читал и слышал о том, как прекрасно жить в Лондоне. И я переехал туда. Вскоре я обнаружил, что многие жители города едва ли могли заплатить за аренду, они начинали отношения только потому, что хотели сократить расходы на жизнь, и продолжали делать бесполезное дерьмо, лишь бы не чувствовать себя подавленными.

Конечно, такая ситуация наблюдается не во всех больших городах. Но так живут многие люди моего возраста. И они отказываются это признавать.

8. О чём никогда нельзя забывать?

Вы не одиноки. Временами жизнь бывает сложной. И многие из нас привыкли решать проблемы самостоятельно.

Не делайте так. Никто в истории человечества не стал счастливым или успешным без чьей-либо помощи. Осознайте, что вы не одиноки.

Ищите людей, которые разделяют ваши ценности. Заводите с ними дружбу. Они помогут вам, когда придёт время. И наоборот.

9. На что не нужно скупиться?

Это очевидно, но мой ответ: книги. Несколько лет назад я вёл себя как скряга, когда дело касалось книг.

Я помню, как увидел в магазине книгу Нассима Талеба «Антихрупкость». Она стоила 10 долларов. Я решил, что не могу потратить столько денег на книгу, после чего отправился в Starbucks и купил себе модный напиток за 5 долларов.

Как бы там ни было, недавно я всё же приобрёл «Антихрупкость». Она оказала огромное влияние на моё мышление.

Я был идиотом, не покупая и не читая книги раньше. Сделайте себе одолжение: если вы видите книгу, которая может помочь вам – купите её.

10. Каково Ваше определение жизни в 50 словах?

Никто не знает, как правильно жить. Это жизнь в шести словах. И это то, во что я действительно верю. Это то, что позволяет мне оставаться в здравом уме.

В прошлом мне казалось, что у других больше информации, чем у меня. Но оказывается, ни у кого нет однозначных ответов на важные вопросы в жизни. Для чего мы здесь? В чём смысл жизни? Чем вы должны заниматься?

Никто не знает. Мы можем только догадываться! И это именно то, что делают большинство людей. И я в том числе. Однако мы должны знать, что другие ничем не отличаются от нас.

Это значит, что все мы одинаковые. Мы пытаемся во всём разобраться. Именно об этом и была эта статья. опубликовано econet

по статье Darius Foroux

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