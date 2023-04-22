Привереды: Почему дети разборчивы в еде

Родители обязаны обратить внимание на наличие переборчивости в еде, поскольку с возрастом у ребенка могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.

Процесс кормления некоторых детей сопровождается массой трудностей, чтобы уговорить чадо поесть, в ход идут уговоры и любимые игрушки, а заканчивается все обычно слезами и криками.Разборчивость в питании беспокоит не только родителей, но также бабушек, дедушек и других родственников. При осмотре у педиатра проблем зачастую не возникает – рост и вес ребенка соответствует установленным по возрасту нормам, у него нет анемии и прочих заболеваний, то есть по сути все хорошо и волноваться не стоит. Но соглашаться с ситуацией нужно не всегда, поскольку отказ от употребления полезных продуктов свидетельствует о наличии глубоких проблем со здоровьем.

Почему дети разборчивы в питании?



Дети проявляют разборчивость в питании по-разному. В некоторых случаях рацион содержит небольшое количество продуктов, а нелюбимую пищу малыши отказываются есть невзирая ни на какие уговоры и поощрения.

А иногда детям сложно пережевывать и проглатывать еду, поэтому они подолгу держат ее во рту.

Некоторые малыши видят, как разные продукты соприкасаются друг с другом в тарелке и после этого отказываются есть.

Нередко случается, что малыши отказываются от употребления блюд, содержащих несколько компонентов, к примеру, салатов или овощных запеканок.

Аналогичная ситуация может возникнуть и с напитками – некоторые дети пьют исключительно из бутылочки, а не из кружки.

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Необходимо понимать, что требовательные к еде дети имеют определенные телесные и ментальные особенности.

Для родителей наиболее очевидны любые «странности» чада, к примеру, многие мамы и папы замечают, что «переборчивые» дети раздражительны, плаксивы, быстро устают, плохо спят и часто меняют настроение. То есть буквально за минуту любимое чадо может превратиться из милого ребенка в настоящего тирана.

В детских садах и школах успеваемость таких «перебор» зачастую ниже их реального умственного потенциала, что особенно заметно в случае с однояйцевыми близнецами.

Даже с раннего возраста дети-переборы страдают коликами, часто срыгивают и выплевывают пищу. Такие симптомы не должны оставаться без внимания и не стоит списывать все на возрастные особенности.

Учесть нужно и иммунную систему, поскольку требовательные к еде дети часто болеют простудами, кишечными инфекциями, отитами, пневмониями и прочими недугами. Опытный врач обязательно обратит внимание на наличие у ребенка бледной кожи и темных кругов под глазами, которые могут быть признаком скрытой пищевой аллергии.

Каждый малыш индивидуален, поэтому у каждого могут проявляться разные симптомы, и родителям следует консультироваться с иммунологами, физиотерапевтами, невропатологами, психологами и логопедами. Зачастую посещение врачей заканчивается постановкой диагноза по психическим расстройствам и назначением соответствующих лекарственных средств, к примеру, риталина, при этом мало кто из врачей обращает внимание на наличие переборчивости в еде.

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Оценить состояние детского организма можно путем наблюдения за поведением ребенка и качеством сна.

При наличии проблем в организме ребенок плохо ведет себя в дневное время и беспокойно спит ночью. В самом раннем возрасте дети не способны объяснить, что именно их тревожит, но если замечены некоторые «странности» в их поведении и питании, на это имеются серьезные основания.

Главной причиной возникновения проблем с питанием служит нарушение в системе пищеварения.

Если присутствует нарушение процесса пищеварения, то вместо усвоения жизненно важных питательных веществ организм всасывает токсины и частицы не переваренной пищи. Токсины оказывают негативное воздействие на работу головного мозга, поэтому дети-переборы некорректно воспринимают запахи, вкусы, а также консистенцию продуктов, то есть не так, как дети, у которых отсутствуют проблемы со здоровьем. Для переборчивых малышей запах и вкус некоторых продуктов кажется отвратительным.

Согласно исследованиям такие пациенты не просто любят, а настоятельно требуют сладкую пищу и содержащие крахмал продукты. Лучшим питанием для них является так называемая «белая» пища – молоко, сыр, макароны, мороженное, выпечка и прочие продукты.

Предрасположенность к сладкому свидетельствует о нарушении кишечной микрофлоры, то есть преобладании флоры грибковой, поскольку именно она подает в головной мозг сигналы о необходимости употребления сладких продуктов.

Косвенные симптомы, свидетельствующие о наличии проблем с кишечником, наблюдаются и в ротовой полости – неприятный запах, налет на языке, язвы во рту и молочница. При постоянном употреблении сладких и высококалорийных продуктов, которые практически не содержат клетчатки, провоцирует скачки сахара в крови, а такие перепады напрямую связаны с изменчивостью настроения.

Если детский организм недополучает витаминов и полезных микроэлементов, то нарушается нормальная работа головного мозга, к примеру, при недостатке цинка наблюдается нарушение обоняния и вкусовых рецепторов.

Родители обязаны обратить внимание на наличие переборчивости в еде, поскольку с возрастом у ребенка могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. опубликовано econet

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