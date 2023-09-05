Мойше Фельденкрайз: Как формируется Образ Себя

То, как человек держит плечи, голову, живот, его голос и интонация, способ представляться и многое другое основываются на образе себя. Но этот образ себя может быть урезан или раздут в соответствии с той маской, которую человек хочет представить своим близким.

Все мы говорим, двигаемся, думаем и чувствуем по-разному, каждый в соответствии с тем образом себя, который он построил за годы своей жизни. Чтобы изменить образ действия, нужно изменить образ себя, который мы в себе несем. Это подразумевает изменение динамики реакций, а не просто замену одного действия другим. Такое изменение включает изменение не только образа себя, но также природы мотивации и мобилизации всех частей тела, участвующих в действии. Эти изменения немедленно отражаются на самых простых действиях — например на письме и в речи.

Четыре компонента действия

Образ себя состоит из четырех компонентов, участвующих в каждом действии. Это движение, ощущение, чувство и мышление.

Доля каждого компонента в том или ином действии различна, поскольку и люди, выполняющие действие, отличаются друг от друга, но в какой-то степени каждый компонент присутствует в любом действии.

Например, для того чтобы думать, человек должен бодрствовать и знать, что он бодрствует, а не спит; он должен ощущать свое физическое положение относительно поля тяготения. Таким образом, он должен двигаться, ощущать и мыслить.

Чтобы ощущать — видеть, слышать или воспринимать тактильные сигналы, — человек должен заинтересоваться, испугаться или заметить нечто, что его касается. То есть он должен двигаться, чувствовать и думать.

Чтобы двигаться, человек должен использовать, по крайней мере, одно из своих чувств сознательно или бессознательно, что включает в себя чувства и мышление.

Если хотя бы один из этих элементов действия редуцируется до нулевого значения, само существование человека оказывается под угрозой.

Трудно поддерживать жизнь даже короткое время безо всякого движения. Нет жизни, если существо лишено каких бы то ни было ощущений. Без чувств нет импульса жить; лишь чувство удушья заставляет дышать. Даже таракан долго не проживет без минимальной рефлексивной мысли.

Изменения фиксируются и превращаются в привычки

В действительности образ себя не остается постоянным. Он изменяется от действия к действию, и эти изменения постепенно становятся привычками, то есть действия постепенно обретают фиксированный, неизменный характер.

В начале жизни, когда образ только устанавливается, изменения часты и значительны. Новые формы действия, которые еще вчера были недоступны ребенку, быстро осваиваются. Например, ребенок начинает видеть через несколько недель после рождения; в определенный момент он учится стоять, ходить, разговаривать. Его опыт, вместе с наследственностью, медленно формирует индивидуальные способы стояния, ходьбы, речи, ощущений, слушания и выполнения всех остальных действий, из которых состоит человеческая жизнь.

И хотя со стороны жизнь одного человека может быть очень похожей на жизнь другого, при близком рассмотрении они оказываются совершенно различными. Нам, следовательно, нужно употреблять слова и понятия таким образом, чтобы они были более или менее одинаково применимы к каждому человеку.

Как формируется образ себя

Рассмотрим более детально двигательный аспект образа себя. Инстинкт, чувства и мышление связаны с движением, так что они тоже участвуют в создании двигательного аспекта образа себя.

Раздражение определенных клеток двигательной зоны коры головного мозга задействует определенную мышцу. Сегодня известно, что соответствие между определенными клетками коры и определенными мышцами не является абсолютным и исключительным.

Тем не менее можно полагать, что существует достаточное количество экспериментальных данных, подтверждающих, что определенные клетки коры активируют определенные мышцы, по крайней мере при основных элементарных движениях.

Индивидуальное и социальное действие

Новорожденный ребенок не может делать практически ничего из того, что он будет делать как взрослый член человеческого общества; но он может делать практически все, что делает и взрослый человек-индивид: он может дышать, есть, переваривать пищу, выделять ненужное; его тело может совершать все биологические и физиологические процессы, кроме полового акта.

Впрочем, сейчас полагают, что взрослая сексуальность также развивается из ранней детской аутосексуальности, что позволяет объяснить многие неадекватности в этой сфере тем, что индивидуальная сексуальность недостаточно развилась в социальную.

Контакт с внешним миром

Контакт новорожденного с внешним миром устанавливается, в основном, посредством губ и рта; так он узнает свою мать. Он начинает помогать руками губам и рту и познает на ощупь то, что уже знает губами и ртом.

Потом он постепенно обнаруживает различные части своего тела и то, как они соотносятся друг с другом, и таким образом формируются первые представления о расстояниях и пространстве. Время открывает ему себя в координации процессов дыхания и глотания, которые связаны с движениями губ, рта, челюстей, ноздрей и прилегающей к ним области.

Образ себя в двигательной области коры головного мозга

Если мы рассмотрим область коры головного мозга месячного ребенка, активирующую мышцы, послушные его развивающейся воле, мы увидим, что эта область напоминает форму его тела, но так представлена только область сознательных действий, а не анатомическая конфигурация его тела. Большую часть этой области занимают губы и рот.

Антигравитационные мускулы, поддерживающие тело в вертикальном положении, еще не поддаются сознательному управлению. Мышцы рук лишь время от времени совершают сознательные движения в ответ на импульсы.

Перед нами функциональная картина, в которой человеческое тело представлено четырьмя тонкими линиями-конечностями и линией-туловищем; большую же часть этой картины занимают губы и рот.

Каждая новая функция изменяет картину

Если мы посмотрим, как выглядит та же картина у ребенка, который уже научился ходить, и у ребенка, который уже научился писать, мы получим совершенно иные функциональные образы.

Губы и рот все еще будут занимать значительное место, поскольку добавилась функция речи, использующая язык, рот и губы.

Появляется новая значительная область, связанная с большими пальцами, причем область, связанная с правым большим пальцем, значительно превосходит связанную с левым.

Большой палец принимает участие практически в каждом движении руки, в осообенности при письме, так что область, соответствующая большому пальцу, превосходит те, которые соответствуют другим пальцам.

Мышечный образ в моторной частя коры головного мозга у каждого индивида уникален

Продолжая рисовать подобные картины, мы заметим, что они не только меняются со временем, но и сильно различаются у разных индивидов.

Если, например, человек не учился писать, области, связанные с большим пальцем, менее развиты.

Области, связанные с другими пальцами, окажутся более развитыми у человека, который учился игре на музыкальных инструментах.

У людей, изучавших несколько языков или учившихся пению, более развиты области, связанные с дыханием, языком, ртом и так далее.

Мышечный образ основан на наблюдении

В результате многочисленных экспериментов физиологи обнаружили, что, по крайней мере в основах движения, затрагиваемые клетки коры связываются в форму, напоминающую тело; они назвали это «гомункулусом».

Это важная основа «образа себя», по крайней мере в отношении основных движений. У нас нет подобных экспериментальных свидетельств относительно ощущений, чувств и мышления.

Образ себя меньше, чем ваши потенциальные способности

Образ себя, формирующийся у человека, существенно меньше, чем его возможности, поскольку он состоит лишь из тех групп клеток, которые мы действительно используем.

Более того, различные паттерны и комбинации клеток важнее, чем их количество. Человек, изучивший несколько языков, по-видимому использует большее количество клеток и больше их сочетаний.

Большинство детей национальных меньшинств мира знают, по крайней мере, два языка; их образ себя чуть ближе к потенциально возможному, чем у людей, знающих лишь один родной язык.

То же относится н к другим областям деятельности. В целом образ себя куда более ограничен, чем возможности человека.

Есть люди, знающие от тридцати до семидесяти языков. Это указывает, что обычно образ себя занимает лишь около 5% потенциально возможного.

Систематическое наблюдение и работа примерно с тысячью пациентов, принадлежащим к различным национальностям и культурным слоям, убедили меня, что это и есть приблизительно та доля нашего скрытого потенциала, которую мы используем.

Достижение ближайших целей имеет негативный аспект

Негативный аспект стремления к достижению лишь ближайших целей состоит в том, что, научившись достигать их, мы перестаем учиться чему-либо еще.

Так, например, мы перестаем учиться говррить, как только наша речь становится более или менее понятной; в то же время тот, кто хочет научиться говорить с ясностью и выразительностью актера, обнаруживает, что этому необходимо посвятить несколько лет и лишь тогда удастся приблизиться к максимальному использованию своего потенциала в этой области.

Процесс ограничения собственных способностей и возможностей заставляет человека обходиться пятью процентами своего потенциала и не замечать, что его развитие прервано.

Ситуация еще более усложняется из-за запутанных отношений между ростом и развитием индивида с одной стороны и культурой и экономикой общества, в котором мы развиваемся, — с другой.

Образование, как правило, привязано к окружающей обстановке

Никто не знает цели жизни, так что образование и воспитание, которое каждое поколение передает следующему — не более чем продолжение его собственных привычных представлений.

Жизнь была тяжелой борьбой на начальной стадии развития человечества; природа не благоволит созданиям, которым не хватает внимательного отношения к окружающему их миру.

Нельзя игнорировать и те значительные социальные трудности, которые вызывает существование на земле миллионов людей.

В таких напряженных условиях образование-воспитание совершенствуется лишь в отношении необходимого и возможного для того, чтобы новое поколение могло заменить старое приблизительно в тех же условиях.

Минимального развития индивида достаточно для удовлетворения потребностей общества

Основная биологическая тенденция любого организма — это развитие своих возможностей до наибольшей степени. Между тем современное общество довольствуется минимальным развитием индивида.

Фундаментальное развитие потенциальных способностей прекращается в раннем отрочестве, поскольку общество требует, чтобы молодое поколение как можно скорее превращалось в полезных членов общества.

Образование после раннего отрочества фактически ограничивается приобретением практических и профессиональных знаний и умений в определённой области.

Собственно же развитие продолжается лишь в исключительно редких случаях. Только необычный человек будет продолжать совершенствовать образ себя, реализуя свои потенциальные способности

Неполное развитие и удовлетворение достигнутым — это порочный круг

В свете сказанного очевидно, что большинство людей использует лишь небольшую часть своих потенциальных способностей; меньшинство, которое превосходит большинство, получает возможность использовать свой потенциал не благодаря более высоким способностям, а потому, что эти люди научились использовать большую часть своего потенциала. Нужно, разумеется, иметь в виду, что нет двух людей с одинаковыми потенциальными способностями.

Как же создается порочный круг, ограничивающий человеческие способности, и в то же время дающий человеку основание чувствовать удовлетворение от собственных ограничений?

Физиологические процессы, препятствующие развитию

В первые годы жизни человек подобен любому другому живому существу в отношении мобилизации различных способностей и использовании всех достаточно развитых функций. Клетки его тела стремятся, как и все живые клетки, расти и выполнять свои специфические функции. Это относится и к клеткам нервной системы; каждая из них живет своей особой жизнью, принимая участие в той области органического функционирования, для которого она предназначена.

Тем не менее многие клетки остаются бездействующими, будучи при этом частями целогоорганизма. Этому могут быть две причины.

В одном случае организм может быть занят действием, которое угнетает одни клетки и мобилизует другие. Если это продолжается более или менее долго, то часть клеток оказывается более или менее постоянно угнетенными.

организм может быть занят действием, которое угнетает одни клетки и мобилизует другие. Если это продолжается более или менее долго, то часть клеток оказывается более или менее постоянно угнетенными. В другом случае некоторые потенциальные функции могут вообще не развиться до зрелого состояния. Возможно, у организма не было повода обратиться к ним, возможно, он не считал их сколько-нибудь ценными, а возможно, потребности вели его в другом направлении. Действительно, социальные условия позволяют организму функционировать в качестве полезного члена общества без малейшего стремления развивать свои способности в целом.

Человек оценивает себя в соответствии с тем, насколько он ценен для общества

Стремление к усовершенствованию общества в наши дни ведет к недооценке, чуть ли не к отрицанию самого человеческого материла, из которого состоит общество. Дело не в самой цели, которая сама по себе конструктивна, а в том, что индивиды, справедливо или нет, начинают отождествлять образ себя со своей ценностью для общества. Даже освободившись от воспитателей, человек не пытается отличить себя от паттерна, навязанного ему окружением.

Таким образом, общество составляют люди, цели и поведение которых очень схожи.

Несмотря на то что внутренние различия между людьми — это очевидный факт, мало кто рассматривает себя безотносительно к тому, как его оценивает общество.

Это похоже на попытку засунуть колышек квадратного сечения в круглое отверстие: индивид стремится сгладить, стереть свои биологические особенности, отчуждая себя от своих внутренних потребностей. Он засовывает себя в это круглое отверстие, он уже активно хочет ему соответствовать, потому что, если ему это не удастся, снизится его ценность в собственных глазах, и он лишится оснований для дальнейшей инициативы.

Это соображение нужно иметь в виду, чтобы наиболее полно оценить, как относится к себе индивид, стремящийся развиваться, реализовывать свои особые качества и плодотворно жить.

Оценка ребенка по его достижениям лишает его спонтанности

В самые ранние годы ребенка ценят — во многих случаях, по крайней мере, — не за его достижения, а просто за то, что он такой, какой есть. В тех семьях, где это так, ребенок развивается в соответствии со своими индивидуальными склонностями и способностями.

А в тех семьях, где ребенка оценивают по его достижениям, ребенок рано теряет спонтанность. Такие дети становятся взрослыми, не пережив отрочества. Такие взрослые время от времени бессознательно жаждут отрочества, которого им не хватило, жаждут найти в себе те инстинктивные способности, которым они не дали развиться в юности.

Самосовершенствование связано с признанием собственной ценности

Важно понимать, что, если человек хочет улучшить свой образ себя, он должен прежде всего научиться ценить себя как индивида, даже если его недостатки в качестве члена общества кажутся ему преобладающими над положительными качествами.

Можно поучиться у людей с врожденными или полученными в детстве увечьями — они умеют ценить себя, несмотря на очевидные недостатки.

Те, кто сумел найти в себе достаточно достоинства и обрел устойчивое самоуважение, могут достичь больших высот, чем нормальный, здоровый человек.

Те же, кто в связи с увечьями ощущает свою неполноценность и пытается преодолеть это чувство с помощью одной лишь силы воли, вырастают в людей тяжелых и озлобленных, стремящихся отомстить всем подряд — тем, кто не виноват в их судьбе и по существу ничего не может для них сделать.

Действие становится основным средством самосовершенствования

Признание собственной ценности важно в начале работы над собой, но, чтобы добиться реальных улучшений, нужно поместить его на второй план. Пока самооценка не перестанет быть основным мотивом, никакое улучшение не сможет удовлетворить индивида.

В действительности, по мере того как человек развивается и совершенствуется, центр его интересов перемещается на то, что и как он делает, и менее важным становится вопрос, кто это делает.

Трудно изменить привычный способ действии

Человек обычно рассматривает себя как нечто заданное природой, хотя в действительности он в большей мере является продуктом собственного опыта.

Внешность, голос, образ мыслей, окружающая среда, отношение с пространством и временем и многое другое принимаются как данность, как врожденная реальность; между тем любой значимый элемент в отношениях индивидуума с другими людьми и с обществом — это результат воспитания и обучения.

Способность ходить, говорить, читать, видеть три измерения в картине или фотографии, — все эти умения человек приобретает в течение ряда лет.

Выучить второй язык не так просто как первый, родной; произношение слов второго языка будет носить на себе следы родного языка.

Вообще любой полностью ассимилированный паттерн действия будет воздействовать на последующее действие.

Трудности возникнут, например, в том случае, если человек попробует научиться сидеть в соответствии с навыками другой нации. Поскольку ранние навыки сидения зависят не только от наследственности, но и от той среды, в которой родился индивид, трудность заключается не столько в природе самой привычки, сколько в необходимости изменить старые привычки тела, чувств и ума.

Это относится к изменению любой привычки, какова бы ни была ее природа. Здесь имеется в виду не просто замена одного действия другим, а изменение способа выполнения действия, изменение всей динамики таким образом, чтобы новый способ был во всех отношениях, по меньшей мере, не хуже старого.

Человек не осознает многие части своего тела

Если вы ляжете на спину и попробуете систематически почувствовать свое тело, обращая внимание поочередно на каждую конечность, на каждую часть тела, вы заметите, что одни части тела ощущаются легко, другие же можно почувствовать лишь с трудом и смутно, или же их вообще невозможно почувствовать и осознать.

Легко почувствовать кончики пальцев и губы, но гораздо труднее почувствовать затылок и заднюю часть шеи, между ушами.

Разумеется, степень ощутимости зависит от индивидуального образа себя. Вообще говоря, трудно найти человека, который одинаково легко может почувствовать и осознать все участки своего тела.

Легче всего поддаются осознаванию те части тела, которые ежедневно используются в каких-либо действиях, в то время как части тела, не играющие непосредственной роли в жизни индивида, осознаются смутно.

Человек, который совершенно не умеет петь, не может почувствовать эту функцию в образе себя, он может лишь осуществить интеллектуальную экстраполяцию. Он не сознает никакой прямой связи между полостью рта, ушами и дыханием, — в то время как певец сознает это очень сильно.

Человек, не умеющий прыгать, не сознает те части тела, которые ясно сознает прыгун.

Полный образ себя — редкое идеальное состояние

Полный образ себя — это сознавание всех связок скелетной структуры и всей поверхности тела — спины, боков, паха и так далее. Это идеальное состояние, и оно редко встречается.

Каждый из нас может легко убедиться, что все, что мы делаем, соответствует ограничениям нашего образа себя, который является не более чем сектором, участком социального образа.

Легко также обнаружить, что отношение между различными частями образа себя различно при различных действиях и в различных позах.

Может быть, это не очень заметно в обычных условиях как раз в силу их привычности, но достаточно вообразить себе какую-нибудь необычную позу, в которой нужно удержать равновесие, чтобы заметить, что ноги, например, могут менять длину, толщину и другие аспекты в зависимости от типа движения.

Оценка размера различна в различных конечностях

Если, например, мы попробуем показать длину нашего рта с закрытыми глазами большим и указательным пальцами правой руки, а потом указательными пальцами обеих рук, длина будет различной. Оба результата не только не будут соответствовать реальной величине рта, но могут даже отличаться в несколько раз.

Если мы, далее, попробуем оценить ширину своей грудной клетки, показывая этот размер — также с закрытыми глазами — двумя разведенными на соответствующее расстояние руками, один раз горизонтально, другой — вертикально, мы получим также две разные величины, и обе они вряд ли будут близки к истинному размеру.

Закройте глаза, вытяните руки .перед собой на ширине плеч и попробуйте представить себе точку, в которой луч света, идущий от указательного пальца правой руки к левому глазу, пересечет луч света, идущий от указательного пальца левой руки к правому глазу. Попробуйте показать эту точку указательным и большим пальцами правой руки; маловероятно, что выбранное место покажется вам правильным, если вы откроете глаза.

Очень немногие люди обладают достаточно полным образом себя, чтобы показать в этом упражнении правильную точку. Более того, если попробовать сделать это указательным и большим пальцами левой руки, то почти наверняка вы укажете другое место.

Обычные оценки (расстояний и тому подобного) далеки от того, что может быть достигнуто

С помощью непривычных движений легко убедиться, что наш образ себя в целом далек от предполагаемой полноты и точности. Наш образ формируют знакомые действия, в которых соответствие реальности совершенствуется благодаря вовлеченности нескольких модальностей восприятия, корректирующих друг друга.

Так, наш образ себя точнее в области перед глазами, чем за спиной или над головой, точнее при привычных стоячих или сидячих положениях. Если различие между оцениваемыми расстояниями или положениями с закрытыми и с открытыми глазами около 20-30%, его можно считать обычным, хотя, конечно, это совершенно не удовлетворительно.

Человек действует в соответствии со своим субъективным образом

Различие между образом и реальностью может достигать 30% и более. Люди, которые обычно держат свою грудь в таком положении, будто воздух выдохнут из легких слишком сильно (так что грудь становится более плоской, чем при свободном дыхании), склонны считать, что ее глубина в несколько раз больше реальной, и если их попросить показать ее размер с закрытыми глазами, они так и показывают.

Преувеличенное сплющивание груди кажется им правильным положением, а ее выдвигание вперед представляется демонстративным усилием расширить легкие.

Нормальная величина груди представляется им так, как представлялась бы другому сознательно надутая, расширенная грудь.

То, как человек держит плечи, голову, живот, его голос и интонация, способ представляться и многое другое основываются на образе себя. Но этот образ себя может быть урезан или раздут в соответствии с той маской, которую человек хочет представить своим близким.

Только сам человек может понять, что в его внешности фиктивно, а что подлинно. Однако не каждый может оценить таким образом себя, и здесь может помочь опыт других людей.

Систематическая работа над образом себя полезнее, чем исправление отдельных действий

Из всего вышесказанного ясно, что систематическое исправление образа себя — более эффективный подход, чем исправление отдельных действий и ошибок в поведении, количество которых тем больше, чем более мелкие детали мы замечаем.

Установление в начале более или менее полного, хотя, возможно, и приблизительного образа, позволяет улучшить динамику в целом вместо частичного совершенствования отдельных действий (что можно сравнить с попыткой совершенствоваться в игре на плохо настроенном инструменте).

Улучшение общей динамики образа можно сравнить с настройкой фортепиано: на таком фортепиано, разумеется, легче добиться правильной игры.опубликовано econet

Из книги Мойше Фельденкрайза "Сознавание через движение: двенадцать практических уроков"

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