Каждый слышит только ТО, что он ПОНИМАЕТ

Умозаключения, которые мы делаем, превращают разрозненные данные в жестко скрепленную мозаику-пазл. И в дальнейшем эта мозаика начинает рассматриваться умом как одно целое. Это выгодно, так как значительно экономит время и затраты энергии на различные операции. Мы получаем своего рода программу, ПО для нашего компьютера-мозга. Эти программы называют шаблонами мышления, шаблонами поведения, стереотипами и т. п.

Как он/она/они умудряются... не видеть/не слышать/не понимать/замечать... ведь я/мы/он/она/они чётко говорим/ясно показываем/вот же оно, прямо перед глазами лежит... ну, вы поняли, да? Это такой краткий хит-парад искренних человеческих недоумений и часто задаваемых вопросов. "А что, правда, не... а как такое возможно?". Так вот, я вам, господа и дамы, сейчас расскажу, как. Прямо на примере. К прошлому посту некий анонимный "доброжелатель" оставил комментарий: "Сын двоешник это позор".

Оставим в данном случае в стороне грамматику с пунктуацией. Вопрос о собственной школьной успеваемости комментатора оставим тоже. Посмотрим на другое.

Как они могут?!

Итак, из текста длиною в 611 слов, анонимный комментатор выделил своим вниманием только два - "сын" и "двойки". И именно на них среагировал. Как сказали бы гештальтисты - сделал фигурой. Прочие 609 написанных слов - вместе с сутью и темой - прошли мимо внимания комментатора и ни малейшей реакции не удостоились.

Вопрос - почему?

Тут нам на помощь приходит предмет "Общая психология", раздел "Психология восприятия". В котором уже давно записано такое наблюдение: "Внимание человека избирательно и целенаправленно".

То есть - в первую очередь, мы выделаем своим вниманием то, чему имеем возможность придать какой-то понятный смысл: "Вот это - стул, на нём сидят. Вот это - стол, за ним едят".

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Всё остальное, в лучшем случае, фиксируется как: "Вот это - какая-то неведомая фигня, непонятно для чего нужная". В худшем - вообще толком не фиксируется, уходит в разряд "белого шума".

Про то, что вот это - стул, и что на нём именно сидят - а не, допустим, надевают его на голову - мы знаем из опыта. Нам об этом рассказывали, мы это видели, сами многократно на стуле сидели... в общем, в голове есть некий шаблон - "как выглядит стул и для чего он нужен".

Досюда понятно, да?

Следите за руками, дальше будет чуток посложнее...

Шаблоны бывают разные. Не только такие простые и конкретные, как про стул и стол. В общем-то, чему учили - такие будут и шаблоны. Например, "сын двоешник это позор" - вполне себе шаблон. Именно "под него" внимание выхватывает из текста "сын" и "двойки" - отправляя прочие 609 слов в "белый шум". Под остальные 609 в данном случае нет шаблона. Нет того, чем можно было бы эти слова понимать.

И так оно ровным счётом везде.

Точно так же всякие компьютерные словечки, которыми увлечённо общаются сыновья, для меня, компьютерно малограмотной - "белый шум". Единственное, что хоть как-то получается определить - это что часть этого относится к "железу", а часть - к "прогам". Дальше - "Дети, милые, не требуйте от меня невозможного, давайте каждый будет заниматься своим делом!".

Точно так же, если у человека нет шаблона "каждый имеет право на собственное мнение, разные мнения по одному и тому же вопросу - это нормально" - то для него чужое мнение станет, в лучшем случае, какой-то непонятной фигнёй, неизвестно зачем вдруг появившейся. Дальше - "Есть два мнения - моё и неправильное!".

Точно так же, если у человека нет шаблона "другой имеет право протестовать против моих действий, если они ему не нравятся" - то ему не обо что будет остановится, встретившись с этим протестом. Дальше - "Я лучше знаю, то ты должен делать!", либо - "Ах ты, дрянь такая, ещё возмущаешься!".

Понятно, да?

В общем, приблизительно так оно и работает. Не удивляйтесь. опубликовано econet

Автор Елена Лукьянова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet