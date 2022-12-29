Мужчина мечты: Ошибки в выборе партнёра

Часто, влюбившись в ямочку на щеке, девушка по-ошибке выходит замуж за всего парня

Начну с основного - всем, кто ещё не определился с выбором и не создал отношений (одиноким девушкам), конечно, очень хочется эти самые отношения так или иначе создать. Отношения создаются по известному алгоритму: сначала происходит выбор потенциального партнёра среди всех прочих особей, которые тоже теоретически могли бы быть второй половиной, но уж явно не устраивают по сравнению с тем, кто выверен под шаблон "мужчина моей мечты" и "сидит" в этом шаблоне как влитой.

Критерии, по которым выбирается претендент на "серьёзные отношения"

Далее при первом знакомстве "мужчине (-нам) моей мечты" даётся понять, что девушка пообщаться не против, далее, если обе стороны приходят к согласию, начинается этап "нужно присмотреться повнимательнее друг к другу" (его сроки индивидуальны у разных девушек), а далее, если этап "присмотреться" пройдет с положительными эмоциями, отношения начинают развиваться, доходят до пика развития.

А далее - как повезёт. То есть те пары, которые вкладываются в отношения, ценят их, - продолжают свой совместный путь дальше, потому что отношения, подпитываемые регулярно позитивной энергией, живут долго и счастливо.

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Те же пары, которые по каким-то причинам не хотят или не могут вносить свою равноценную лепту в отношения, то есть в жизнеспособных отношениях по умолчанию каждая сторона в паре вносит в них столько, сколько нужно для их поддержания и ощущения баланса в них.

А в тех отношениях, в которых оба в паре либо один из пары не "вкладываются" в отношения, то такие отношения, пройдя свой пик, постепенно истощаются, усыхают, в конце концов становятся прозрачными и хрупкими, и наступает момент, когда их развеивает без следа любой горячий ветер недовольства.

К чему я вообще пишу эту статью и что такого особенного в этих самых критериях, по которым выбирается претендент на "серьёзные отношения"?

Мой рабочий, да и жизненный опыт показывает, что, к сожалению, эти критерии очень часто подводят прекрасных дам. И бирку на палец "знак качества - мужчина моей мечты" получает вовсе не тот, кто милой даме на самом деле подходит, а кого при первом знакомстве она "пропускает через фильтр" трёх-четырёх критериев и через один-два "контрольных" критерия.

Как только бессознательное получает команду: "Тесты выполнены успешно!", и, как следствие выводы: "Мой принц! Это неземная любовь!", - ловушка захлопывается. Почему? (Это я только о неудачно закончившихся романах пишу).

Да потому что мадемуазель, решив при шапочном знакомстве (знаете ли Вы, что это выражение "шапочное знакомство" пошло от ритуала, принятого у мужчин средних и высших сословий, который заключался в том, что едва знакомые мужчины при случайной встрече на улице приподнимали шляпы в знак вежливого приветствия), продолжаю - итак, мадемаузель, решив при шапочном знакомстве, что этот мужчина ей очень подходит, моментально начинает вкладывать в него свои силы в виде надежды на эти идеальные отношения, ожиданий от того, какие плюшки она получит взамен своих вложений (эмоциональных и энергетических, а иногда и материальных, как показывает практика).

Ну, и в довесок (опять же по работе сужу) рассчитывает получить от мужчины те прекрасные эмоции, которые недополучила либо от кого-то из родителей либо от обоих родителей. И что же происходит дальше? Дальше девушка попадает в свою же ловушку. Ловушка называется "убыточный проект" с отрицательным сальдо.

Например, многие, поддавшись настроению покупали на Птичьем рынке какую-либо животинку (котёночка или щеночка). Продавцы на Птичьем рынке зачастую не очень добросовестны и содержат в одном пространстве больных и здоровых малышей. Для верности они накачивают животинок какой-то медицинской дрянью, которая держит детёнышей в тонусе и они выглядят здоровыми и позитивными, трогательно привлекая внимание тех, кто их купит, поддавшись настроению и желанию иметь четвероногого друга.

Далее животное привозят домой и какое-то время оно доставляет радость своим хозяевам, но через довольно короткий промежуток времени (когда через пару часов, когда на следующий день) хозяин вдруг обнаруживает вместо счастливого и радостного малыша квёлое и понурое создание, явно внезапно заболевшее.

Хозяин, как всякий порядочный человек, мчится в ветеринарку, где животному ставится жуткий диагноз. Потом начинается процесс спасения малыша. И всё это время хозяин вкладывает в животинку надежду на выздоровление (эмоции и силы), и часто, к сожалению, несмотря на все старания врачей, животное погибает. К моменту его гибели в малыша вложено уже столько энергии, что животное зачастую за несколько дней становится очень, очень ценным, как и память о нём.

Если бы Вы знали, какие трагедии разыгрываются в душе у тех, кто потерял животинку в подобной ситуации! Всё почему? Потому что в животное мегатоннами вкладывались человеческие ресурсы - надежда на то, что можно спасти; ожидание выздоровления, ну и, конечно, материальные ресурсы. (Это я не к тому, что страдать неправильно, я описываю почему интенсивность страданий так велика).

Так вот, девушка, пропустив через свои отборочные фильтры (критерии) молодого человека, и получив положительный результат, начинает точно так же вкладываться в эти отношения, причём, даже когда отношения начинают вдруг сворачивать со светлого пути позитивных эмоций на тёмную тропинку "что-то здесь не так", то она удваивает-утраивает-удесятеряет свои эмоциональные вложения в попытке вернуть эти отношения к тому светлому и чистому началу, (когда они только теплились, приятно грея сердце) где ей было так хорошо.

Она вкладывается всё больше и больше, уже не замечая, что баланс давно нарушен, молодой человек, понаблюдав за тем, что девушка сама готова "всё решить", перестаёт вкладываться вообще или делает вложения со своей стороны минимальными, да он и ценностям девушки не соответствует, но эта ситуация продолжается и продолжается до тех пор, пока кто-то из пары не выдержит и не поставит точку. Часто в подобных отношениях точку ставит молодой человек.

А начинается всё с "отборочного тура" - критериев, по которым мы большей частью бессознательно выбираем себе партнёра для долгосрочных отношений. Они играют очень большую роль в ошибочном выборе.

Почему? Да потому, что потом процесс уже плохо контролируется, когда мы на основании соответствия критериям приняли решение, определились с "окончательным" выбором и пошёл процесс вложения энергии в эти отношения.

Например, девушка имеет в качестве отборочных критериев: красивую внешность, высокий рост, активность (активные ухаживания за ней с самого начала) и в качестве "контрольного" (окончательного) критерия, когда она делает окончательный выбор в пользу соответствующего молодого человека, соответствующего первых трём критериям (красивая внешность, высокий рост и активное ухаживание за ней), когда молодой человек покупает и дарит ей розу ("контрольный" критерий).

Но данные критерии ничего общего не имеют с реальным молодым человеком, вот в чём проблема. Девушка не знает, насколько совпадают их уровни, общие интересы, планирует ли он семью (она планирует); ей совершенно ничего не известно о его недостатках, которые могут быть критичны для этих отношений и их потенциальной совместной жизни. Критерии могут вообще противоречить здравому смыслу - например, молодой человек подал руку и посочувствовал - всё, "это мой суженый" - и девушка "вкладывается".

Почему так происходит? Потому что критерии чаще всего создаются не логикой здравого смысла, а логикой бессознательного. А у бессознательного, как я люблю говорить "нечеловеческая логика"), например, как в этой истории, которую нам рассказывал один из преподавателей.

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Американец женился. И как-то раз увидел, как молодая жена прежде чем пожарить бифштекс, зачем-то его отрезает с четырёх сторон. Он спрашивает: "Зачем ты отчекрыживаешь от бифштекса куски?" Она отвечает: "Так всегда делала моя мама".

Американец оказался любопытный и пришёл в гости к маме жены, и задал маме жены тот же вопрос. На что мама жены ответила: "Так всегда делала моя мама (то есть бабушка жены)". Американец не успокоился на этом и пошёл к старенькой бабушке с тем же вопросом.

Бабушка сказала: "Времена были трудные, и весь бифштекс не влезал на маленькую сковородку, а денег на большую сковородку не было, поэтому я укорачивала его с четырёх сторон, а обрезки потом дожаривала отдельно".

И в этой истории вся нечеловеческая суть логики бессознательного. Примерно по таким же закономерностям зачастую создаются и критерии, по которым выбирается партнёр для долгосрочных отношений, поэтому лучше свои критерии проанализировать и о них знать.

Как можно проанализировать свои критерии? Довольно просто. Особенно для тех, у кого были уже хотя бы одни отношения.

Нужно вспомнить человека, на которого "пал" Ваш выбор (Назовём его Петей). "Прокрутить" фильм о Вашем знакомстве "назад" желательно до того момента, когда Вы только увидели его, потом в этот фильм "включить" других молодых людей (Мишу и Олега) и начать задавать себе вопросы, по-возможности визуально сравнивая выбранного молодого человека и пару других молодых людей.

Отвечать на вопросы лучше письменно, стараясь долго не думать (чтобы лучше удерживать контакт с бессознательным):

1. Почему я выбрала Петю?

2. Почему я не выбрала Мишу?

3. Почему я не выбрала Олега?

4. Что меня окончательно покорило в Пете?

5. Теперь, когда набралось несколько критериев, нужно начать выявлять среди них приоритетные. "Если бы Петя был маленького роста при всех остальных достоинствах, захотелось бы мне начать с ним отношения?"

6. Таким образом перебираем в голове все выявленные критерии, вспоминаем сам момент знакомства, в какой последовательности мы эти критерии использовали и какой (какие критерии оказались "контрольными" ( то есть теми, которые нас окончательно убедили в правильности нашего выбора).

Например, ответ заключается в том, что я выбрала Петю, потому что он брюнет, высокого роста, и он вёл себя так, как будто я единственная в мире для него и он сказал, что у меня красивая фигура. А окончательно я поняла, что это "родной человек", когда он отдал мне свою пачку сигарет (позаботился). То есть в данном случае критериями отбора являются рост, цвет волос, особое внимание, комплимент и забота.

Но разве благодаря этим критериям я узнала, подходит ли Петя для создания долгосрочных отношений? Нет, ничего я не узнала, а вот принять решение и начать вкладываться в отношения с Петей я рискую начать уже сейчас. И в самих вложениях ничего страшного нет, ловушка заключается в том, сколько энергии и как быстро я вложу в отношения.

Потому что, если Петя окажется не соответствующим моему уровню питекантропом при ближайшем рассмотрении, если в отношения с ним вложено уже много энергии, то расстаться будет сложно и мучительно, особенно если я буду уже беременна. Но о вложениях и их последствиях в следующий раз.

Для того чтобы минимизировать ошибки выбора (и других ошибок в отношениях хватает) и нужно знать критерии, по которым мы выбираем. Чтобы в тот момент, когда делается выбор, сказать себе: "Стоп! А что я знаю об этом человеке на самом деле? А подходит ли он мне по-настоящему?!"

Желаю Вашим критериям выбора не противоречить здравому смыслу и жизненному опыту, а Вам знать их и понимать, что нельзя только на этой хрупкой основе делать выводы о том, что этот человек "родной" и подходит Вам идеально!опубликовано econet.ru.

Автор Наталия Браницкая

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