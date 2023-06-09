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Если твое желание не исполняется, значит оно еще не оплачено?

Источник: Сергей Мучкин 09 июня 2023 6192
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"Я хочу" или "мне надо" - в чем разница? Чем желание - отличается от намерения? И почему - намерения исполняются, а желания - зачастую, нет?

Если твое желание не исполняется, значит оно еще не оплачено?

"Я хочу" или "мне надо" - в чем, по вашему, разница?

Разумеется, я сейчас не о внешнем, навязанном "надо" говорю...

Вы, наверно, помните, как я к этому отношусь.

Я говорю о внутреннем, исключительно внутреннем "надо".

В чем же отличие?

В чем же отличие  между "Я хочу" и "Мне надо"

"Хочу" - это желание.

Желание получить...- ничего, однако не вкладывая.

Ни усилий, ни действий, ни времени.

Получить - не напрягаясь.

Ну вот это - "по щучьему веленью, по моему хотенью..."

Хотенью, блин...

Типа - пусть оно само как нибудь материализуется.

Без моих усилий и затрат.

Вот еще...не царское это дело!!

Достаточно того, что Я !! ЗАХОТЕЛ!!

(Да и книжки опять же об этом говорят!! Главное - мыслеформу и намерение создать!

Ну вот я и создал!

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Чего вы вообще ко мне привязались??!).

Но "хочу" - это, одновременно, и НЕ желание.

Нежелание - и неготовность (что очень важно!) - за осуществление своего желания платить.

Действиями, усилиями, иногда - деньгами...

Если твое желание не исполняется, значит оно еще не оплачено?

Не желание...
И НЕ готовность...

Тогда как "надо", "Мне! Это!! Надо!!" - как раз и является настоящим намерением.

Намерением получить.

Взять!
Потребовать!!

Сделав ВСЕ (!!) необходимое для этого!!

И это прекрасно чувствуется даже между людьми.

Неужели вы думаете, что Вселенная - менее чувствительная?

P.S. В конце одного рассказа - была прекрасная фраза: "Если твое желание не исполняется - значит оно еще не оплачено..."

Я бы сказал - чуть по-другому!

Если твое желание не исполняется - значит ты и НЕ ХОЧЕШЬ за него платить.

А, значит... - оно тебе и не надо.

То, что тебе НАДО - у тебя есть.
То чего нет - тебе НЕ надо.

Даже если ты изо всех сил пытаешься себя в обратном убедить...

Себя и...Вселенную.

Автор Сергей Мучкин

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Источник: https://econet.by/

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