Мама, ОТПУСТИ меня!

Пора перестать доказывать, делать наоборот, раздражаться, обижаться, бояться родительской оценки, ждать или требовать помощи.

Считается, что нормальное полноценное развитие ребенка не представляется возможным без эмоциональных отношений с матерью и всем значимым социальным окружением. В период младенчества областью социального окружения является мать. Мать и ребенок составляют некое биологическое единство, которое выражается включением друг друга в свою внутреннюю среду. Мать воспринимает ребенка как свое продолжение.

Ведь ребенок приходит в этот мир слабым и беспомощным, он не в состоянии самостоятельно удовлетворить свои потребности – мать обеспечивает полный уход, начиная от кормления, переодевания, купания, перемещения ребенка и заканчивая простым общением.

Эта симбиотическая связь, слияние, эта фаза здорового развития, она заложена природой и является незаменимым фактором для обеспечения жизнедеятельности младенца и матери.

Вскоре, по мере взросления, ребенок постепенно отделяется от матери и происходит становление его Я.

Но случается так, что иногда периоды формирования и становления собственного Я не происходят по многим причинам и уже, будучи взрослым, ребенок, который покинул родительский дом и живет своей самостоятельной жизнью, все равно находится под сильным влиянием родительских установок, их оценок и суждений. Может испытывать чувство вины по отношению к родителям, или пытаться что-то доказывать им, пытаться оправдываться, вести с ними внутренний диалог.

Почему не происходит сепарация ( отделение)?

Сепарация матери. Чтобы дать ребенку полноценно развиваться, мать должна чувствовать себя независимой личностью, должна иметь свою точку зрения, должна быть уверена в себе и должна сама пройти этап сепарации со своей матерью и иметь с ней здоровые отношения.

Отсутствие отца. Не менее важным этапом в сепарации является отец или другой мужчина. Отец играет большую и важную роль в разрыве симбиоза между матерью и ребенком. Роль отца заключается в том, чтобы адаптировать ребенка к самостоятельной жизни.

Невключенность в социум. Фаза социализации - одна из важнейших фаз развития человека. Чем раньше ребенок начнет контактировать с другими людьми, с детьми, тем быстрее он адаптируется к жизни и к обществу.

Бывает, что ребенка не отдают в детский сад, так как он часто болеет, и по этой причине решают оставить его дома с бабушкой или с мамой.

Авторитарная и властная мать. Такие матери уверены в том, что ребенок - это их собственность, вещь, и поэтому такая мать сама решает за ребенка, где ему учиться, с кем ему дружить, что на него надеть, чем накормить и т.д.

Властная мать подавляет инициативу ребенка, требует только послушания и подчинения. Дети таких матерей – безвольные и покорные, не имеющие права голоса, становясь взрослыми, пытаются оправдать надежды и ожидания матери, все время, доказывая ей свои социальные достижения, возложенные на них еще в детстве.

Гиперопека. Чрезмерная забота и чрезмерный контроль. Гиперопекающая мать зачастую ограждает своего ребенка от всевозможных трудностей. Она не может смириться с тем, что ребенок растет и должен становиться более самостоятельным, поэтому у такой матери отношение к ребенку будет всегда как к младенцу. Это происходит на бессознательном уровне, даже если ребенок уже вырос. Дети таких матерей перестают бунтовать и обычно сдаются.

Когда ребенок становится взрослым, но до сих пор находится с матерью в этой симбиотической связи, то он не проживает свою жизнь, поэтому так важно как можно быстрее отделиться, стать автономным.

Важно, в первую очередь четко понимать и осознавать свои границы. Выстроить свои границы и ограничить доступ к своей личной жизни, доступ к вмешательству родителей в вашу жизнь.

Но это вовсе не означает, что вы прекратите общаться, как раньше. Вы можете продолжать общаться, но уже как двое взрослых самостоятельных людей. Без взаимных упреков и излишних ожиданий.

Даже если ваш родитель не хочет отпускать вас, вы должны с пониманием отнестись к этому, принять своего родителя таким, какой он есть, но дать понять, что вы имеете право больше не соответствовать его ожиданиям, и вы ни в чем не виноваты перед ним. Освободитесь внутренне и обретите себя.

У каждого из вас свой путь. Свои взгляды на жизнь. Свои ошибки. Свои радости и печали. Вы есть друг у друга и будьте благодарны за это. Простите друг друга.опубликовано econet

Автор Марина Байдюк

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