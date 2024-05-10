Вы – ЕДИНСТВЕННЫЙ, кто может решить ваши проблемы

Представления о том, что такое «созависимость» или «созависимые отношения», разнятся: одни считают, что так можно описать отношения с человеком с какой-либо зависимостью, например алкогольной, другие — что речь об отношениях, где страдают или нарушаются межличностные границы. Давайте с этим разберёмся.

Созависимость - это жизнь в бесконечных и бесплотных стараниях спасти своего близкого человека. Попытки вытащить его из аддиктивной петли. Форма зависимости в данном случае не важна совершенно. Главное – это задача спасти любой ценой, пусть даже ценой собственного счастья и счастья собственных детей. Для этого все средства хороши. Стыдить и угрожать, уговаривать и запугивать, одновременно оплачивать его долги и оформлять на себя новые кредиты. Работать на трёх работах, вечерами тихо выть от непроходящей депрессии. Результативность этих действий, в большинстве случаев, нулевая, если не отрицательная.

Созависимость и иллюзии не могут жить друг без друга

Ведь всё это делается в полной уверенности в том, что наступит когда-нибудь светлый день, чёрная мгла рассеется и ОН наконец всё оценит, и всё поймёт.

Мучимый страшными угрызениями совести, он падёт к вашим ногам с букетом роз в одной руке и брильянтовым ожерельем в другой.

Вот тогда-то они и заживут вместе долго и счастливо! Надо только ещё немного потерпеть… Это может продолжаться годами, если не десятилетиями.

Но что, если предположить (хотя бы гипотетически), что мечта сбылась. Вот он, тот самый светлый день наступил, и мечта сбылась. Он у ваших ног, пусть не с розами, а с одуванчиками, а вместо брильянтов бижутерия, но тем не менее, вы добились своего! А что с этим счастьем делать дальше, вы знаете?

Созависимость и иллюзии

Есть одно очень популярное заблуждение в семьях, где один из её членов страдает какой-либо формой зависимости. Звучит она примерно так:

Когда мой любимый человек остановится, то всё будет отлично.

В доме наступит мир и покой.

Мы перестанем ссориться.

Он перестанет оскорблять и унижать меня.

Меня перестанет мучить чувство постоянного беспокойства.

У нас наконец появятся деньги.

Я смогу спать по ночам.

Мои проблемы будут решены.

Мы будем жить долго и счастливо.

Избавиться от зависимости очень важно. Это не просто победа над обстоятельствами, это победа человека над собой, и это великая победа.

Но в то же время, это не преобразит ваши отношения в одно мгновение.

Проблема в том, что очень часто такой, казалось бы, счастливый поворот судьбы приводит к прямо противоположному результату – полному разрыву отношений.

Один известный сатирик как-то пошутил: “знаете почему мужики, бросив пить, через какое-то время разводятся со своими жёнами? Они впервые увидели их трезвыми глазами!”

В каждой шутке есть доля шутки. Отчасти это действительно так. Думать, что сам факт избавления вашего близкого от зависимости подарит вам счастье, само по себе уже очень сильное заблуждение.

Более того, думая таким образом, вы наделяете другого человека, пусть и близкого, правом дарить и отнимать у вас счастье. Вы вверяете себя ему.

Почему вы позволяете кому-то решать, достойны вы счастья или нет? Вполне может оказаться, что зависимость победит, и что тогда?

Крушение надежд

Созависимость заставляет человека настолько зацикливаться на проблемах другого, что не оставляет места разобраться в себе.

Вполне возможно, что зависимость близкого человека определена не только его, но и вашим поведением. И это проблема куда более глубокая.

Ведь если вдуматься, то может оказаться, что вашего союза в принципе не могло сложиться, не будь вы созависимы.

Когда ваш близкий начнёт свой новый путь по жизни, свободный от прошлых проблем, вы испытаете огромное облегчение. Всё будет казаться “голубым и зелёным”, как сказал поэт.

Но через какое-то время начнёт возникать внутренний дискомфорт. Вы так были увлечены и поглощены борьбой, что времени больше ни на что не оставалось. Но самое главное, вы были этому человеку необходимы каждую минуту и каждую секунду. Он без вас не мог жить (и не важно, что только вы так думали). А теперь может, и чем дальше, тем больше.

Кроме того, вдруг стало выясняться. Что и у вас внутри масса нерешенных проблем, от которых вы убегали в заботу и спасение, жертвуя собой всегда и во всём. С этим теперь что делать?

Ведь вам знаком лишь один путь решения проблем – прятаться от них, пусть и в благородное дело. В какой-то момент может даже мелькнуть в голове мысль “уж лучше бы он…”.

Во всяком случае тогда всё было хоть и плохо, но хотя бы привычно и понятно, а сейчас что делать? Там, “в той жизни”, да, было болото, но своё, родное.

Уродливая гримаса созависимости

Долгие годы вы ждали времени для себя. Живя этим ожиданием, вы заботились обо всех, кроме себя, и теперь вы просто не знаете, что с собой делать.

Время настало, а вас как будто бы и нет. Не существует вашей самостоятельной жизни в отрыве от зависимого человека. Вы не автономная единица, а приложение, обслуживающий персонал, в котором вдруг перестали нуждаться. Вы уволены! Здоровому не нужна сиделка, ему нужен рядом совершенно иной человек, быть которым вы не умеете

А вы по инерции продолжаете вести себя прежним образом. Вам тяжело расслабиться и насладиться свободным временем. Вы не верите, что близкий человек выздоровел окончательно. Продолжаете по инерции следить за ним, контролировать в мелочах, навязывать свою заботу и внимание, рушить личные границы.

Вы продолжаете оказываться от себя в его пользу. Одним словом, он изменился, а вы нет.

Но для него такое ваше поведение более не приемлемо, и вызывает только раздражение. Вот в чём дело.

Он нуждается совсем в другой, здоровой форме общения и взаимодействия. Если сказать совсем грубо, то вы начинаете ему мешать. Вот в этом-то весь ужас.

Из спасителя превратиться в жертву! Точнее, ужаса в этом нет, и ситуацию эту давным-давно описал Стивен Карпман (Stephen Karpman) в своём “треугольнике судьбы”, но кто бы мог подумать, что это коснётся вас!

Избавление от зависимости может быть прекрасной возможностью для перемен жизни к лучшему, однако это не приведет автоматически к безмятежному счастью. Не станет и так же, как было до возникновения проблемы. Зависимость оказала воздействие на всех членов семьи, и без целенаправленной работы по восстановлению от этих последствий не избавиться.

Перестать ждать и начать жить

“Как долго мне нужно ждать?” — один из самых распространенных вопросов, который мне задают.

Я понимаю ту боль, которую вы чувствуете, когда жизнь выходит из-под вашего контроля, дни и ночи напролёт надеетесь и молитесь, чтобы ваш любимый и близкий человек начал восстанавливаться.

Но ждать нет необходимости, потому что освобождение от зависимости — это не волшебное средство от всех проблем.

Если вы принесёте свою жизнь в жертву, возложите её на алтарь бесконечного ожидания, когда некий человек подарит вам счастье, то ждать этого вы будите вечно. Позволить кому-либо определять качество вашей жизни – очень большая ошибка!

Вы - единственный, кто может решить ваши проблемы

Созависимые склонны сосредотачиваться на проблемах других людей, пытаясь взять их под контроль и исправить, одновременно игнорируя собственную, врожденную власть изменить и исцелить себя.

Вы не должны ждать, пока ваш близкий человек преодолеет зависимость. Вы можете изменить вашу жизнь независимо от этого.

Пытаться контролировать то, что контролировать невозможно, очень тяжело и совершенно бесполезно. Гораздо продуктивнее сосредотачиваться на том, что нам подконтрольно.

У этого подхода есть и ещё один позитивный аспект. Меняя свою жизнь, вы так или иначе, но воздействуете на жизнь всех близких людей, вас окружающих. Вы являетесь для них примером и стимулом. Глядя на вас, они могут пойти за вами. Задумайтесь над этим.

Может именно так, став своеобразным проводником, вы поможете своему близкому человеку куда эффективнее.

У вас есть возможность заботиться о себе, осознать свои собственные чувства и потребности, получать то, что вы хотите. Вам нужно понять себя, и предпринимать шаги к достижению Ваших целей. Это путь к миру и счастью в семье.опубликовано econet

Автор Алексей Хмелев

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