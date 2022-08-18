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Техника распознавания своих истинных желаний

Источник: b17.ru 18 августа 2022 6038
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Давайте попробуем разобраться со своими желаниями используя свой страх. В статье описана техника распознавания своих истинных желаний.

Техника распознавания своих истинных желаний

В процессе психоаналитической терапии, саморефлексии можно обнаружить, что у наших страхов, навязчивых мыслей имеется и обратная сторона - желание. Просто это желание нами табуировано, вытеснено, вследствие его неприемлемости, и заменено другим чувством, социально приемлемым - страхом, например. Человек часто прибегает к такой психологической защите, помимо вытеснения, как реактивное образование, замещая одну неприемлемую для себя мыслительную и поведенческую реакцию другой. 

Техника для понимания своих настоящих желаний

Давайте попробуем распознать свои желания с помощью Техники распознавания своих истинных желаний:

Шаг 1. 

Для начала выпишите 6 Ваших самых основных страхов. И поставьте им оценку от 1 до 10 по уровню насколько Вы этого боитесь: 1 – это легкое беспокойство, 10 – жуткий страх. 

Шаг 2. 

Теперь расположите свои страхи по уровню возрастания. На первом месте у Вас будет расположен страх, которому вы поставили максимальную оценку.

Если максимальную оценку Вы поставили нескольким страхам, то на свой выбор выберите, какой страх для Вас будет на первом месте, а какой на втором.

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Шаг 3. 

А теперь самое интересное. Постарайтесь найти выгоду для своей психики, если этот страх у Вас сбудется. 

Например, у человека есть страх – быть бедным. Он задаёт себе вопрос: «От чего я мог бы получать выгоду, если бы этот страх у меня сбылся?»

И сразу пришёл ответ: «Если я буду бедным, значит у меня не будет работы, а если не будет работы, значит я смогу отдохнуть». 

Приблизительно так наша психика подсказывает, что мы действительно хотим. 

Шаг 4. 

Сформулируйте свое желание так, чтобы Вы получили выгоды, которые были заложены в страхе. 

Например, Вы поняли, что Ваша выгода – это возможность отдохнуть. Поэтому резонно спланировать свой отпуск и по выходным организовать качественный отдых.

Техника распознавания своих истинных желаний

Задание: 

Выписать 6 Ваших страхов, расположить их по рангу и подумать, какая у Вас есть Выгода, если этот Страх сбудется. 

И потом написать и постараться исполнить желания, которые будут содержать выгоды из страхов. 

Заодно и осознаете, что на самом деле Вы хотите.опубликовано econet.ru.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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