Болезненная щедрость: Синдром «пластилинового человека»

Пластилиновые люди тратят все свое время в заботах о других людях и не уделяют время себе и своему здоровью.

Синдром «пластилинового человека» оказывает влияние на гораздо большее количество людей, чем принято считать. Также важно обратить внимание на то, как они взаимодействуют с обществом. Такие люди не делают ничего для себя и заботятся только о других. Вследствие этого они могут заболеть, потому что они совсем перестают заботиться или хотя бы думать о себе.

«Пластилиновые» люди всегда к нашим услугам. Хочешь, чтобы тебе кто-нибудь помог? Хочешь, чтобы тебя выслушали? Только попроси.

Болезненная щедрость

Люди, которые страдают от синдрома «пластилинового человека», слишком сильно любят отдавать. Они не могут и не хотят получать, только хотят отдавать.

Это очень тонкая проблема, которая не всегда заканчивается хорошо для мира. Пластилиновые люди могут попасть под воздействие токсичных людей, которые любят манипулировать другими, врать и высасывать энергию.

Щедрость — это не плохо, когда она приносит тебе пользу, а не вред.

Для начала тебе нужно думать о себе, хотя, скорее всего, тебя, как и всех других, учили, что это самый настоящий эгоизм.

Когда мы учимся заботиться о себе, мы можем помочь окружающим. Это поможет нам установить границы и защитить себя от вреда, который приносит синдром «пластилинового человека».

Синдром «пластилинового человека» превращает тебя в прислугу

Люди, которые страдают от этого синдрома, становятся слугами других людей. Они здесь для других, вне зависимости от времени, места и мгновения. Они сильно не уверены в себе и предпочитают подстраиваться под обстоятельства, просьбы и требования других людей.

Не имеет значения то, что это заставляет их чувствовать себя плохо. Если бы они могли, они бы постоянно решали проблемы других людей, даже если это бы заставило их страдать.

Действуя как слуга, пластилиновый человек старается развить высокий уровень эмпатии и интуиции, чтобы предсказать, что от него будут требовать другие.

Когда наступит день, когда ему понадобится компания или помощь другого человека, он ее не получит.

Хороших людей, которые много отдают другим, часто используют, злоупотребляют их доверием и совсем их не ценят.

Постарайся заново обрести свое внутреннее «Я»

Ты можешь побороть синдром «пластилинового человека», но для этого тебе нужно пройти очень сложный путь — снова обрести свое внутреннее «Я».

Это то самое истинное «Я», которое ты потеряла, бросила в стороне и перестала обращать на него внимание. Попробуй снова обрести его.

Ты же видишь, что твоя жизнь больше не принадлежит тебе, потому что она принадлежит другим. В результате ты счастлива? Нет, ты стараешься сделать счастливыми других, но не можешь обрести свое собственное счастье.

Думаешь, это справедливо?

Постоянно выполнять малейшую прихоть окружающих, не делать ничего для себя и полностью посвящать себя другим, быть слишком добрым и щедрым — в этом нет ничего хорошего.

Загляни внутрь себя и отыщи человека, которого ты потеряла на своем пути. У него тоже есть мечты, сны, иллюзии и желания. Он не исчез навсегда, он просто спрятан глубоко внутри. Отыщи его. Он внутри тебя

Чего ты хочешь?

Удовлетворение потребностей других людей не сделает тебя счастливой. Прими это и перестань вредить себе.

Чтобы избавиться от этого синдрома, попробуй следовать нашим простым советам:

Если тебя попросили об услуге, не торопись говорить «да». Дай себе время подумать, хочешь ли ты помочь на самом деле.

Дай себе время подумать, хочешь ли ты помочь на самом деле. Ты хочешь сказать нет? Тогда скажи «нет». Соглашаться на все, о чем тебя просят, — плохо, особенно если это расходится с твоими жизненными принципами и ценностями и ты не хочешь этого делать.

Соглашаться на все, о чем тебя просят, — плохо, особенно если это расходится с твоими жизненными принципами и ценностями и ты не хочешь этого делать. Ты не эгоистка, ты любишь и уважаешь себя. А как иначе ты сможешь любить и уважать других людей?

А как иначе ты сможешь любить и уважать других людей? Нет никакого смысла в том, чтобы испытывать чувство вины. Не воспринимай его слишком серьезно, иначе оно отбросит тебя назад во времени.

Не воспринимай его слишком серьезно, иначе оно отбросит тебя назад во времени. Позаботься о себе, вспомни все, что ты сделала для других, и теперь переключись на себя. Ты должна быть для себя главным приоритетом. Если ты не позаботишься о себе, тогда кто это сделает?

Если ты считаешь, что описание пластилинового человека актуально и для тебя, это означает, что настало время выбраться из ловушки, которую ты сама для себя расставила.

Мы все должны научиться ценить себя. Ты не эгоистка, ты просто заботишься о себе.опубликовано econet

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