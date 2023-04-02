ОБИДА: Манипуляция или душевная боль?

Вдохнуть в отношения искренность возможно всегда. Для этого нужно быть честными с собой и друг другом. С помощью обратной связи вы со своей стороны сообщаете о чем-то ценном для вас, при этом оставляя право выбора за партнером. Заставить сделать все только по-вашему не получится. Обида, гнев – это сигналы о том, что где-то глубоко внутри живет старая рана. А ситуации, которые вызывают боль – указатели какая часть требует особо бережной заботы.

Как-то так случилось, что чувство обиды является в нашем обществе социально одобряемой формой агрессии. Да, именно так, за любой обидой стоит невысказанная злость. Гнев – естественная реакция, если нам причинили или хотят причинить боль. Только в отличие от чистого гнева, цель которого защитить нас от настоящей или мнимой опасности, обида идет окольными путями. Каждый раз спотыкалась на этом, пока не произошла маленькая история из жизни, которая вскрыла механизм, запускающий чувство обиды. Многое стало яснее, но по-прежнему сложно описать процесс без оговорок и условий, так как он рассчитан на двоих на много ходов вперед.

Про обиду в отношениях

В одиночку обижаться не получается. Если партнер не поддерживает правила, то весь смысл «игры» в обиду разрушается. Обида со стороны действительно выглядит как игра на публику, но часто подобное поведение не осознается до конца и переживается участниками по-настоящему очень тяжело.

Этапы зарождения обиды:

1. Ожидания. Внутренние убеждения и установки как должно быть.

2. Запрет. Невозможность высказать претензии открыто при несоответствии.

3. Терпение. Накопление усталости и раздражения.

4. Последняя капля. Инцидент, который переполняет чашу терпения.

5. Гнев. Желание дать отпор.

6. Страх. Боязнь отвержения или ответного наказания.

7. Демонстрация обиды. Наказание чувством вины.

8. Примирение. Получение желаемого.

Например, жена считает, что любящий муж должен всегда угадывать ее желания (ожидание). При этом, считает, что просить о разных элементарных вещах, о которых он должен и сам знать – это унизительно (запрет). Не получая желаемого, она начинает накручивать себя и делает вывод, что возможно он больше ее не любит (терпение).

Пусковым крючком для обиды обычно является какая-нибудь мелочь: опоздание, немытая посуда (последняя капля). Она возмущена до глубины души (гнев). Но из-за длительного терпения сила гнева не соответствует проступку. Это пугает ее (страх).

В результате такого замещения чувств от гнева к страху поведение становится неестественным, нарочитым практически на ровном месте. Она замыкается, замолкает, дуется, отворачивается, плачет, не объясняя причины своего поведения (демонстрация обиды). Если муж включен в «игру», поведение жены вызывает в нем жгучее чувство вины. В стремлении избавится от этого неприятного чувства, он делает попытки угодить супруге (примирение).

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Подобные «игры» в отношениях неизбежно ведут к накоплению взаимных претензий. А главное из таких отношений уходит искренность и взаимное уважение, оставляя лишь горькое разочарование. К слову сказать, в подобной ситуации переход от гнева к страху происходит мгновенно. Факт наличия злости настолько невыносим, что зачастую отрицается.

Как вернуть в отношения искренность

Деление на этапы схематическое, но подобное поведение может продолжаться бесконечно. Выйти из круга можно в любой момент. Для этого один из партнеров или оба должны остановиться и сделать шаг в сторону, перестать подыгрывать.

Кстати, опасения, что ваша злость может повредить отношениям, не беспочвенны, но сильно преувеличены. В порыве неконтролируемого гнева можно натворить лишнего. Вот почему важно научиться предъявлять свои чувства бережно как для себя, так и для партнера.

Полезная инструкция как сообщить о своих чувствах и не ранить в ответ:

1. Факт. Опишите факт без эмоциональной окраски: это может быть любое действие, проявление тела или слова партнера.

2. Чувства. Расскажите о своих чувствах, переживаниях, мыслях в связи с этим.

3. Пояснение. Объясните, какое значение для вас имеет подобный поступок.

4. Просьба. Предложите выход, который вас бы устроил.

Вы обиделись:

Когда ты опаздываешь (факт), я жду тебя, беспокоюсь. А еще злюсь, так как чувствую себя не нужной и думаю, что ты меня больше не любишь (чувства). Эта мысль меня очень сильно ранит, пугает (пояснение). Пожалуйста, говори мне чаще, что ты меня любишь и я тебе нужна (просьба).

На вас обиделись без явного повода:

Когда ты молчишь и отворачиваешься от меня (факт), мне становится не по себе, я растерян и огорчен (чувства). Я чувствую себя виноватым, только не понимаю за что (пояснение). Пожалуйста, говори мне о том, что с тобой происходит (просьба).

Вдохнуть в отношения искренность возможно всегда. Для этого нужно быть честными с собой и друг другом. С помощью обратной связи вы со своей стороны сообщаете о чем-то ценном для вас, при этом оставляя право выбора за партнером. Заставить сделать все только по-вашему не получится. Следуя инструкции, появляется возможность договориться друг с другом по-хорошему и стать ближе.

Если же обида глубоко укоренилась в ваших отношениях, то добро пожаловать на личную или семейную психотерапию. Обида, гнев – это сигналы о том, что где-то глубоко внутри живет старая рана. А ситуации, которые вызывают боль – указатели какая часть требует особо бережной заботы.опубликовано econet

Автор Людмила Чередниченко

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