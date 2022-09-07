10 эмоциональных потребностей В ОТНОШЕНИЯХ

Иногда просто в браке так складываются обстоятельства, что нужды эти оказываются по боку. Люди переезжают, меняется ежедневная рутина, отношения с окружающими, меняется статус и появляются новые обязанности.

Говоря о своем браке, люди часто не могут определить свое к нему отношение. Вот вроде бы все так и не так. Вроде есть чувство неудовлетворения, а с другой стороны муж/жена сотканы из положительных качеств, которые нельзя отрицать. С одной стороны хочется что-то изменить, с другой стороны смотришь на этот подарок от судьбы и думаешь, а что тебе еще надо от жизни, найдешь ли что-то лучшее. В результате, вроде бы поговорили, а человек так и не определился, что он о браке думает, и что он хочет делать.

Удовлетворение потребностей в отноешниях

На самом деле, отношения довольно сложно однозначно оценить, особенно, если ты с человеком встретился не вчера. Чем больше люди живут, тем больше нюансов друг о друге знают, тем сложнее человека окрасить в какой-то определенный цвет, черный или белый.

Но вот то самое чувство неудовлетворенности от отношений, оно может быть связано с тем, что человек, вступивший в брак, не удовлетворяет своих эмоциональных нужд в нем. И не обязательно партнер – сволочь и всю жизнь испортил.

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Иногда просто в браке так складываются обстоятельства, что нужды эти оказываются по боку. Люди переезжают, меняется ежедневная рутина, отношения с окружающими, меняется статус и появляются новые обязанности.

Без удовлетворения этих потребностей человек чувствует себя запертым в ситуации, нелюбимым, загнанным в угол, у него развивается депрессия. У каждого человека свой набор эмоциональных нужд:

1. Ощущение защищенности и безопасности.

2. Потребность во внимании окружающих к личности.

3. Чувство автономности и отсутствие чрезмерного контроля со стороны партнера.

4. Связь с другими людьми, в том числе за пределами брака и семьи, основанная на выборе самого человека, а не по желанию его партнера.

5. Чувство принадлежности к большой группе.

6. Дружба и близость, подразумевающие большую степень открытости без страха отвержения.

7. Потребность в конфиденциальности, отсутствие обязанности быть полностью открытым.

8. Чувство статуса в социуме.

9. Чувство компетентности.

10. Чувство значимости для других.

Если этого в отношениях нет, то это не повод бежать, роняя тапки, с заявлением на развод. Некоторые вопросы можно решить самостоятельно. И они решаются, потому что партнер не может обеспечить вам реально в 100% объеме все перечисленное.

Иногда женщины запирают сами себя дома, отказываются от многого в своей жизни, жертвуя собой ради семьи. Они могут полагать, что муж действительно этого хочет по умолчанию. На практике оказывается, что муж совсем ничего такого в уме не имел и никогда против не был того, чтобы у жены была и карьера, и друзья, и вообще что ее душеньке угодно.

Другой вопрос, если партнер целенаправленно препятствует удовлетворению этих потребностей: оказывает насилие (эмоциональное, сексуальное или физическое), препятствует карьере и общению с другими людьми, отказывает в эмоциональном контакте. Вот тут нужно призадуматься, на сколько этот человек готов измениться, чтобы сделать вашу жизнь более комфортной.

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Не надо полагать, что в отношениях свои потребности не могут удовлетворить только женщины. Дамы могут тоже вести себя довольно агрессивно и манипулятивно по отношению к своему мужчине. Так что обоим полам стоит подумать, что происходит между ними в их отношениях и почему чувствуется, что между ними происходит что-то не то.

По удовлетворению данных потребностей можно оценить не только отношения, но и жизнь в целом или же отдельные ее аспекты.опубликовано econet.ru.

Автор Наталья Стилсон

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