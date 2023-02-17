Саморазрушающее поведение характерно для людей, склонных к очень жестокой самодеструкции с целью привлечь к себе внимание.
Саморазрушающее поведение – это требование любви. Это сомнения про то, любят ли нас, обращают ли внимание, заботятся? "Искусственно" стать уязвимым, слабым, больным для того чтобы проверить «подлинность» чувств другого. В этом есть кричащая потребность к другому «останови меня, если любишь!».
Модели саморазрушающего поведения:
Переедание
Социальная изоляция
Очевидная ложь
Самопожертвование
Переутомление (от переработки)
Анорексия/булимия
Неспособность к самовыражению
Зависимость от видеоигр и спорта
Воровство и клептомания
Неспособность расставлять приоритеты (слишком много задач в списке дел)
Влечение к «неправильным» людям
Избегание возможностей выразить свои таланты
Склонность оставаться в неблагоприятной ситуации (работа, отношения)
Пассивно-агрессивное поведение
Глупая гордость
Избегание внимания
Перфекционизм
Чрезмерно завышенные стандарты (по отношению к себе или к другим)
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