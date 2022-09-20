ТЕЛО НЕ ВРЕТ

Тело запрограммировано выживать почти любою ценой. Но психика стремится и к большему. Быть максимально живой, чтобы выживать наилучшим образом. В данной статье мы разберём, что это значит, и как помочь собственному «основному инстинкту» на трех уровнях: в эмоциях, мыслях и ощущениях.

Жить = чувствовать своё тело (или хотя бы что-то взамен, например, когда мать чувствует не себя, а своего ребенка). Тело не врёт. Внутри не только все ответы, есть и тонко настроенный камертон, некий инструмент, – он безошибочно отделяет ложь от правды, согласие от нежелания, чувство от суррогата.

Как и зачем быть, а не казаться живым?

Впрочем, многие из нас давно живут по принципу «нравится, не нравится – спи, моя красавица». Мы игнорируем сигналы тела, да так яростно, что послания стихают, а в некоторых случаях вовсе не проявляются, тело словно деревенеет, застывает. Но...

Человек живой по определению, и ему, мягко говоря, не комфортно становиться биороботом. Что делать? Он создает подмены чувствам через гиперконтроль, шаблоны, критику, стремление понравиться… Пользуется разными «инструментами», наипростейшие из них – еда, пластическая хирургия, перверсный секс, скандалы, самобичевание, создание страданий и преград и бесконечная имитация преодоления этих «заборов» из чуши.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Теперь поговорим о мышлении. Живые мысли это те, что вызывают эмоции и ощущения в собственном теле. Интересно наблюдать за собой в творческом процессе. Если тело не отзывается ни дрожью, ни сердечным трепетом, ни слезами, в конце концов, что происходит дальше? Начинается подмена дутым пафосом, унылой рутиной.

Что такое Живость? Следствие динамического контакта сознания и подсознания: это не тишь да гладь, божья благодать, а как раз движение. Постоянно происходят творческие транзакции, возникают озарения, появляются идеи, желания. Подсознание не только активно влияет на человека, именно оно управляет всем, что он делает и что откладывает на потом или вовсе перечеркивает для себя. Чем меньше он осознаёт и исследует свой «чердак», тем более подвержен слепой «судьбе».

Именно через контакт с подсознанием можно проникнуться смыслами происходящего, и понять, почему что-то никак не «случается». Например, вам кажется, что вы хотите денег и замуж. И при этом, боитесь проявить себя в рекламе, не можете ответить на вопрос о вашей профессиональной уникальности, или, внутри себя считаете, что недостойны замужества, и для отношений вы слишком «толстая».

Контакт с подсознанием начинается с того, чтобы взглянуть в «лицо» страхам, осознать причины конфликтов, услышать и понять свои истинные желания через осознанность и работу со специалистом. То, что осознанно, нами больше не управляет, и не является преградой к достижению целей, если конечно вы будете активно действовать в эту сторону.

Телесные блоки (конфликты) омертвляют/замораживают участки тела. Каждое нераспознанное чувство, причинившее боль, переносится в тело, и образует в этом месте интроект, непереваренный кусок, блок. Таких блоков в теле может быть десятки, а то и сотни. В результате, человек становится биороботом, носителем железа, камней, веток, резины и так далее. Каждый инроект блокирует живую часть тела, создает заслон от чувства.

Человеку кажется, что если он «не будет о чем-то думать», оно перестанет на него влиять, причинять боль, и само как-нибудь рассосётся. До первого же стимула и правда так кажется, мол «было давно и неправда».

На самом деле, интроекты никуда не делись, а вытеснились в подсознание и перекочевали в тело. Они давят, смердят, причиняют еще большую боль, стоит только попасть в провоцирующую ситуацию, прямо или косвенно. Это как многократно брать ржавый гвоздик и расковыривать рану.

Пустая, бессмысленная, постылая, мучительная жизнь как следствие «мёртвого» тела. Мертвое тело не живёт, оно имитирует жизнь.

Чем ещё вам грозит безжизненность? Всё бы ничего, с другой стороны, ведь человек и не к такому привыкает. Ну, пустая и мучительная жизнь у него... а другим еще хуже. Хотите хуже? Ок. Непроработанные интроекты со временем трансформируется в новообразования, но и это еще не всё. Дальше они переходят в онкологию.

Например, вы принимаете решение, что некий мужчина вам подходит для свадьбы или для зачатия ребёнка (самые благие намерения, не так ли?). «Он неплохой...», думаете вы. Однако внутри себя вы осознаёте, что не любите его, хотя в целом он вам не противен.

…считала любовь неизбежной игрой; Соблюдать ее правила, кажется, труд не тяжел, - Но бывает занятно и даже приятно порой...

И вы женитесь. Или рожаете от него. Не любя. Попираете чувства мужчины, плюёте на них, и на его свободу воли. И приходит время за это платить.

Многие создают видимость, кажимость жизни и живости напоказ в соцсетях и т.п. Для чего? Инстинктивно идут к оживлению, как могут, через суррогаты. Начинают с лица, тела, силикона, ботокса, брендов, айфонов, молодых любовников/любовниц и т.д. Впрочем, это вовсе не означает, что не нужно за собой ухаживать и хорошо выглядеть. Нужно.

И вот в чём отличие от живости настоящей. Основные плюсы живого тела:

Живое тело и лицо красиво само по себе, оно словно сияет молодостью и каким-то светом;

Чувствующий человек намного сильнее контролирующего и не чувствующего;

Истинно живой человек доверяет себе и не боится отвержения или иного мнения;

Живому телу ничего не нужно доказывать;

Живому слову верится без пафоса и лести;

Живой человек в энергообмене с живой природой;

Находится в контакте со своим подсознанием, знает чего хочет и получает это.

Как оживить себя:

Выявить то, что омертвело;

Проработать свои блоки и интроекты;

Войти в контакт со своим подсознанием;

Научиться управлять состояниями;

Взглянуть в «лицо» своим страхам.

Человек за десятилетия привыкает, что где-то что-то не чувствуется, и ему кажется, что так и должно быть. На самом деле, стоит ему с помощью психолога осознать это и проработать, человек переходит на другое качество жизни, оживает. опубликовано econet.ru.

Автор Марика Бения

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet