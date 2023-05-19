Варианты деструктивных сценариев отношений: Женский взгляд

Выход из деструктивного сценария, безусловно, существует. Необходимо лишь понять для себя свои собственные приоритеты в этих отношениях и постараться ответить на вопрос предельно искренне и честно: "Зачем мне это нужно?". И уже исходя из собственных взглядов и предпочтений разрешить имеющиеся противоречия в отношениях. Самым главным критерием здесь выступает экологическая чистота, а именно доверие и искренность по отношению друг к другу.

Проблема взаимоотношений мужчины и женщины представляют собой фундаментальный пласт всего человеческого мировоззрения. Если немного абстрагироваться и пофилософствовать, то это основа нашего мироздания. Мужское и женское в сущности противоположные начала, способные соединиться, слиться в гармонии, в экстатическом порыве чувств.

Часто новые знакомства и развивающиеся отношения с понравившимся мужчиной влекут за собой целый фейерверк новых эмоций, чувств, неловкостей и прочих как милых, так и не совсем, нюансов.

Мужчина в образе мужчины. Подавляющая маска.

Мужчина в образе охотника, этакого мачо, подавляющей личности. Он весьма ловко и даже демонстративно дает понять, кто "руководитель" в этих отношениях. С одной стороны, внешне это может проявляться и в определенной защите женщины, стремлении оградить ее от каких-то забот и трудностей, он решает, куда они отправятся на выходные или чем разнообразить их вечер.

Тем не менее, обратной стороной такого общения является часто неопределенность, в которую женщина попадает. Так, мужчина может на несколько дней пропасть из поля зрения своей дамы, затем объявиться снова в уверенности собственной мегазначимости для женщины, ожидающей его звонка или сообщения.

Подавляющая маска таит в себе немало подводных камней. И, конечно, каждый аспект будет индивидуален и специфичен. Нередко данные не вполне комфортные отношения можно объяснить с точки зрения имиджа или социального вектора, который формирует специфическое отношение мужчины к женщине.

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1. Не совсем свободный

Мужчина звонит только тогда, когда испытывает сам потребность общения с этой женщиной вполне может быть проявлением не самого безмятежного сценария. На самом же деле причина может быть в том, что вас используют как "запасной аэродром", создавая видимость развивающихся отношений.

Можно сколько угодно рассуждать о праве выбора, но не следует забывать и народную мудрость "за двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь".

2. Игрок.

Возможно и такой вариант, когда мужчине нравится устанавливать свои порядки во взаимоотношениях. Напоминает игру или даже соревнование. Нередко в процессе общения возникает образ некоей "загадочно-знакомой" девушки из его окружения, что может расцениваться как попытка вызвать ревность.

Иными словами, серьезности и глубины чувств за подобным вариантом сценария пока нет. Скорее, уместно говорить о том самом "охотничьем" инстинкте, вызванном вашей личностью у данного джентльмена.

3. "Циничный романтик".

Подобный вариант означает то, что Вы в жизни своего "мачо", если и занимаете какое-то место, то уж точно далеко не самое первое. Встреча технична. Мужчина то и дело смотрит на часы ввиду плотного "графика работы", тренажерного зала, курсов вождения и еще Бог знает чего.

В этом случае снова эгоистическая основа его личности проявляется в невыгодном свете для него же самого. Так, в одночасье он может прервать свидание, сославшись на важный тренинг или соревнование по волейболу. Ощущается весьма остро потребительское отношение к женщине.

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4. Нерешительный

Несмотря на брутальный внешний вид, харизму, нередко мужчина скрывает под этой маской свою робость и нерешительность, отчасти даже мнительность. Поэтому здесь важно прочувствовать каждый более-менее значимый эпизод отношений, чтобы выработать тактику поведения. Его действия не отличаются последовательностью и с таким можно почувствовать себя как на качелях. Нередко эмоциональных.

Выход из деструктивного сценария, безусловно, существует. Необходимо лишь понять для себя свои собственные приоритеты в этих отношениях и постараться ответить на вопрос предельно искренне и честно: "Зачем мне это нужно?"

И уже исходя из собственных взглядов и предпочтений разрешить имеющиеся противоречия в отношениях. Самым главным критерием здесь выступает экологическая чистота, а именно доверие и искренность по отношению друг к другу.опубликовано econet

Автор Надежда Архангельская

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