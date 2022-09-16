Если вас любят, обязательно вернутся

Если вы кого-то любите — не держите их, отпустите. Если они ваши – они обязательно вернутся; если же нет – значит, никогда и не были вашими.

Все начинается с этих удивительных бабочек в животе, желания быть именно с этим человеком, страстного желания, чтобы ваши чувства были взаимны. Ну а дальше все по накатанному сценарию: зеленая лужайка, аккуратный домик, щенки и ваши прекрасные дети – мальчик и девочка. Ведь вы все это уже спланировали, не так ли? Но если бы в любви все было так просто…

Любовь – это причина жить

Проходит сосем немного времени, и приходит осознание, что предмет вашей любви – не так уж идеален. Правда состоит в том, что именно любимый человек будет делать вам больно, как никто другой, как никогда раньше… И начинаются слезы, отчаянье, в голову лезут мысли чуть ли не о самоубийстве. Ведь как так??!

Вам говорят, что любовь слепа. Что, если вы искренне и по-настоящему кого-то любите, то будете закрывать глаза на все ошибки, да что говорить – вы их попросту не будете замечать!

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Но вам не говорят, что ошибок может быть много. Очень много. И вам будет очень больно. Правда состоит в том, что, если их количество стремительно увеличивается, и это уже начинает разрушать вас, нужно понять, что следует уйти.

Ричард Бах сказал: «Если вы кого-то любите — не держите их, отпустите. Если они ваши – они обязательно вернутся; если же нет – значит, никогда и не были вашими».

На самом деле, это самые правдивые и мудрые слова, какие были когда-либо сказаны о любви.

Да, в жизни бывают ситуации, когда следует бороться за свою любовь и счастье. Но если борьба – это все, чем вам приходится заниматься каждый день, — уходите.

Любовь – это улица с двухсторонним движением. Если вы отдаете всю свою любовь и не получаете ничего взамен – объяснение одно: этот человек просто не любит вас и не заслуживает такой жертвы.

Произнести эти три — слова «Я люблю тебя» — совсем несложно. Но будьте осторожны, потому что это палка о двух концах. Если вы злоупотребляете этим, и все так легко дается, ведь слова – это просто слова, то будьте уверены – бумеранг вернется и нанесет удар туда, где больнее всего.



Любовь – добра. Она вне времени. Любовь – это сущность человека.

Ей надо видеть, что еще кто-то тоже растет. Ей надо видеть, что еще кто-то добился успеха, с вами или без вас. Она обладает такой силой, что может остановить войну. В то же время она обладает такой силой, которая может развязать войну.

Это первая эмоция, которая возникает между матерью и ребенком. Естественно и без каких-либо усилий. Это желание помогать тому, кого ты любишь. Это готовность матери умереть за своего ребенка, если надо защитить его от опасности. Это чувство, для которого нет расстояний и национальностей.

Это мощное чувство, которое может отдавать или получать абсолютно каждый человек на Земле.

«А если это настоящая любовь?» — скажете вы.

Вне сомнений, если ваша любовь настоящая и реальная – вы это будете знать. Если же нет – это только бессмысленная трата времени и энергии. И вы попросту блокируете возможность встретить свою настоящую любовь, двигаясь в одиночку по улице с двухсторонним движением.

Да, это одна из самых тяжелых вещей в жизни – уйти.

Вы никогда не заставите никого полюбить себя. Даже если уверены, что этот человек создан для вас.

Любовь – это причина жить.

Настоящая любовь – ради нее стоит жить.опубликовано econet.ru.

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